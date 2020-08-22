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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50
Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:01
Bolt
выбрать станлартный ответ. Сверху справа над полем ввода текста кнопка Img
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:13
З Днем незалежності, українці!
Всього-всього-всього нам, і щоб все було добре
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:10
Акурт, і тебе з днем Туреччини!
Що там з гігантськими покладами газу і мазуту, які турки під твоїм керівництвом знайшли в Чорному морі?
Вже добувають???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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