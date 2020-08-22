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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50

Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:01

Bolt
выбрать станлартный ответ. Сверху справа над полем ввода текста кнопка Img
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:13

З Днем незалежності, українці!

Всього-всього-всього нам, і щоб все було добре :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:10

  change_pm написав:З Днем незалежності, українці!

Всього-всього-всього нам, і щоб все було добре :)

Акурт, і тебе з днем Туреччини!
Що там з гігантськими покладами газу і мазуту, які турки під твоїм керівництвом знайшли в Чорному морі?

Вже добувають???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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