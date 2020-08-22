|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50
Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:01
Bolt
выбрать станлартный ответ. Сверху справа над полем ввода текста кнопка Img
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:13
З Днем незалежності, українці!
Всього-всього-всього нам, і щоб все було добре
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:10
Акурт, і тебе з днем Туреччини!
Що там з гігантськими покладами газу і мазуту, які турки під твоїм керівництвом знайшли в Чорному морі?
Вже добувають???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вижу много просьб привезти селёдку из Украины,а тут уже скумбрия из АТБ
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
это из телеграмм канала, примут или нет не понятно, но турецкая недвижимость может стать такой же недоступной как испанская, итальянская, болгарская и др.
а купленные туры/авиабилеты будет народ опять сдавать/переносить...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|