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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50
Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:01
Bolt
выбрать станлартный ответ. Сверху справа над полем ввода текста кнопка Img
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:13
З Днем незалежності, українці!
Всього-всього-всього нам, і щоб все було добре
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
это из телеграмм канала, примут или нет не понятно, но турецкая недвижимость может стать такой же недоступной как испанская, итальянская, болгарская и др.
а купленные туры/авиабилеты будет народ опять сдавать/переносить...
Додано: Вів 25 сер, 2020 07:19
Не путайте:
а) Будущее время с настоявшим временем. Испанская или итальянская недвижимость стала недоступной уже давно з в прошлой жизни - то есть в феврале 2020 и будет недоступной минимум до 2023 года. Турецкая недвижимость доступна и была доступна в самые жесткие дни "Комендантского часа".
б) Свои хотелки с реальностью.
х х х
Почему турецкая недвижимость - это хорошо?
Потому, что Турция любит украинцев.
Мало того, что на День незалежності України единственный посол Украины, который был отмечен государственной наградой - был посол Украины в Турецкой республике Андрій Сибіха, мало того, что в в городах Турции были расцвечены в цвета государственного флага Украины самые высокие башни и здания, так еще Правительство Турецкой республики преподнесло настоящий приятный подарок гражданам Украины:
ВСЕ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ВВЕЗЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРЦИИ СВОИ АВТОМОБИЛИ, и которые из-за коронавируса/пандемии/закрытий границ третих стран не смоги их вывезти в предусмотренные сроки (например 90 безвизовых дней в каждые 180 дней или по окончании с рока действия ВНЖ), могут их оставить на территории Турции до конца октября 2020 года без штрафных санкций и растаможки.
Это то, что я парням пытаюсь растолковать, но безрезультатно:
на сегодня Турецкая республика - единственная страна в мире, в которой гражданин Украины не считается человеком третьего/четвертого сорта, или - как написано на киевской ветке - гражданином страны третьего мира.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 25 сер, 2020 07:44
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В ТУРЦИИ
Я уже писал и подтверждаю: до 1 декабря в Анталии стоит прекрасная пляжная погода с температурой воды в море не ниже +22, и температурой воздуха днем не ниже +25.
03 декабря 2017 года - в воскресенье - я купался в Средиземномном море, не будучи моржом, в 8-00 в понедельник вылетел на самолёте во Львов, в 11-00 месил снег по колено во Львове и пытался влезть в желтую убогую маршрутку, чтобы доехать домой.
Декабрь 2018 и декабрь 2019 были не такими приятными, но тоже хорошИ.
Так вот в сети очень известных отелей Accorhonels - до 31 августа невероятно приятные скидки: скидка на проживание в отелях до конца октября - 33% (!!!).
Например, в курортном Измире я нашел отели по 20 (двадцать) евро в сутки. И это не деревянные коробки, окруженные комарами - это отели бренда IBIS.
Ссылка на страницу бронирования:
Проверил лично по тем отелям, которые знаю в других городах Турции - скидка реальная и без подвохов.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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