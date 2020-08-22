Додано: Вів 25 сер, 2020 07:19

ol_zy написав: В связи с ростом количества случаев COVID-19, на этой неделе в Украине рассмотрят вопрос закрытия границ.

это из телеграмм канала, примут или нет не понятно, но турецкая недвижимость может стать такой же недоступной как испанская, итальянская, болгарская и др.

а купленные туры/авиабилеты будет народ опять сдавать/переносить... это из телеграмм канала, примут или нет не понятно, но турецкая недвижимостькака купленные туры/авиабилетынарод опять сдавать/переносить...

Не путайте:а) Будущее время с настоявшим временем. Испанская или итальянская недвижимость стала недоступной уже давно з в прошлой жизни - то есть в феврале 2020 и будет недоступной минимум до 2023 года. Турецкая недвижимость доступна и была доступна в самые жесткие дни "Комендантского часа".б) Свои хотелки с реальностью.х х хМало того, что на День незалежності України единственный посол Украины, который был отмечен государственной наградой - был посол Украины в Турецкой республике Андрій Сибіха, мало того, что в в городах Турции были расцвечены в цвета государственного флага Украины самые высокие башни и здания, так еще Правительство Турецкой республики преподнесло настоящий приятный подарок гражданам Украины:ВСЕ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ВВЕЗЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРЦИИ СВОИ АВТОМОБИЛИ, и которые из-за коронавируса/пандемии/закрытий границ третих стран не смоги их вывезти в предусмотренные сроки (например 90 безвизовых дней в каждые 180 дней или по окончании с рока действия ВНЖ), могут их оставить на территории Турции до конца октября 2020 года без штрафных санкций и растаможки.Это то, что я парням пытаюсь растолковать, но безрезультатно:на сегодня Турецкая республика -в которой гражданин Украины не считается человеком третьего/четвертого сорта, или - как написано на киевской ветке - гражданином страны третьего мира.