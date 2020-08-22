|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50
Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:01
Bolt
выбрать станлартный ответ. Сверху справа над полем ввода текста кнопка Img
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:13
З Днем незалежності, українці!
Всього-всього-всього нам, і щоб все було добре
Додано: Вів 25 сер, 2020 01:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
это из телеграмм канала, примут или нет не понятно, но турецкая недвижимость может стать такой же недоступной как испанская, итальянская, болгарская и др.
а купленные туры/авиабилеты будет народ опять сдавать/переносить...
Додано: Вів 25 сер, 2020 07:19
Не путайте будущее время с настоявшим временем. Испанская или итальянская недвижимость стали недоступными уже давно - в прошлой жизни - то есть в феврале 2020 и будет недоступной минимум до 2023 года. Турецкая недвижимость доступна и была доступна в самые жесткие дни "Комендантского часа".
х х х
Почему турецкая недвижимость - это хорошо?
Потому, что Турция любит украинцев.
Мало того, что на День незалежності України единственный посол Украины, который был отмечен государственной наградой - был посол Украины в Турецкой республике Андрій Сибіха, мало того, что в в городах Турции были расцвечены в цвета государственного флага Украины самые высокие башни и здания (была украшена в цвета флага Украины даже Башня Атакуле — это 125-метровая теле- и смотровая башня, которая находится в столице Турции), так еще Правительство Турецкой республики преподнесло настоящий приятный подарок гражданам Украины:
ВСЕ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ВВЕЗЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРЦИИ СВОИ АВТОМОБИЛИ, и которые из-за коронавируса/пандемии/закрытий границ третих стран не смоги их вывезти в предусмотренные сроки (например 90 безвизовых дней в каждые 180 дней или по окончании с рока действия ВНЖ), могут их оставить на территории Турции до конца октября 2020 года без штрафных санкций и растаможки.
Это то, что я парням пытаюсь растолковать, но безрезультатно:
на сегодня Турецкая республика - единственная страна в мире, в которой гражданин Украины не считается человеком третьего/четвертого сорта, или - как написали на киевской ветке - гражданином страны третьего мира.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 сер, 2020 08:01, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 25 сер, 2020 07:44
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В ТУРЦИИ
Я уже писал и подтверждаю: до 1 декабря в Анталии стоит прекрасная пляжная погода с температурой воды в море не ниже +22, и температурой воздуха днем не ниже +25.
03 декабря 2017 года - в воскресенье - я купался в Средиземномном море, не будучи моржом (вода была +22), в 8-00 в понедельник вылетел на самолёте во Львов, в 11-00 месил снег по колено во Львове и пытался влезть в желтую убогую маршрутку, чтобы доехать домой.
Декабрь 2018 и декабрь 2019 были не такими приятными, но тоже хорошИ.
Так вот в сети очень известных отелей Accorhonels - до 31 августа невероятно приятные скидки: скидка на проживание в отелях до конца октября - 33% (!!!).
Например, в курортном Измире я нашел отели по 20 (двадцать) евро в сутки. И это не деревянные коробки, окруженные комарами - это отели бренда IBIS.
Ссылка на страницу бронирования:
Проверил лично по тем отелям, которые знаю в других городах Турции - скидка реальная и без подвохов.
Для справки:
а) авиакомпания Пегасус, которая связывает города Украины и Турции предлагает всего за 1 евро услугу - возможность смены дат полетов без всяких штрафных санкций (для внутренних рейсов - всего за 1 лиру - за 3 (три) гривны 71 (семьдесят одну) копейку.)
б) авиарейсы, например, из Запорожья в Измир - на сентябрь - до 150 долларов туда и обратно.
в) чартеры Киев-Анталия на сентябрь - 60 евро в одну сторону.
Это вам не стоять в очереди автомобилей 50 км на въезд в Одессу, чтобы посмотреть как вылилась нефть из танкера, который никак не могут поднять...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 сер, 2020 08:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 25 сер, 2020 08:45
Висновок, який я особисто зробив після прочитання цієї гілки: купувати для себе не варто. Оренда дає набагато більше можливостей.
Залишається внж, як пропуск у життя, якщо світ остаточно закриється на роки.
Так той внж сьогодні є, завтра нема. І ніяких тобі гарантій, крім слів місцевого письменника.
А гроші треба витратити тут і зараз і прив‘язати себе на довгі роки до якоїсь умовної можливості.
Або якусь чергову війну запланує Ердоган: чи в Сирії, чи в Лівії, чи з Греками, чи вирішать турецькі діти знову погеноцидіти якісь армяно-грузинські меншини...
Порохова діжка, а дід каже: давай неси гроші.
Додано: Вів 25 сер, 2020 08:52
Я зараз у Стамбулі... Ніколи не бачив тут такої кількості озброєних автоматичною зброєю молодиків у військовій формі.
Ресторани напівпорожні, людей навіть візуально в два рази менше.
До речі, поліція вимагає носити маски на вулиці. Просто хватають за руку і змушують надягати. Навіть у парку Гюльхане. Такі от справи.
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:02
Дід сидить в інтернеті та перебріхує байки жовтої преси про турецький рай.
Ліра після радісної новини про знайдену нафту в нейтральних водах знову готується тестувати сім-сорок.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:32
Акурт вже учить турецьку мову,курси рівня А1. Можливо,він вже в іслам перейшов.
_______
Вона куплена не на останні гроші. У власників закордонної нерухомості є житло в Україні. Треба ж утилізувати надлишок грошової маси. Тому - все чудово)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 сер, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|