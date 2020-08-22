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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:33
ib_investor написав:
Я зараз у Стамбулі... Ніколи не бачив тут такої кількості озброєних автоматичною зброєю молодиків у військовій формі.
Ресторани напівпорожні, людей навіть візуально в два рази менше.
До речі, поліція вимагає носити маски на вулиці. Просто хватають за руку і змушують надягати. Навіть у парку Гюльхане. Такі от справи.
Не забувайте - Акурт безкоштовно розвозить своїм авто знайомих по Туреччині. Раджу скористатись нагодою!
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:38
Пани лютують... мабуть дуже погано їм жити... Ех, не змогли себе знайти у житті... Біда...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:52
Frant написав: ib_investor написав:
Я зараз у Стамбулі... Ніколи не бачив тут такої кількості озброєних автоматичною зброєю молодиків у військовій формі.
Ресторани напівпорожні, людей навіть візуально в два рази менше.
До речі, поліція вимагає носити маски на вулиці. Просто хватають за руку і змушують надягати. Навіть у парку Гюльхане. Такі от справи.
Не забувайте - Акурт безкоштовно розвозить своїм авто знайомих по Туреччині. Раджу скористатись нагодою!
Чекав вчора стару розвалену Хонду CRV зі львівськими номерами біля Гранд Базару, як і домовлялись, але водій не приїхав.
У новинах казали, що партія сібаса була не дуже...
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:53
Зняв блокування повідомлень від ib_investor - людина прийшла до тями. Пише інтересні хороші речі. Ну, не завжди, моя автівка йог уде хвилює... Цікаво, що сам не пише, яка в нього автівка... Стдається...
Зараз в Стамбулі. Дуже добре.
1. Можливо, в Стамбулі і багато військових - невідомо, чи це погано. Чи добре. Безпека любдини - на першому плані. Це - погано? В Анталії я ніде не бачу ні військових, ні поліції: хіба що в першій половині дня - кінна поліція по Набережній проходить. Виглядає дуже солідно. Так і здається, що може нагайкою полоснути по плечах "балуваним"...
2. Не бачу проблем з тим, що в Стамбулі всіх змушують носити захисні маски:
а) За кількістю заражань коронавірусом Стамбул має найбільшу кулькість заражених в Туреччині. Взяв Стамбул удар на себе. Воно й зрозуміло: за кількістю населення випереджає 132 країни світу. Не 132 міста світу, а 131 країну світу. Більше людей - більше проблем з коронавірусом...
Якщо мова йде про небезпеку - так треба виконувати поради/накази.
Нагадаю, що кожна із 81 провінцій Туреччини сама вставновлює правила, керуючись епідеміологічною ситуацією.
б) Вже й Юлія Тимошенко написала, що можете гратися в коронавірус, але вона НЕ РАДИТЬ.
3. Кожного дня в Туреччині попереджають та нагадують про прості Правила:
а) соціальна дістанця.
б) чистота миття рук та обличчя.
в) носіння захисних масок. Щойно купив нову пачку - 10 штук - 7 лір або 26 гривень (2,60 гривні одна маска)
Це краще, панове, ніж лежати під апаратом ШВЛ.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 25 сер, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:54
akurt написав:
Пани лютують... мабуть дуже погано їм жити... Ех, не змогли себе знайти у житті... Біда...
Хто тут де лютує???
Народ прикалується над старим блазнем, який хоче комусь довести, що він вхопив турецького бога за бороду)))
Акурт, так що там з "гігантськими покладами газу у Чорному морі"???
Знайшлись чи пропали? Чи хтось, як завжди, трохи збрехав?)))
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:57
akurt написав:
Кожного дня в Туреччині попереджають та нагадують про прості Правила:
а) соціальна дістанця.
б) чистота миття рук та обличчя.
в) носіння захисних масок. Щойно купив нову пачку - 10 штук - 7 лір або 26 гривень (2,60 гривні одна маска)
Це краще, панове, ніж лежати
Так так! Тому пану Акурту не варто швендяти по дешевим забігайлівкам або найближчим супермаркет ам. Раджу сидіти вдома і дивитись на чотири стіни)))
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:57
Пан Франт - мабуть - прочитав про те, що треба руки мити з милом та купити захисну маску - і аж підстрибувати від негодування почав...
То зрозуміло... Таке життя... Нервується дуже...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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