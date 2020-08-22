Додано: Вів 25 сер, 2020 09:53

Зняв блокування повідомлень від ib_investor - людина прийшла до тями. Пише інтересні хороші речі. Ну, не завжди, моя автівка йог уде хвилює... Цікаво, що сам не пише, яка в нього автівка... Стдається...

Зараз в Стамбулі. Дуже добре.

1. Можливо, в Стамбулі і багато військових - невідомо, чи це погано. Чи добре. Безпека любдини - на першому плані. Це - погано? В Анталії я ніде не бачу ні військових, ні поліції: хіба що в першій половині дня - кінна поліція по Набережній проходить. Виглядає дуже солідно. Так і здається, що може нагайкою полоснути по плечах "балуваним"...



2. Не бачу проблем з тим, що в Стамбулі всіх змушують носити захисні маски:

а) За кількістю заражань коронавірусом Стамбул має найбільшу кулькість заражених в Туреччині. Взяв Стамбул удар на себе. Воно й зрозуміло: за кількістю населення випереджає 132 країни світу. Не 132 міста світу, а 131 країну світу. Більше людей - більше проблем з коронавірусом...

Якщо мова йде про небезпеку - так треба виконувати поради/накази.

Нагадаю, що кожна із 81 провінцій Туреччини сама вставновлює правила, керуючись епідеміологічною ситуацією.

б) Вже й Юлія Тимошенко написала, що можете гратися в коронавірус, але вона НЕ РАДИТЬ.



3. Кожного дня в Туреччині попереджають та нагадують про прості Правила:

а) соціальна дістанця.

б) чистота миття рук та обличчя.

в) носіння захисних масок. Щойно купив нову пачку - 10 штук - 7 лір або 26 гривень (2,60 гривні одна маска)

Це краще, панове, ніж лежати під апаратом ШВЛ.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 сер, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.