Додано: Вів 25 сер, 2020 09:53

Зняв блокування повідомлень від ib_investor - людина прийшла до тями. Пише інтересні хороші речі. Ну, не завжди, моя автівка йог дуже хвилює... Цікаво, що сам не пише, яка в нього автівка... Стидається...

А я, пане не стидаюсь: перше авто із салону кпив через 1,5 чи 2 роки після закінчення університету. Ланцюжок такий: Lada 1200s - Lada 2108 - Lada 2109 - Daewoo Lanos (full complect) - Honda Accord 2.0 Sport - Honda CR-V 2006 (now) - Honda Civic hatchback (продав, не годиться в Україні взимку) - Honda CR-V 2010 (продав, не захотів тримати відразу 2 авто). В деякі періоди мав ОДНОЧАСНО 3 авто - з останніх марок. Наразі залишив Honda CR-V 2006 - дуже класна (тьху-тьху-тьху) тачка - і в гори і за гори. Встав в чергу на придбання Honda Jazz 2020 - дуже нворочена тачка електронікою - сказали, що раніше Нового року поставок не буде, а іншу не хочу. Почекаю...



Так що не нервуйтеся так. Я відмітив, що Ви прийшли до тями і стали адекватним. Не зривайтеся... На ставайте в один рядок із паном Франтом...



Зараз Ви в Стамбулі. Дуже добре.

1. Можливо, в Стамбулі і багато військових - невідомо, чи це погано. Чи добре. Безпека любдини - на першому плані. Це - погано? В Анталії я ніде не бачу ні військових, ні поліції: хіба що в першій половині дня - кінна поліція по Набережній проходить. Виглядає дуже солідно. Так і здається, що може нагайкою полоснути по плечах "балуваним"...



2. Не бачу проблем з тим, що в Стамбулі всіх змушують носити захисні маски:

а) За кількістю заражань коронавірусом Стамбул має найбільшу кулькість заражених в Туреччині. Взяв Стамбул удар на себе. Воно й зрозуміло: за кількістю населення випереджає 132 країни світу. Не 132 міста світу, а 131 країну світу. Більше людей - більше проблем з коронавірусом...

Якщо мова йде про небезпеку - так треба виконувати поради/накази.

Нагадаю, що кожна із 81 провінцій Туреччини сама вставновлює правила, керуючись епідеміологічною ситуацією.

б) Вже й Юлія Тимошенко написала, що можете гратися в коронавірус, але вона НЕ РАДИТЬ.



3. Кожного дня в Туреччині попереджають та нагадують про прості Правила:

а) соціальна дістанця.

б) чистота миття рук та обличчя.

в) носіння захисних масок. Щойно купив нову пачку - 10 штук - 7 лір або 26 гривень (2,60 гривні одна маска)

Це краще, панове, ніж лежати під апаратом ШВЛ.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 сер, 2020 10:12, всього редагувалось 4 разів.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.