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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 сер, 2020 12:33
akurt написав:
Сегодня важный день в недвижимости в Анталии.
Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев.
Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен...
В блоке В остался только первый и последний этаж.
В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов.
Цена квартир от 1 200 000 лир и выше.
1 доллар=7,37 лиры.
Фото дам вечером.
Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.
Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле.Ты кого за дурнив держишь?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:07
Мизантрóп написав: akurt написав:
Сегодня важный день в недвижимости в Анталии.
Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев.
Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен...
В блоке В остался только первый и последний этаж.
В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов.
Цена квартир от 1 200 000 лир и выше.
1 доллар=7,37 лиры.
Фото дам вечером.
Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.
Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле.Ты кого за дурнив держишь?
Він вважає себе найрозумнішим))) визнав, що він ріелтор.
Напарює втридорога неліквідне курортне житло лохам)))
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 25 сер, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:09
ol_zy написав:
турецкая недвижимость может стать такой же недоступной как испанская, итальянская, болгарская и др.
Вона куплена не на останні гроші. У власників закордонної нерухомості є житло в Україні. Треба ж утилізувати надлишок грошової маси. Тому - все чудово)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:28
Господа форумчане, надеюсь, Вы много почерпнёте знаний от этих двух нищебродов-клоунов.
Я хоть не читаю...
А вам-то читать и читать. Пишут и пишут.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 25 сер, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:42
akurt написав:
Подейкують, що знайшли гігантські запаси газу.
Турки знайшли чи загубили величезні поклади газу у Чорному морі????
З яких пір газ став нерухомістю, Акурт???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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