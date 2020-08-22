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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 сер, 2020 14:17
Мизантрóп написав: akurt написав:
Сегодня важный день в недвижимости в Анталии.
Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев.
Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен...
В блоке В остался только первый и последний этаж.
В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов.
Цена квартир от 1 200 000 лир и выше.
1 доллар=7,37 лиры.
Фото дам вечером.
Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.
Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле.Ты кого за дурнив держишь?
Місяць тому писали про покупку в чигрях Анталії нерухомості (десь 200 тис. лір), курс був 6,85 зараз 7,40. На 8% дешевше у доларах було би, якби зараз брали.
Вигідна інвестиція. Надабрать.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 14:50
flyman написав: Мизантрóп написав: akurt написав:
Сегодня важный день в недвижимости в Анталии.
Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев.
Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен...
В блоке В остался только первый и последний этаж.
В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов.
Цена квартир от 1 200 000 лир и выше.
1 доллар=7,37 лиры.
Фото дам вечером.
Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.
Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле
.Ты кого за дурнив держишь?
Місяць тому писали про покупку в чигрях Анталії нерухомості (десь 200 тис. лір), курс був 6,85 зараз 7,40. На 8% дешевше у доларах було би, якби зараз брали.
Вигідна інвестиція. Надабрать.
В дуже старому фонді з потрісканим фундаментом і біля очисних споруд - не пропонувати!
То що, є щось за пів ціни НОРМАЛЬНЕ і В НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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