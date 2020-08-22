Додано: Вів 25 сер, 2020 18:13

Викопують гроші з-під груші...

Кожен бере нерухомість по грошах в кармані.Хіба не так?Менше місяця тому люди подивилися в кишеню та взяли квартиру "3+1" не зовсім в чигирях, далеченько від центра, але нормальну.Нагадаю: чотирикімнатну. За 29 000 доларів. Здається, загальна площа 150 квадратів.Обладнали скромно саме необхідне - на наступний день за 2 500 лір - то десь 400 доларів побутовою технікою б/у: холодильник (доречі непоганий), пральна машина, посудомийка і головне - НОВИЙ матрац.На наступний день узяли пару кондиціонерів (ціну не питав).До речі, немає там ніких потрісканих стін та потрісканого фундамента. Будинок дуже непоганий.Я вперше побачив був здивований гарним станом. Йому років 10 - не більше.Задоволені.Хочуть на літаку повернутися в Україну та заїхати вже на своєму авто.Сьогодні дивилися зовсім інший рівень - інвестицію заЦе Вам, пан, - НОРМАЛЬНЕ.Термін вводу - через 18 місяців. Готовінсть вже 50% або більше: всі коробки вже стоять, я поруч ходив дивився, вже ставлять з цегли перегородки...Перший внесок - 50%. Розтермінування без відсотків.Якщо вносять 60% - залишок фіксується в турецьких лірах та не змінюється до закнічення оплати.Ось думають, а як на мене - цей варіант цікавий, можна виграти на падінні курсу турецької ліри.Там - крім декоративних басейнів - та зовнішнього басейна ще й критий плавальний басейн (!!!) буде. Підземний паркінг.Так що, панове: політ нормальний!Рух - то життя! Люли не сидять на одній сраці, як говорять в Україні, а думають та думають...Корпус А - залишилися тільки квартири "2+1", які "дивляться" у двір (лицьова сторона - на гори).Корпус В - залишилося тільки 2 квартири - одна поверх 1 (там перші перші 2 високі поверхи магазини) та поверх 7 (верхній).Корпус С - ВСЕ ПРОДАНО!Корпус D - залишилися квартири тільки центральні на поверсі (меншою площею, на поверсі 3 (три) квартири).В інших корпусах квартири або "3+1" або "4+1". Здається, ціна 1 800 000 лір.На "2+1" - 1 200 000 - 1 300 000 лір; доллар 7,40...Оце, панове, по 1250 доларів квадратний метр.Все "під ключ", все готове, "вумний будинок". Підігрів підлоги за допомгою АСУ, кондиціонери Мітсубіші, кухонна техніка - Франкі.Ось так...Є 150 000 доларів - думайте. Немає - нічого й думати, беріть Варшавський у Києві.Трохи добавите, зробите ремонт тисяч за 40 та буде щастя...