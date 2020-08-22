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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 739740741742
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:17

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Сегодня важный день в недвижимости в Анталии.
Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев.
Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен...
В блоке В остался только первый и последний этаж.
В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов.
Цена квартир от 1 200 000 лир и выше.
1 доллар=7,37 лиры.
Фото дам вечером.
Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.

Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле.Ты кого за дурнив держишь?

Місяць тому писали про покупку в чигрях Анталії нерухомості (десь 200 тис. лір), курс був 6,85 зараз 7,40. На 8% дешевше у доларах було би, якби зараз брали.
Вигідна інвестиція. Надабрать.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:50

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Сегодня важный день в недвижимости в Анталии.
Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев.
Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен...
В блоке В остался только первый и последний этаж.
В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов.
Цена квартир от 1 200 000 лир и выше.
1 доллар=7,37 лиры.
Фото дам вечером.
Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.

Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле.Ты кого за дурнив держишь?

Місяць тому писали про покупку в чигрях Анталії нерухомості (десь 200 тис. лір), курс був 6,85 зараз 7,40. На 8% дешевше у доларах було би, якби зараз брали.
Вигідна інвестиція. Надабрать.

В дуже старому фонді з потрісканим фундаментом і біля очисних споруд - не пропонувати!
То що, є щось за пів ціни НОРМАЛЬНЕ і В НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ? ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:13

Кожен бере нерухомість по грошах в кармані.
Хіба не так?

Менше місяця тому люди подивилися в кишеню та взяли квартиру "3+1" не зовсім в чигирях, далеченько від центра, але нормальну.
Нагадаю: чотирикімнатну. За 29 000 доларів. Здається, загальна площа 150 квадратів.
Обладнали скромно саме необхідне - на наступний день за 2 500 лір - то десь 400 доларів побутовою технікою б/у: холодильник (доречі непоганий), пральна машина, посудомийка і головне - НОВИЙ матрац.
На наступний день узяли пару кондиціонерів (ціну не питав).
До речі, немає там ніких потрісканих стін та потрісканого фундамента. Будинок дуже непоганий.
Я вперше побачив був здивований гарним станом. Йому років 10 - не більше.
Задоволені.
Хочуть на літаку повернутися в Україну та заїхати вже на своєму авто.

Сьогодні дивилися зовсім інший рівень - інвестицію за 150 000 доларів.
Це Вам, пан Долярчик, - НОРМАЛЬНЕ.
Термін вводу - через 18 місяців. Готовінсть вже 50% або більше: всі коробки вже стоять, я поруч ходив дивився, вже ставлять з цегли перегородки...
Перший внесок - 50%. Розтермінування без відсотків.
Якщо вносять 60% - залишок фіксується в турецьких лірах та не змінюється до закнічення оплати.
Ось думають, а як на мене - цей варіант цікавий, можна виграти на падінні курсу турецької ліри.
Там - крім декоративних басейнів - та зовнішнього басейна ще й критий плавальний басейн (!!!) буде. Підземний паркінг.
Так що, панове: політ нормальний!
Рух - то життя! Люли не сидять на одній сраці, як говорять в Україні, а думають та думають...
Викопують гроші з-під груші...
Зображення

Корпус А - залишилися тільки квартири "2+1", які "дивляться" у двір (лицьова сторона - на гори).
Корпус В - залишилося тільки 2 квартири - одна поверх 1 (там перші перші 2 високі поверхи магазини) та поверх 7 (верхній).
Корпус С - ВСЕ ПРОДАНО!
Корпус D - залишилися квартири тільки центральні на поверсі (меншою площею, на поверсі 3 (три) квартири).
В інших корпусах квартири або "3+1" або "4+1". Здається, ціна 1 800 000 лір.
На "2+1" - 1 200 000 - 1 300 000 лір; доллар 7,40...
Оце, панове, по 1250 доларів квадратний метр.
Все "під ключ", все готове, "вумний будинок". Підігрів підлоги за допомгою АСУ, кондиціонери Мітсубіші, кухонна техніка - Франкі.
Ось так...
Є 150 000 доларів - думайте. Немає - нічого й думати, беріть Варшавський у Києві.
Трохи добавите, зробите ремонт тисяч за 40 та буде щастя...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 сер, 2020 19:09, всього редагувалось 4 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:21

Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи :lol:

п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік! :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 25 сер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:28

Після оглядин цього об"єкта в офісі продаж відвідали попередній об"єкт забудовника.
Там сказали мешканці так: брали за 1 400 000 лір.
Коли здадуть той новий комплекс, те, що було за 1 200 000 буде 1 500 000 лір.
Ось так...
Вид з балкона попередньо зданого комплекса... Не фотошоп - моє реальне фото без редагування.
Вид з балкона квартири "2+1" за 1 400 000 лір (приблизно 200 000 доларів).
Зображення
Там, де у них критий павільон в центрі - кафе власне, спуск у підземний паркінг та фітнес центр. Там же вхід в критий плавальний басейн.
На передньому плані - декоративні басейни, а плавають у басейні далі праворуч за павільоном у центрі...
Вид з балкона (поверх 4) на гостьовий паркінг...
Зображення
Планування квартири "2+1" в новому комлексі. На поверсі - 3 квартири, всі "2+1", цікава - мабуть - саме така - бічна (вже всі розкуплені - крім двох на 1-му та останньому поверхах), площа 120 кв. м.
Зображення
Ось так, 150 000 доларів...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:00

  Долярчик написав:Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи :lol:

п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік! :lol:
их тут трет старпер. На вскидку : 400 метров до моря https://www.facebook.com/groups/1726568 ... 24&app=fbl

https://www.facebook.com/groups/1726568 ... 65&app=fbl

не тупиТе
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Баксик,начни с малого: https://www.facebook.com/groups/1726568 ... 03&app=fbl изучай https://www.sahibinden.com
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:14

  Мизантрóп написав:Баксик,начни с малого: https://www.facebook.com/groups/1726568 ... 03&app=fbl

:shock:
Такссссс, треба пришвидшувати свій план! :mrgreen:
Купити в Україні 2 однухи під здачу в оренду і гайда в Туреччину двічі по 90днів на рік - кожен рік!!!

Одна біда - кажуть, що оренда в Україні впаде в плінтус і вже треба буде не 2 однухи здавати, а 4-5 :roll:

Але нічого!
Я не здамся без бою!© :idea:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 25 сер, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:15

  Мизантрóп написав:Баксик,начни с малого: https://www.facebook.com/groups/1726568 ... 03&app=fbl изучай https://www.sahibinden.com

по ціні київської смарт-кавалірки,
бери скоріше, бо я проінвестую
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 739740741742
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