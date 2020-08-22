Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Сегодня важный день в недвижимости в Анталии. Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев. Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен... В блоке В остался только первый и последний этаж. В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов. Цена квартир от 1 200 000 лир и выше. 1 доллар=7,37 лиры. Фото дам вечером. Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.
Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле.Ты кого за дурнив держишь?
Місяць тому писали про покупку в чигрях Анталії нерухомості (десь 200 тис. лір), курс був 6,85 зараз 7,40. На 8% дешевше у доларах було би, якби зараз брали. Вигідна інвестиція. Надабрать.
akurt написав:Сегодня важный день в недвижимости в Анталии. Я с нашими украинцами в офисе Очень очень солидного застройщика и изучаем условия инвестирования в квартиры площадью 120 квадратов (2+1) со сроком ввода в эксплуатацию через 18 месяцев. Блин, самый интересный корпус С уже раскуплен... В блоке В остался только первый и последний этаж. В блоке D есть только «средние» на этаже квартиры площадью 100 квадратов. Цена квартир от 1 200 000 лир и выше. 1 доллар=7,37 лиры. Фото дам вечером. Замечу что квартиры «полный фарш», кондиционеры Митсубиши, кухня Франки.
Схема 'раскупки' даже гиришей ясна как ясень.Газ то есть в блоке Ё ,или гелиосистемой с митсухами греться? Могу ссылкой дать на 2+1 уже готовых со вторички в 2-3 раза дешевле.Ты кого за дурнив держишь?
Місяць тому писали про покупку в чигрях Анталії нерухомості (десь 200 тис. лір), курс був 6,85 зараз 7,40. На 8% дешевше у доларах було би, якби зараз брали. Вигідна інвестиція. Надабрать.
В дуже старому фонді з потрісканим фундаментом і біля очисних споруд - не пропонувати! То що, є щось за пів ціни НОРМАЛЬНЕ і В НОРМАЛЬНІЙ ЛОКАЦІЇ?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Кожен бере нерухомість по грошах в кармані. Хіба не так?
Менше місяця тому люди подивилися в кишеню та взяли квартиру "3+1" не зовсім в чигирях, далеченько від центра, але нормальну. Нагадаю: чотирикімнатну. За 29 000 доларів. Здається, загальна площа 150 квадратів. Обладнали скромно саме необхідне - на наступний день за 2 500 лір - то десь 400 доларів побутовою технікою б/у: холодильник (доречі непоганий), пральна машина, посудомийка і головне - НОВИЙ матрац. На наступний день узяли пару кондиціонерів (ціну не питав). До речі, немає там ніких потрісканих стін та потрісканого фундамента. Будинок дуже непоганий. Я вперше побачив був здивований гарним станом. Йому років 10 - не більше. Задоволені. Хочуть на літаку повернутися в Україну та заїхати вже на своєму авто.
Сьогодні дивилися зовсім інший рівень - інвестицію за 150 000 доларів. Це Вам, пан Долярчик, - НОРМАЛЬНЕ. Термін вводу - через 18 місяців. Готовінсть вже 50% або більше: всі коробки вже стоять, я поруч ходив дивився, вже ставлять з цегли перегородки... Перший внесок - 50%. Розтермінування без відсотків. Якщо вносять 60% - залишок фіксується в турецьких лірах та не змінюється до закнічення оплати. Ось думають, а як на мене - цей варіант цікавий, можна виграти на падінні курсу турецької ліри. Там - крім декоративних басейнів - та зовнішнього басейна ще й критий плавальний басейн (!!!) буде. Підземний паркінг. Так що, панове: політ нормальний! Рух - то життя! Люли не сидять на одній сраці, як говорять в Україні, а думають та думають... Викопують гроші з-під груші...
Корпус А - залишилися тільки квартири "2+1", які "дивляться" у двір (лицьова сторона - на гори). Корпус В - залишилося тільки 2 квартири - одна поверх 1 (там перші перші 2 високі поверхи магазини) та поверх 7 (верхній). Корпус С - ВСЕ ПРОДАНО! Корпус D - залишилися квартири тільки центральні на поверсі (меншою площею, на поверсі 3 (три) квартири). В інших корпусах квартири або "3+1" або "4+1". Здається, ціна 1 800 000 лір. На "2+1" - 1 200 000 - 1 300 000 лір; доллар 7,40... Оце, панове, по 1250 доларів квадратний метр. Все "під ключ", все готове, "вумний будинок". Підігрів підлоги за допомгою АСУ, кондиціонери Мітсубіші, кухонна техніка - Франкі. Ось так... Є 150 000 доларів - думайте. Немає - нічого й думати, беріть Варшавський у Києві. Трохи добавите, зробите ремонт тисяч за 40 та буде щастя...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 сер, 2020 19:09, всього редагувалось 4 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!" От хочу побачити пруфи
п. с. А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 25 сер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Після оглядин цього об"єкта в офісі продаж відвідали попередній об"єкт забудовника. Там сказали мешканці так: брали за 1 400 000 лір. Коли здадуть той новий комплекс, те, що було за 1 200 000 буде 1 500 000 лір. Ось так... Вид з балкона попередньо зданого комплекса... Не фотошоп - моє реальне фото без редагування. Вид з балкона квартири "2+1" за 1 400 000 лір (приблизно 200 000 доларів). Там, де у них критий павільон в центрі - кафе власне, спуск у підземний паркінг та фітнес центр. Там же вхід в критий плавальний басейн. На передньому плані - декоративні басейни, а плавають у басейні далі праворуч за павільоном у центрі... Вид з балкона (поверх 4) на гостьовий паркінг... Планування квартири "2+1" в новому комлексі. На поверсі - 3 квартири, всі "2+1", цікава - мабуть - саме така - бічна (вже всі розкуплені - крім двох на 1-му та останньому поверхах), площа 120 кв. м. Ось так, 150 000 доларів...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 25 сер, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!