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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:54
jump написав: Долярчик написав:
Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи :lo
п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік! :lol
:lol
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol
Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту
спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс!
п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:02
Долярчик написав: jump написав: Долярчик написав:
Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи
п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік!
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol
Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту
спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс!
п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
для початку заробіть кошти на нормальне навчання обидвох дітей (садочок/школа/універ), щорічний сімейний відпочинок
(не в дупі з гнилими медузами
, а в нормальній країні із людськими умовами), фінансову подушку для всієї сім’ї, батьків (на випадок хвороб). Можливо доведеться придбати діткам квартири, у Вашій 52м2 усі не вміститесь...
Акурт своїх обидвох нормально вивчив та пристроїв у штатах, одного вже оженив, наскільки я зрозумів. Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається
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jump
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:12
jump написав:
Акурт своїх обидвох нормально вивчив та пристроїв у штатах, одного вже оженив, наскільки я зрозумів. Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається
Но зачем по стройкам лазить,если жизнь удалась по легенде? Извоз,закупка пива для нас,богатых это филантропия,то понятно)) Моя не понимать.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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