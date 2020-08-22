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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:54
jump написав: Долярчик написав:
Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи :lo
п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік! :lol
:lol
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol
Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту
спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс!
п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:02
Долярчик написав: jump написав: Долярчик написав:
Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи
п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік!
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol
Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту
спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс!
п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
для початку заробіть кошти на нормальне навчання обидвох дітей (садочок/школа/універ), щорічний сімейний відпочинок
(не в дупі з гнилими медузами
, а в нормальній країні із людськими умовами), фінансову подушку для всієї сім’ї, батьків (на випадок хвороб). Можливо доведеться придбати діткам квартири, у Вашій 52м2 усі не вміститесь...
Акурт своїх обидвох нормально вивчив та пристроїв у штатах, одного вже оженив, наскільки я зрозумів. Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається
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jump
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:12
jump написав:
Акурт своїх обидвох нормально вивчив та пристроїв у штатах, одного вже оженив, наскільки я зрозумів. Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається
Но зачем по стройкам лазить,если жизнь удалась по легенде? Извоз,закупка пива для нас,богатых это филантропия,то понятно)) Моя не понимать.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:00
jump написав:
Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається
Тому особливо цікаво дивитися, як крючить та ламає "цікавих хлопців
" - невдах по життю...
Ну як невдах: замість того, щоби думати, як влашутвати своє життя, як заробити гроші, як покращити життя своєї родини, вони кожного дня наполегливо розглядвають гумку від моїх трусів.
Широка.
Не давить...
РазоблЯ
чають та разоблЯ
чають...
А житте плине... Нехай працюють хоч на гілці, більше ні на що не здатні...А форумчани веселяться - та й я разом з форумчанами...
х х х
В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.
На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю
) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 25 сер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:18
Мизантрóп написав: jump написав:
Акурт своїх обидвох нормально вивчив та пристроїв у штатах, одного вже оженив, наскільки я зрозумів. Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається
Но зачем по стройкам лазить,если жизнь удалась по легенде? Извоз,закупка пива для нас,богатых это филантропия,то понятно)) Моя не понимать.
Навіщо Акурт таксує серед ночі?
Або серед дня везе чужих людей у відділ продаж нерухомості?
Навіщо воно "заможній" людині????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:19
Біситься сердешний... РазоблЯчітель...
Починає разоюблЯчать о 05-40 ранку і наполегливо разоблЯчає до 23-15...
Бідненький...
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 25 сер, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:19
Долярчик написав:
Купити в Україні 2 однухи під здачу в оренду і гайда в Туреччину
Приймак, для того треба багато працювати. І руками, і головою.
А ти не здатен ні на те, ні на інше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:21
Ні, я помилився: сердешний разоблЯчає навіть о 23-19.
З інтервалом 1 (одна) хвилина. Біситься...
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 25 сер, 2020 23:46, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:22
akurt написав:
Саме цікаве буде завтра - в п"ятницю.
Президент Ердоган вчора заявивив, що в п"ятницю буде оголошено про "початок нової ери розвитку Туреччини".
Подейкують, що знайшли гігантські запаси газу.
Вже вівторок, і де той газ і де нова ера?
Взагалі, яке відношення газ має до нерухомості???
_______________
Акуорт, не страждай, а вчи турецьку мову.
В іслам вже перейшов???
_______________
jump написав:
Сам - забезпечена людина,
"Забезпечена людина", яка харчується найдешевшим йогуртом(((( Гох!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:27
Інтервал разоблЯчєнія akurtа збільшив до 3-х (трьох) хвилин... Видихається... можливо не їв сьогодні...
У вересні будемо відзначати визначну подію: буде рівно 2 роки - 24 місяці!!!!! - як разоблЯчітель разоблЯчає та разоблЯчає... Щоденно (!!!!) по 10 постів на цій гілці. Щоденно без перерви на жоден (ЖОДЕН!!!) день - по 10 і більше!
Форумчани сміялися і не вірили, коли я говорив, що голод, безнадійність та безробіття - то страшна річ... Біситься разоблЯчітель...
Готуємося до 2-х річного ювілея наполегливої роботи на гілці разоблЯчітєля akurtів...
Старайся, разобюлЯчітєль: 5 піднять гілки в ТОП розділу - нараховую 1 (одну) гривню. Купиш картоплину.
P.S. Наступного року - дай Бог всім здоров"я - будемо святкувати ще один ювілей - 10 років, як хлопак, шо біситься "не по-децки", кинув торгувати золотими зливками (після того, як хлопці надавали канделябром за прогнози по шиї).
Не хворійте! Треба дочекатися!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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