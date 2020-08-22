Долярчик написав:
Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс!
п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
Копійчаник, дарую тобі ідею, Яку ти довго шукав.
Як легко заробити гроші.
Без напрягу.
Береш своє сімейство, своє барахло - і переїжджаєш назад до тещі.
Звільнену квартиру - здаєш в оренду!
Щоб зекономити ліжко місце, сам їдеш у Польщу на заробки.
"Скочиш на буржуя" -як казав твій однодумець Кизяк.
За три чотири роки - заробиш коштів на ще на одну квартиру.
Можеш не дякувати, бізнесмен куєв(((