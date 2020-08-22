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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 06:21

  Долярчик написав:
  jump написав:
  Долярчик написав:Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи :lo

п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік! :lol


:lol
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol

Но, но! :D
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту :mrgreen: спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО! :lol:
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс! :idea: :lol:

п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!


Копійчаник, дарую тобі ідею, Яку ти довго шукав.
Як легко заробити гроші.
Без напрягу.
Береш своє сімейство, своє барахло - і переїжджаєш назад до тещі.
Звільнену квартиру - здаєш в оренду!
Щоб зекономити ліжко місце, сам їдеш у Польщу на заробки.
"Скочиш на буржуя" -як казав твій однодумець Кизяк.

За три чотири роки - заробиш коштів на ще на одну квартиру.
Можеш не дякувати, бізнесмен куєв(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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