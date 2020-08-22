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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:54
jump написав: Долярчик написав:
Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи :lo
п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік! :lol
:lol
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol
Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту
спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс!
п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:02
Долярчик написав: jump написав: Долярчик написав:
Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи
п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік!
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol
Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту
спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс!
п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
для початку заробіть кошти на нормальне навчання обидвох дітей (садочок/школа/універ), щорічний сімейний відпочинок
(не в дупі з гнилими медузами
, а в нормальній країні із людськими умовами), фінансову подушку для всієї сім’ї, батьків (на випадок хвороб). Можливо доведеться придбати діткам квартири, у Вашій 52м2 усі не вміститесь...
Акурт своїх обидвох нормально вивчив та пристроїв у штатах, одного вже оженив, наскільки я зрозумів. Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається
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jump
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:21
Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.
На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 26 сер, 2020 00:20, всього редагувалось 4 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:20
akurt написав:
Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.
Вадим тоже играет?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:30
akurt написав:
Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.
На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...
На мой взгляд, интересно было бы помониторить цены на эти квартиры в агентствах недвижимости. Слышал такую версию, что порой агенства могут предложить более приятную цену, чем напрямую застройщик, так как агенство выступает "оптовым покупателем" и ему застройщик предлагает более низкую цену, чем единичному покупателю.
Хотя Вам там по месту виднее.
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