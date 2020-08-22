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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:54

  jump написав:
  Долярчик написав:Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи :lo

п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік! :lol


:lol
акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol

Но, но! :D
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту :mrgreen: спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО! :lol:
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс! :idea: :lol:

п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:02

  Долярчик написав:
  jump написав:
  Долярчик написав:Так було озвучено "в 2-3рази дешевше!"
От хочу побачити пруфи

п. с.
А може я захочу через 5-10р. продати, майже, все в Україні і чкурнути в Туреччину на 90 днів двічі на рік - кожен рік!



акваріум в авалоні і буду з ланцухами, кулічками та помками :lol

Но, но!
Сусід в моєму під'їзді місяць тому виставив хотєлку 400дол/міс в оренду однуху з дизайн-ремонтом і на 5м2 меншу, за мою! І то в пандемію!!!
Так що я свою, без дизайн-ремонту :mrgreen: спокійно можу здати після пандемії за 9-10К/міс. ЛєГКО!
А так, як вона розбита на двуху, то теж можна пробувати і пА 400дол/міс! :idea: :lol:

п. с.
Залишилась справа за малим - купити ще хоч 2 однухи!


для початку заробіть кошти на нормальне навчання обидвох дітей (садочок/школа/універ), щорічний сімейний відпочинок
(не в дупі з гнилими медузами :oops: , а в нормальній країні із людськими умовами), фінансову подушку для всієї сім’ї, батьків (на випадок хвороб). Можливо доведеться придбати діткам квартири, у Вашій 52м2 усі не вміститесь...

Акурт своїх обидвох нормально вивчив та пристроїв у штатах, одного вже оженив, наскільки я зрозумів. Сам - забезпечена людина, тому може собі дозволити те, що має і насолоджуватись тим, що йому подобається 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:21

Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.

На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 сер, 2020 00:20, всього редагувалось 4 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:20

  akurt написав:Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.

Вадим тоже играет?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:30

  akurt написав:Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.

На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...

На мой взгляд, интересно было бы помониторить цены на эти квартиры в агентствах недвижимости. Слышал такую версию, что порой агенства могут предложить более приятную цену, чем напрямую застройщик, так как агенство выступает "оптовым покупателем" и ему застройщик предлагает более низкую цену, чем единичному покупателю.
Хотя Вам там по месту виднее.
San1t
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:30

ib_investor
Що там - гроші закінчились і дупа втікла? :mrgreen:
То хоч фото кинь пляжів/готелю!
Але ж важко робити фото турецьких пляжів з вікна пансіонату Затоки :mrgreen:

(і не забуть щось маркером нашкрябати, а то фото в інеті купа) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:41

  akurt написав:Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.

На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...

турки самі чесні, ну не можуть намахувати...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:43

  Долярчик написав:ib_investor
Що там - гроші закінчились і дупа втікла? :mrgreen:
То хоч фото кинь пляжів/готелю!
Але ж важко робити фото турецьких пляжів з вікна пансіонату Затоки :mrgreen:

(і не забуть щось маркером нашкрябати, а то фото в інеті купа) :mrgreen:

Досить з тебе молодих дуп.
Помацай свою товсту галю. І про тещу не забувай, бо грошей давати не буде.
ib_investor
 
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  #<1 ... 740741742743
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