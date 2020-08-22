Додано: Вів 25 сер, 2020 23:21

Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.



На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.

Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.

Побачимо, які ціни назвуть в четвер...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 сер, 2020 00:20, всього редагувалось 4 разів.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+flyman.