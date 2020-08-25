Додано: Сер 26 сер, 2020 19:11

Трошки підкину свої нові враження від свого візиту до Туреччини на початку серпня.

Їздив самостійно Пєгасусом до Стамбулу на тиждень, а потім тим же Пєгасусом до Анталії на тиждень.

Що побачив:

Ділова активність в Стамбулі притихла і це видно дуже, якщо порівнювати з минулим роком, про Анталію зовсім промовчу, там ще все більш помітно, але що хочу головне відмітити, що побачив в цей раз, поспілкувавшись з турками на російсько-турецькому сурджику- багато, я б так сказав до 80% турків, це дикі люди, як сказала про це моя колєга і жінка турка і яка живе в Стамбулі вже 15 років.

"А що ти хочешь, донедавно вони всі в горах овець пасли".

Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця.

А от коли зтикаєшься, то зтикаєшься і з їх дикими звичаямі, іноді бувало турки нагадували мені дику собаку, від якої не зрозуміло, що чекати.

Це я написав, не для того, щоб когось образити, ніяк не хочу образити ні турків, ні пана Акурта.

Просто хотів з вами поділитися новими відчуттями, з якими я приїхав,з Турції,при тому з протилежним висновком-Турція дуже гарна країна, якщо б там не було турків, а от чи була б вона така, як є зараз, якщо б їх там не було?

Це питання.

Висновки: Поїду жити в Турцію, але тільки після досягнення пенсійного віку.

Зараз там робити нічого, тільки відпочивати,і то на скільки грошей вистачить.

З повагою і без образ.