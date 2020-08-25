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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:21
Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.
На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 26 сер, 2020 00:20, всього редагувалось 4 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:30
akurt написав:
Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.
На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...
На мой взгляд, интересно было бы помониторить цены на эти квартиры в агентствах недвижимости. Слышал такую версию, что порой агенства могут предложить более приятную цену, чем напрямую застройщик, так как агенство выступает "оптовым покупателем" и ему застройщик предлагает более низкую цену, чем единичному покупателю.
Хотя Вам там по месту виднее.
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San1t
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:41
akurt написав:
Анонс: В середу знанку у нас с приятелями із Херсона великий вояж по водоспадах в околицях Анталії, а потім - як буду мати сили - спробую запропонувати форучанам ділову гру про нерухомість.
На четвер ще одна ділова гра: підмовив турецьку родину приїхати під виглядом інвесторів в офіс до того самого забудовника, що були сьогодні, та спробувати отримати знову цінову пропозицію.
Мені здається, то буде цікаво, бо одна справа, коли приходять іноземці-інвестори, а інша справа (я так думаю
) - коли місцеві жителі.
Побачимо, які ціни назвуть в четвер...
турки самі чесні, ну не можуть намахувати...
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Додано: Сер 26 сер, 2020 18:04
San1t написав:
На мой взгляд, интересно было бы помониторить цены на эти квартиры в агентствах недвижимости. Слышал такую версию, что порой агенства могут предложить более приятную цену, чем напрямую застройщик, так как агенство выступает "оптовым покупателем" и ему застройщик предлагает более низкую цену, чем единичному покупателю.
Хотя Вам там по месту виднее.
"Агенство" - это банальные риэлторы, которые обычно имеют 6% от сделки.
В редких случаях могут опуститься до 3% или еще делают так: 2% с покупателя +2% с продавца.
Они могут заключать с застройщиком эксклюзивные договора на продажу - типа для застройщика это "не царское дело" - работать с инвестором.
Там - конечно - есть специальные условия для таких риэлторов от Застройщика.В любом случае с застройщиком работать выгоднее.
Тут не нужно удивляться: все хотят кушать.
Вот то, что я описал ранее - люди купили достаточно приличную квартиру - мне реально понравилась - на вторичном рынке (хотя и далеко от центра) - удалось выйти на реального продавца БЕЗ риэлтора.
Без ложной скромности скажу: сработал отлично НЕ я - там моего интереса не было и не предполагалось никакого, а сработал отлично тот водитель, которого я дал человеку и еще женщина-переводчик (любитель) из нашей диаспоры.
Выйти на реального продавца без риэлтора - это удача вообще-то.
Водитель заработал 4х250 лир=1000 лир (примерно 4000 гривен) "зарплаты" и очень доволен.
Ну и люди довольны... Сэкономили кучу бабла...
Ну а пока товарисчи, наслушавшись тут - на этой ветке - "специалистов" по недвиге, вкладывали в Аркаду и Укрбуд.
adeges написав:
Независимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова
Мудро: послушались (удалено
) и влоШились...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:11
Трошки підкину свої нові враження від свого візиту до Туреччини на початку серпня.
Їздив самостійно Пєгасусом до Стамбулу на тиждень, а потім тим же Пєгасусом до Анталії на тиждень.
Що побачив:
Ділова активність в Стамбулі притихла і це видно дуже, якщо порівнювати з минулим роком, про Анталію зовсім промовчу, там ще все більш помітно, але що хочу головне відмітити, що побачив в цей раз, поспілкувавшись з турками на російсько-турецькому сурджику- багато, я б так сказав до 80% турків, це дикі люди, як сказала про це моя колєга і жінка турка і яка живе в Стамбулі вже 15 років.
"А що ти хочешь, донедавно вони всі в горах овець пасли".
Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця.
А от коли зтикаєшься, то зтикаєшься і з їх дикими звичаямі, іноді бувало турки нагадували мені дику собаку, від якої не зрозуміло, що чекати.
Це я написав, не для того, щоб когось образити, ніяк не хочу образити ні турків, ні пана Акурта.
Просто хотів з вами поділитися новими відчуттями, з якими я приїхав,з Турції,при тому з протилежним висновком-Турція дуже гарна країна, якщо б там не було турків, а от чи була б вона така, як є зараз, якщо б їх там не було?
Це питання.
Висновки: Поїду жити в Турцію, але тільки після досягнення пенсійного віку.
Зараз там робити нічого, тільки відпочивати,і то на скільки грошей вистачить.
З повагою і без образ.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:24
Trast написав:Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають
і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця.
Ве нормально. Я про це вже 2 чи три роки пишу...Просто панове не вміють рахувати власні гроші...
А телепенів всюди багато... В кожній країні... Самі знаєте...P.S.
Шкода, що не проявилися в Анталії: пригостив би українською Nemiroff
, закусили б салом з мого холодильника, цибулею та хлібиною з пекарні...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 26 сер, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:36
akurt написав: Trast написав:Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають
і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця.
Ве нормально. Я про це вже 2 чи три роки пишу...Просто панове не вміють рахувати власні гроші...
А телепенів всюди багато... В кожній країні...P.S.
Шкода, що не проявилися в Анталії: пригостив би українскою Немирів
, закусили б салом з мого холодильника та цибулею...
Я в Анталiі півдня пробув, відразу поїхав в свій улюблений Кемер, Теккирова.
Кожен рік роблю заплив халявний в бухту Фазеліса через гору зі сторони Rixos Tekirova.
Це мене збуджує дома тренуватися в басейні, a там десь 7 км плити, може й більше, по часу десь півтори години швидким темпом.
Сам хотів зустрітися, але часу на Анталію не було.
За запрошення, дякую!
Буде більше часу, обов'язково зустрінемося!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:45
Круто... круто...
У Фазеліс збиралися на днях, але змінили плани на сьогодні - на каскад водоспадів, а на вівторок плануємо знову в Адрасан та звідти яхтою - на незаселений острів... там пляжі неймовірні...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:55
Trast написав:
Трошки підкину свої нові враження від свого візиту до Туреччини на початку серпня.
Їздив самостійно Пєгасусом до Стамбулу на тиждень, а потім тим же Пєгасусом до Анталії на тиждень.
Що побачив:
Ділова активність в Стамбулі притихла і це видно дуже, якщо порівнювати з минулим роком, про Анталію зовсім промовчу, там ще все більш помітно, але що хочу головне відмітити, що побачив в цей раз, поспілкувавшись з турками на російсько-турецькому сурджику- багато, я б так сказав до 80% турків, це дикі люди, як сказала про це моя колєга і жінка турка і яка живе в Стамбулі вже 15 років.
"А що ти хочешь, донедавно вони всі в горах овець пасли".
Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця.
А от коли зтикаєшься, то зтикаєшься і з їх дикими звичаямі, іноді бувало турки нагадували мені дику собаку, від якої не зрозуміло, що чекати.
Це я написав, не для того, щоб когось образити, ніяк не хочу образити ні турків, ні пана Акурта.
Просто хотів з вами поділитися новими відчуттями, з якими я приїхав,з Турції,при тому з протилежним висновком-Турція дуже гарна країна, якщо б там не було турків, а от чи була б вона така, як є зараз, якщо б їх там не було?
Це питання.
Висновки: Поїду жити в Турцію, але тільки після досягнення пенсійного віку.
Зараз там робити нічого, тільки відпочивати,і то на скільки грошей вистачить.
З повагою і без образ.
Траст, або пєші сюрджіком, або на олбанськом. Нє хочю абразіти, але у мну шокшокшок, хужєє грінвєвчіка. Ісчо не зтикався нігди ніским.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:57
akurt написав:
Круто... круто...
У Фазеліс збиралися на днях, але змінили плани на сьогодні - на каскад водоспадів, а на вівторок плануємо знову в Адрасан
та звідти яхтою - на незаселений острів... там пляжі неймовірні...
Ще рекомендую, як можна до Фазеліса цікаво день провести і без сплати.
Доїзджаєте до готелю Марко Поло, це Кемер, ройон перед Текірова, передостаній, і йдете в гору, навпроти, де збанкрутілий готель, там цікаво дуже, після нього чудна дика бухта, а потім ще гора і Фазеліс.
Але вийдете з пляжу, а там де платний вхід, теж 5 км пішки йти, якщо без авто їхати.
Але цікаве не це, а те, що цей маршрут цікавіший, ніж сам Фазеліс.
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