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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:01

  flyman написав:
  Trast написав:Трошки підкину свої нові враження від свого візиту до Туреччини на початку серпня.
Їздив самостійно Пєгасусом до Стамбулу на тиждень, а потім тим же Пєгасусом до Анталії на тиждень.
Що побачив:
Ділова активність в Стамбулі притихла і це видно дуже, якщо порівнювати з минулим роком, про Анталію зовсім промовчу, там ще все більш помітно, але що хочу головне відмітити, що побачив в цей раз, поспілкувавшись з турками на російсько-турецькому сурджику- багато, я б так сказав до 80% турків, це дикі люди, як сказала про це моя колєга і жінка турка і яка живе в Стамбулі вже 15 років.
"А що ти хочешь, донедавно вони всі в горах овець пасли".
Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця.
А от коли зтикаєшься, то зтикаєшься і з їх дикими звичаямі, іноді бувало турки нагадували мені дику собаку, від якої не зрозуміло, що чекати.
Це я написав, не для того, щоб когось образити, ніяк не хочу образити ні турків, ні пана Акурта.
Просто хотів з вами поділитися новими відчуттями, з якими я приїхав,з Турції,при тому з протилежним висновком-Турція дуже гарна країна, якщо б там не було турків, а от чи була б вона така, як є зараз, якщо б їх там не було?
Це питання.
Висновки: Поїду жити в Турцію, але тільки після досягнення пенсійного віку.
Зараз там робити нічого, тільки відпочивати,і то на скільки грошей вистачить.
З повагою і без образ.

Траст, або пєші сюрджіком, або на олбанськом. Нє хочю абразіти, але у мну шокшокшок, хужєє грінвєвчіка. Ісчо не зтикався нігди ніским.

Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми?
А в Турции-Ile koshtuye?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми?
А в Турции-Ile koshtuye?

Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика.
В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:33

  flyman написав:
  Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми?
А в Турции-Ile koshtuye?

Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика.
В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.

Бабця багато мов знала?
А я за останні 5 років впихнув в свою голову-словацьку, англійську, польську і трошки турецької.
А, як звісно, файли треба очищати, щоб в себе всунити нове, тому це так і спрацювало.
Це в моєму вже досвіді було, коли після школи, я був найкращий, як в математиці, так і в творах письменного жанру, але це все зтерлося, коли вступив до лав медуніверу.
Зараз пам'ятаю математику, мабуть на рівні 4 класу.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 04:33

Фраза дня.
Украдено на киевской ветке:
  Natt написав:Есть такая поговорка: "Образование - гость, а ум - хозяин". Бывает так, что у человека дома ни гостей, ни хозяев 8)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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