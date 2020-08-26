Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Trast написав:Трошки підкину свої нові враження від свого візиту до Туреччини на початку серпня. Їздив самостійно Пєгасусом до Стамбулу на тиждень, а потім тим же Пєгасусом до Анталії на тиждень. Що побачив: Ділова активність в Стамбулі притихла і це видно дуже, якщо порівнювати з минулим роком, про Анталію зовсім промовчу, там ще все більш помітно, але що хочу головне відмітити, що побачив в цей раз, поспілкувавшись з турками на російсько-турецькому сурджику- багато, я б так сказав до 80% турків, це дикі люди, як сказала про це моя колєга і жінка турка і яка живе в Стамбулі вже 15 років. "А що ти хочешь, донедавно вони всі в горах овець пасли". Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця. А от коли зтикаєшься, то зтикаєшься і з їх дикими звичаямі, іноді бувало турки нагадували мені дику собаку, від якої не зрозуміло, що чекати. Це я написав, не для того, щоб когось образити, ніяк не хочу образити ні турків, ні пана Акурта. Просто хотів з вами поділитися новими відчуттями, з якими я приїхав,з Турції,при тому з протилежним висновком-Турція дуже гарна країна, якщо б там не було турків, а от чи була б вона така, як є зараз, якщо б їх там не було? Це питання. Висновки: Поїду жити в Турцію, але тільки після досягнення пенсійного віку. Зараз там робити нічого, тільки відпочивати,і то на скільки грошей вистачить. З повагою і без образ.
Траст, або пєші сюрджіком, або на олбанськом. Нє хочю абразіти, але у мну шокшокшок, хужєє грінвєвчіка. Ісчо не зтикався нігди ніским.
Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми? А в Турции-Ile koshtuye?
Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми? А в Турции-Ile koshtuye?
Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика. В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.
Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми? А в Турции-Ile koshtuye?
Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика. В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.
Бабця багато мов знала? А я за останні 5 років впихнув в свою голову-словацьку, англійську, польську і трошки турецької. А, як звісно, файли треба очищати, щоб в себе всунити нове, тому це так і спрацювало. Це в моєму вже досвіді було, коли після школи, я був найкращий, як в математиці, так і в творах письменного жанру, але це все зтерлося, коли вступив до лав медуніверу. Зараз пам'ятаю математику, мабуть на рівні 4 класу.
Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми? А в Турции-Ile koshtuye?
Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика. В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.
Грамотна людина пише стисло, ясно, лаконічно і лапідарно. Тому примітивний сленг напівграмотного пана, який буцім має 10 чи 20 квартир - наводять на думку, що він заливає.
Взагалі, це норма форуму - чіпляти локшину читачам.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Цікаво спостерігати, як невдахи будуть повчати успішних панів у їх грамотності, чи ще в якихось питаннях Та вони можуть і, взагалі, не вміти писати, чи читати - головне, що вони ДОБИЛИСЬ УСПІХУ І ЩАСЛИВІ!!!
ДумайТЕ! (звісно, якщо є чим)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump Та от хоч взяти діючого... Клоун, але зумім залізти в президенти! А Ви, чомусь так не зуміли? - навіть, в депутати! - навіть, депутатом у своєму місті!
Так що багато можна балакати, але кінцевий результат показує РІВЕНЬ ІНТЕЛЕКТУ / РОЗУМУ / УСПІШНОСТІ!!!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Франта все колотить, як тільки чує про пасивний дохід Франт, а що поганого в пасивному доході? Що поганого в тому, щоб сидіти в Україні, чи в Туреччині "на печі" і їсти турецькі калачі?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!