Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Trast написав:Трошки підкину свої нові враження від свого візиту до Туреччини на початку серпня. Їздив самостійно Пєгасусом до Стамбулу на тиждень, а потім тим же Пєгасусом до Анталії на тиждень. Що побачив: Ділова активність в Стамбулі притихла і це видно дуже, якщо порівнювати з минулим роком, про Анталію зовсім промовчу, там ще все більш помітно, але що хочу головне відмітити, що побачив в цей раз, поспілкувавшись з турками на російсько-турецькому сурджику- багато, я б так сказав до 80% турків, це дикі люди, як сказала про це моя колєга і жінка турка і яка живе в Стамбулі вже 15 років. "А що ти хочешь, донедавно вони всі в горах овець пасли". Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця. А от коли зтикаєшься, то зтикаєшься і з їх дикими звичаямі, іноді бувало турки нагадували мені дику собаку, від якої не зрозуміло, що чекати. Це я написав, не для того, щоб когось образити, ніяк не хочу образити ні турків, ні пана Акурта. Просто хотів з вами поділитися новими відчуттями, з якими я приїхав,з Турції,при тому з протилежним висновком-Турція дуже гарна країна, якщо б там не було турків, а от чи була б вона така, як є зараз, якщо б їх там не було? Це питання. Висновки: Поїду жити в Турцію, але тільки після досягнення пенсійного віку. Зараз там робити нічого, тільки відпочивати,і то на скільки грошей вистачить. З повагою і без образ.
Траст, або пєші сюрджіком, або на олбанськом. Нє хочю абразіти, але у мну шокшокшок, хужєє грінвєвчіка. Ісчо не зтикався нігди ніским.
Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми? А в Турции-Ile koshtuye?
Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми? А в Турции-Ile koshtuye?
Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика. В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.
Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми? А в Турции-Ile koshtuye?
Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика. В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.
Бабця багато мов знала? А я за останні 5 років впихнув в свою голову-словацьку, англійську, польську і трошки турецької. А, як звісно, файли треба очищати, щоб в себе всунити нове, тому це так і спрацювало. Це в моєму вже досвіді було, коли після школи, я був найкращий, як в математиці, так і в творах письменного жанру, але це все зтерлося, коли вступив до лав медуніверу. Зараз пам'ятаю математику, мабуть на рівні 4 класу.
Ну якщо панове про бублики, то і я вставлю свої "5 копійок". Найбільше на цій гілці найбільш агресивно пишуть люди, які не бачили іншого життя, крім власного - спробую обережне слово знайти - обережне слово ... (слово видалено, синонім "не дуже гарного, точніше зовсім не гарного") і безперспективного. Така в них біда. А ось вам сьогодні, 14-00. Наша українка сидить вдома із двома дітьми. Чоловік - що ще робити жонатому - о 14-00 спить і спить. Раптом дзвінок в переговорний пристрій: - Квартира п"ять? - Evet. Спустіться вниз. Під'їхало авто мерії... Вручили 8 пачок літрових молока. - Дякую... - Гарного дня! Н Ні вибори вам, ні депутатів, ні гречки... просто дітям. Ось так дикуни живуть... (Фото передали мені Вайбером).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
УТРИМАННЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, ЗА КОРДОНОМ (на прикладі Анталії, серпень 2020)
Отримав рахунки за місяць - з 26 липня по 27 серпня. 1 долар = 7,34 ліри, і ліра: 27,50/7,34=3,75 гривні.
1. Квартплата - 100 лир - 375 гривень. 2. Водопостачання та водовідведення - 44.57 ліри (використали 7 куб. м) - 167.14 гривні (получився 1 куб. м. води по 167,14/7=23.87 гривні за 1 куб. м). 3. Електрична енергія - використано 388 кВтчас електричної енергії на суму 275,80 ліри или 1031,25 гривні. Примітка: весь серпень кондиционери працювали в такому режимі: весь день кондиціонер в головній кімнаті, навіть коли нас немає вдома (приємно повернутися з моря в прохолодну кімнату), температура +24, всю ніч кондиционер в спальні +23. Вночі весь місяць було на дворі +27. 4. Ніяких інших платежів не було и не мало бути. Скажу відверто: ніяк ми не економимо ні воду, ні електрику. В квитанції є розпис використання енергії по годинах: - з 8-00 до 17-00 - 187,182 кВтгод. - з 17-00 до 22-00 - 99,581 кВтгод. - з 22-00 до 08-00 - 101,168 кВтгод. Разом витрати: 100+44,57+275,80=420,37 ліри або 420,37/7,34=57,27 долара США.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Ну якщо панове про бублики, то і я вставлю свої "5 копійок". Найбільше на цій гілці найбільш агресивно пишуть люди, які не бачили іншого життя, крім власного - спробую обережне слово знайти - обережне слово ... (слово видалено, синонім "не дуже гарного, точніше зовсім не гарного") і безперспективного. Така в них біда. А ось вам сьогодні, 14-00. Наша українка сидить вдома із двома дітьми. Чоловік - що ще робити жонатому - о 14-00 спить і спить. Раптом дзвінок в переговорний пристрій: - Квартира п"ять? - Evet. Спустіться вниз. Під'їхало авто мерії... Вручили 8 пачок літрових молока. - Дякую... - Гарного дня! Н Ні вибори вам, ні депутатів, ні гречки... просто дітям. Ось так дикуни живуть... (Фото передали мені Вайбером).
це солодке слово халява... видно, дешеві йогурти і сібаси закінчилися... почалась епоха ліри по сім-сорок