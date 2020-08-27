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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:01

  flyman написав:
  Trast написав:Трошки підкину свої нові враження від свого візиту до Туреччини на початку серпня.
Їздив самостійно Пєгасусом до Стамбулу на тиждень, а потім тим же Пєгасусом до Анталії на тиждень.
Що побачив:
Ділова активність в Стамбулі притихла і це видно дуже, якщо порівнювати з минулим роком, про Анталію зовсім промовчу, там ще все більш помітно, але що хочу головне відмітити, що побачив в цей раз, поспілкувавшись з турками на російсько-турецькому сурджику- багато, я б так сказав до 80% турків, це дикі люди, як сказала про це моя колєга і жінка турка і яка живе в Стамбулі вже 15 років.
"А що ти хочешь, донедавно вони всі в горах овець пасли".
Тобто жити там можна непогано, якщо грощі звідкілясь падають і ти не зтикаєшься з турками в життєдіяльності-школа, університет, бізнес, праця.
А от коли зтикаєшься, то зтикаєшься і з їх дикими звичаямі, іноді бувало турки нагадували мені дику собаку, від якої не зрозуміло, що чекати.
Це я написав, не для того, щоб когось образити, ніяк не хочу образити ні турків, ні пана Акурта.
Просто хотів з вами поділитися новими відчуттями, з якими я приїхав,з Турції,при тому з протилежним висновком-Турція дуже гарна країна, якщо б там не було турків, а от чи була б вона така, як є зараз, якщо б їх там не було?
Це питання.
Висновки: Поїду жити в Турцію, але тільки після досягнення пенсійного віку.
Зараз там робити нічого, тільки відпочивати,і то на скільки грошей вистачить.
З повагою і без образ.

Траст, або пєші сюрджіком, або на олбанськом. Нє хочю абразіти, але у мну шокшокшок, хужєє грінвєвчіка. Ісчо не зтикався нігди ніским.

Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми?
А в Турции-Ile koshtuye?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми?
А в Турции-Ile koshtuye?

Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика.
В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:33

  flyman написав:
  Trast написав:Не ображайся, в моїй голові за останні роки стільки мов залишилися, що іноді в Польщі я кажу- Насысын, индирим варми?
А в Турции-Ile koshtuye?

Можна помилятися, можна щось не знати, можна робити кальку, але очі ріже безграмотна писанина, ще сильніше, чим в гривнясика.
В мене бабця з 3ма міжвоєнними класами початкової школи набагато краще писала.

Бабця багато мов знала?
А я за останні 5 років впихнув в свою голову-словацьку, англійську, польську і трошки турецької.
А, як звісно, файли треба очищати, щоб в себе всунити нове, тому це так і спрацювало.
Це в моєму вже досвіді було, коли після школи, я був найкращий, як в математиці, так і в творах письменного жанру, але це все зтерлося, коли вступив до лав медуніверу.
Зараз пам'ятаю математику, мабуть на рівні 4 класу.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:08

Ну якщо панове про бублики, то і я вставлю свої "5 копійок".
Найбільше на цій гілці найбільш агресивно пишуть люди, які не бачили іншого життя, крім власного - спробую обережне слово знайти - обережне слово ... (слово видалено, синонім "не дуже гарного, точніше зовсім не гарного") і безперспективного.
Така в них біда.
А ось вам сьогодні, 14-00. Наша українка сидить вдома із двома дітьми. Чоловік - що ще робити жонатому - о 14-00 спить і спить.
Раптом дзвінок в переговорний пристрій:
- Квартира п"ять?
- Evet. Спустіться вниз. Під'їхало авто мерії...
Зображення
Вручили 8 пачок літрових молока.
- Дякую...
- Гарного дня!
ЗображенняН
Ні вибори вам, ні депутатів, ні гречки... просто дітям.
Ось так дикуни живуть...
(Фото передали мені Вайбером).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:41

УТРИМАННЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, ЗА КОРДОНОМ
(на прикладі Анталії, серпень 2020)

Отримав рахунки за місяць - з 26 липня по 27 серпня.
1 долар = 7,34 ліри, і ліра: 27,50/7,34=3,75 гривні.

1. Квартплата - 100 лир - 375 гривень.
2. Водопостачання та водовідведення - 44.57 ліри (використали 7 куб. м) - 167.14 гривні (получився 1 куб. м. води по 167,14/7=23.87 гривні за 1 куб. м).
3. Електрична енергія - використано 388 кВтчас електричної енергії на суму 275,80 ліри или 1031,25 гривні. 1 кВтчас - 0,71 ліри або 2,66 гривні.
Примітка: весь серпень кондиционери працювали в такому режимі: весь день кондиціонер в головній кімнаті, навіть коли нас немає вдома (приємно повернутися з моря в прохолодну кімнату), температура +24, всю ніч кондиционер в спальні +23. Вночі весь місяць було на дворі +27.
4. Ніяких інших платежів не було и не мало бути.
Скажу відверто: ніяк ми не економимо ні воду, ні електрику.
В квитанції є розпис використання енергії по годинах:
- з 8-00 до 17-00 - 187,182 кВтгод.
- з 17-00 до 22-00 - 99,581 кВтгод.
- з 22-00 до 08-00 - 101,168 кВтгод.
Разом витрати:
100+44,57+275,80=420,37 ліри або 420,37/7,34=57,27 долара США.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 27 сер, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:59

  akurt написав:УТРИМАННЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, ЗА КОРДОНОМ
(на прикладі Анталії, серпень 2020)

Отримав рахунки за місяць - з 26 липня по 27 серпня.
1 долар = 7,34 ліри, і ліра: 27,50/7,34=3,75 гривні.

1. Квартплата - 100 лир - 375 гривень.
2. Водопостачання та водовідведення - 44.57 ліри (використали 7 куб. м) - 167.14 гривні (получився 1 куб. м. води по 167,14/7=23.87 гривні за 1 куб. м).
3. Електрична енергія - використано 388 кВтчас електричної енергії на суму 275,80 ліри или 1031,25 гривні. 1 кВтчас - 0,71 ліри або 2,66 гривні.
Примітка: весь серпень кондиционери працювали в такому режимі: весь день кондиціонер в головній кімнаті, навіть коли нас немає вдома (приємно повернутися з моря в прохолодну кімнату), температура +24, всю ніч кондиционер в спальні +23. Вночі весь місяць було на дворі +27.
4. Ніяких інших платежів не було и не мало бути.
Скажу відверто: ніяк ми не економимо ні воду, ні електрику.
В квитанції є розпис використання енергії по годинах:
- з 8-00 до 17-00 - 187,182 кВтгод.
- з 17-00 до 22-00 - 99,581 кВтгод.
- з 22-00 до 08-00 - 101,168 кВтгод.
Разом витрати:
100+44,57+275,80=420,37 ліри або 420,37/7,34=57,27 долара США.

Шоорт :(
У меня придомовая БЕЗ бассейна = 429,84 + вывоз мусора 32,41
Кондишина нет, просто лежу в гамаке в палисаднике под домом :)
... ну и Десенка в 2км, 15мин на велике
Холодная вода (5,5 куб) с водоотвед. = 155,40
Гор. вода (3,5куб) = 342,62 грн
Итого = 960,27/27,5 = 33,69 дол
Ну еще инет+ТВ от Воли за 313грн, и 60грн абонка от Водафона, но вы их у себя не считали :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:05

  clientage написав:Ну еще инет+ТВ от Воли за 313грн, и 60грн абонка от Водафона, но вы их у себя не считали :P


Кабельное ТВ здесь бесплатно - там кажется 400 каналов, часть на русском, на украинском нет - через инет только; но я ТВ не смотрю, смотрю сериалы по Netflix. Кроме того, имею доступ к Disney+, но почти никогда не смотрю, хотя там есть интересные вещи.
Домашний телефон и интернет в одном пакете - самый дешевый - кажется 39 лир - это 146 гривен, у меня самый дорогой пакет безлимит - 105 лир это чуть менее 400-т гривен в месяц. Контракт на 2 года.
Потому ваши 313+60 = почти 400 моим.

Кстати, clientage - в ваших расчётах НЕТ электроэнергии.
И еще удивительно: получается, что 1 куб.м холодной воды обошёлся дороже, чем в Турции: по 28,85 гривен за куб. метр.
За вывоз мусора в Анталии жильцы не платят ничего - это забота муниципалитета.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 27 сер, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, Вы не рассматривате связь: открытие месторождений газа в Средиземном море и "дружбу" Греции и Турции?
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Кстати, clientage - в ваших расчётах НЕТ электроэнергии

Сорри. Дасс, лепездричество в др. квиташке = +368.88грн за 266кВт :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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