Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:23

djbnd777 написав: Акурт, Вы не рассматривате связь: открытие месторождений газа в Средиземном море и "дружбу" Греции и Турции? Акурт, Вы не рассматривате связь: открытие месторождений газа в Средиземном море и "дружбу" Греции и Турции?

это огромный козырь в переговорах с Азербайджаном о цене на газ.

проблемы мусульманства в мусульманской стране

Я очень спокойно отношусь к процессам, который происходят в этой области.Есть основания.Вот не все знают, но три дня назад в Турцию прибыла ОЧЕНЬ представительная делегация Украины.И вопрос не только в закупках вооружения - а турецкие компании входят в ТОП поставщиков оружия в мире.Все еще и почему: Турция, несмотря на свои экономические - во многом преувеличенные нашими форумчанами, опиравшимися на российские статьи российских студентов, ведет реальноИм есть на что опираться:- одна из самых крупных стран в мире - более 84 миллионов реального, а не "дутого" населения.- кажется место 10 в количестве золотого запаса в мире.- мощная армия - тут на 100% идет призыв в армию и отмазаться через взятку врачам или военкомам невозможно - и что интересно -НО СЛУЖАТ ВСЕ ДО ОДНОГО.- Народ реально различиет своего президента и свою страну. На президента могут катить бочку (тихим шёпотом). Но за свою страну встанут все как один. Но я не вижу реальных врагов-соседей. Есть проблема с Сирией - так они там хозяева в том регионе, который их интересует. На днях вон конфликт США и РФ в Сирии. А с турками конфликта нет: сразу по роже вмажут...- проблема газа и нефти - реальная.Вот самое важное: Нефть поступает из Ирана и Турция - если не ошибаюсь - единственная страна в мире, которая ПРЕНЕБРЕГАЕТ санкциями США против Ирана и ведет закупку нефти - и получает из этой нефти бензин.С газом так: раньше получали из РФ, стоя на коленях, как и Украина. А потом нет - переориентирвались на газ из Азербайджана, других стран (чуть ли не из Нигерии (пишу по памяти) получают).И все - закупка за валюту.Потому они создали в 2011 году самое умное судно в мире по поиску нефти и газа.Оно такое ценное, что его всегда сопровождают 5 (пять) фрегатов. Я его 2 раза видел в порту Анталии.Вот это судно и нашло газ в Черном море, недалеко от турецко-украинских, между прочим, территориальных вод.Запасы газа оцениваются в 320 миллиардов кубических метров.,что хватит стране минимум на 7 лет.7 лет - мало? Мало.Но ведь у нас форум Финансовый:Козырь. Козырный.А вообще товарищам надо меньше смотреть наи на особенности характера злобного султана в этой же стране.Нужно чаще оглядываться по сторонам там, где живут.