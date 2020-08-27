Я очень спокойно отношусь к процессам, который происходят в этой области.
Есть основания.
Вот не все знают, но три дня назад в Турцию прибыла ОЧЕНЬ представительная делегация Украины.
И вопрос не только в закупках вооружения - а турецкие компании входят в ТОП поставщиков оружия в мире.
Все еще и почему: Турция, несмотря на свои экономические - во многом преувеличенные нашими форумчанами, опиравшимися на российские статьи российских студентов, ведет реально независимую региональную политику.
Им есть на что опираться:
- одна из самых крупных стран в мире - более 84 миллионов реального, а не "дутого" населения.
- кажется место 10 в количестве золотого запаса в мире.
- мощная армия - тут на 100% идет призыв в армию и отмазаться через взятку врачам или военкомам невозможно - и что интересно - срок службы всего 6 месяцев. НО СЛУЖАТ ВСЕ ДО ОДНОГО.
- Народ реально различиет своего президента и свою страну. На президента могут катить бочку (тихим шёпотом). Но за свою страну встанут все как один. Но я не вижу реальных врагов-соседей. Есть проблема с Сирией - так они там хозяева в том регионе, который их интересует. На днях вон конфликт США и РФ в Сирии. А с турками конфликта нет: сразу по роже вмажут...
- проблема газа и нефти - реальная.
Вот самое важное: Нефть поступает из Ирана и Турция - если не ошибаюсь - единственная страна в мире, которая ПРЕНЕБРЕГАЕТ санкциями США против Ирана и ведет закупку нефти - и получает из этой нефти бензин.
С газом так: раньше получали из РФ, стоя на коленях, как и Украина. А потом нет - переориентирвались на газ из Азербайджана, других стран (чуть ли не из Нигерии (пишу по памяти) получают).
И все - закупка за валюту.
Потому они создали в 2011 году самое умное судно в мире по поиску нефти и газа.
Оно такое ценное, что его всегда сопровождают 5 (пять) фрегатов. Я его 2 раза видел в порту Анталии.
Вот это судно и нашло газ в Черном море, недалеко от турецко-украинских, между прочим, территориальных вод.
Запасы газа оцениваются в 320 миллиардов кубических метров.,что хватит стране минимум на 7 лет.
7 лет - мало? Мало.
Но ведь у нас форум Финансовый: это огромный козырь в переговорах с Азербайджаном о цене на газ.
Козырь. Козырный.
А вообще товарищам надо меньше смотреть на проблемы мусульманства в мусульманской стране и на особенности характера злобного султана в этой же стране.
Нужно чаще оглядываться по сторонам там, где живут. Много можно заметить интересного...