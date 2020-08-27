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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:23

  djbnd777 написав:Акурт, Вы не рассматривате связь: открытие месторождений газа в Средиземном море и "дружбу" Греции и Турции?


Я очень спокойно отношусь к процессам, который происходят в этой области.
Есть основания.

Вот не все знают, но три дня назад в Турцию прибыла ОЧЕНЬ представительная делегация Украины.
И вопрос не только в закупках вооружения - а турецкие компании входят в ТОП поставщиков оружия в мире.
Все еще и почему: Турция, несмотря на свои экономические - во многом преувеличенные нашими форумчанами, опиравшимися на российские статьи российских студентов, ведет реально независимую региональную политику.
Им есть на что опираться:
- одна из самых крупных стран в мире - более 84 миллионов реального, а не "дутого" населения.
- кажется место 10 в количестве золотого запаса в мире.
- мощная армия - тут на 100% идет призыв в армию и отмазаться через взятку врачам или военкомам невозможно - и что интересно - срок службы всего 6 месяцев. НО СЛУЖАТ ВСЕ ДО ОДНОГО.
- Народ реально различиет своего президента и свою страну. На президента могут катить бочку (тихим шёпотом). Но за свою страну встанут все как один. Но я не вижу реальных врагов-соседей. Есть проблема с Сирией - так они там хозяева в том регионе, который их интересует. На днях вон конфликт США и РФ в Сирии. А с турками конфликта нет: сразу по роже вмажут...
- проблема газа и нефти - реальная.
Вот самое важное: Нефть поступает из Ирана и Турция - если не ошибаюсь - единственная страна в мире, которая ПРЕНЕБРЕГАЕТ санкциями США против Ирана и ведет закупку нефти - и получает из этой нефти бензин.
С газом так: раньше получали из РФ, стоя на коленях, как и Украина. А потом нет - переориентирвались на газ из Азербайджана, других стран (чуть ли не из Нигерии (пишу по памяти) получают).
И все - закупка за валюту.
Потому они создали в 2011 году самое умное судно в мире по поиску нефти и газа.
Оно такое ценное, что его всегда сопровождают 5 (пять) фрегатов. Я его 2 раза видел в порту Анталии.
Вот это судно и нашло газ в Черном море, недалеко от турецко-украинских, между прочим, территориальных вод.
Запасы газа оцениваются в 320 миллиардов кубических метров.,что хватит стране минимум на 7 лет.
7 лет - мало? Мало.
Но ведь у нас форум Финансовый: это огромный козырь в переговорах с Азербайджаном о цене на газ.
Козырь. Козырный.

А вообще товарищам надо меньше смотреть на проблемы мусульманства в мусульманской стране и на особенности характера злобного султана в этой же стране.
Нужно чаще оглядываться по сторонам там, где живут. Много можно заметить интересного...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:20

По поводу конфликта Греции и Турции. Внимательно читаю турецкую прессу.
Там давняя история и форумчанам раскроются глаза в чем дело.
В 1923 году - 100 лет назад - Турция - точнее не было Турции - была Османская империя правителей династии Османов - стояла на коленях перед Великобританией, Грецией и Францией.
Если бы не Ататюрк - простой полковник и потом генерал на фронте (!!!) - был бы штурм Стамбула (войска стояли в 20 км от столицы).
Надо было спасать страну. В 1923 году подписали мирный договор, по которому Турция - точнее Османская империя - потеряла колоссальное количество территорий - не только нынешнюю Сирию, Ирак, но и нынешние балканские страны. По одному из пунктов Договора - который историки все же признали почти победным для молодой Турецкой республики - ВСЕ ОСТРОВА на востоке Средиземного моря отошли в пользу Греции. Все бы ничего. Но Греция тонет в дерьме, а Турция крепко стоит на ногах и начала поднимать вопрос НЕ о пересмотре Договора 1923 года, а "просто о справедливости": получилось по состоянию на 2020 год, что благодаря островам, которые находятся в 2000 - 5000 метрах (МЕТРАХ!!!) от турецкой территории, но на расстоянии 600 000 (шестьсот тысяч) метров от греческой территории, Греция контролирует - по памяти - 40 000 кв. км морской поверхности (или 60 000 - точно не помню).
Так вот - вопрос НЕ в возвращении островов, а просто в экономической возможности использовать морскую поверхность.
Греция действует в силу слабости страны и экономики по принципу "И сам не гам и другому не дам!".
Турция призывает к переговорам. Греция зовет на помощь Францию.
ОБРАТИТЕ ВНМАНИЕ: ФРАНЦИЮ - КАК ПОДПИСАНТА ДОГОВОРА 1923 года.
А ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ЗОВЕТ НА ПОМОЩЬ ПОДПИСАНТОВ БУДАПЕШТСКОГО МЕМОРАНДУМА???
Турция призывает к переговорам. Не о принадлежности островов. А об экономическом использовании морского дна Средиземного моря.

Как понять, кто прав, кто не прав?

А очень просто:
- вспомните поход войск Муравьева на Украину и порабощение ее РСФСР; тогда была разрушена вся надежда на создание независимой Украины.
- вспомните захваты Буковины и Галичины в 1939 году.
- вспомните захват у Украины в 2014 Крыма;
- вспомните захват у Украины 1/3 Донецкой и 1/3 Луганской областей...
- вспомните неразрешимую проблему захода украинских и неукраинских судов в порты Азовского моря из-за новосозданного моста Керчь - Кубань и контроля РФ над Азовским морем. На Арабатской стрелке рыбаки не могут ловить рыбу: ДЗОТЫ и укрепления, разделившие Арбатскую стрелку..
- вспомните историю безлюдного острова "Змеиный" - из-за которого есть известная напряжённость между Украиной и Румынией - благодаря острову Змеиный Украина контролирует морскую поверхности вблизи берегов Румынии.
И станет легче...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:48

Наш турецький ріелтор пише про все, крім нерухомості.

Фейкові поклади газу, прогулянки с собакою, територіальний конфлікт Туреччини і Греції - все, що не має відношення до нерухомості.
Аби писати, да, Акурт?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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