Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:38

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ



Вчера с 12-00 до 14-00 опять с приятелями занимались вопросом инвестирвоания в новый крутой жилой комплекс.

"И хочется, и колется и мама не велит..."

Сегодня после 14-00 опять будем в офисе застройщика.

Предлагаю обещанную деловую финансовую игру.

Итак, инвестирование в квартиру "2+1" в реально шикарном новом крутом жилом комплексе гораздо ближе к центру, чем живу я, но чуть дальше от моря (вчера специально поставил спидометр на "0" и проехал к пляжу: 2 400 м от пляжа.

Итак, исходные данные задачи: бабло у людей есть. Вот квартира стоит примерно 150 000 долларов - вот все 150 000 налом имеются. Стандартные любимые всеми украинцами зеленые купюры, нахомяченные в Украине и не в Украине.



Срок ввода в эксплуатацию - через 18 месяцкв. На сегодня готовность такая: у всех корпусов уже готовы по 5 примерно этажей. akurt вчера попытался проникнуть в тот корпус, который инвестора интересует: слегка повезло (инвесторы тихонько сидели в авто): "Наглость второе счастье" - территория комплекса жестко ограждена, на входе будка охранника и сам грозный охранник, но вот подошла курьер - женщина с документами - что-то сказала, охранник пропустил, а я типа с нею вместе - ушел дойти до второго корпуса и уже попытался внутрь зайти - тут начался такой переполох, что меня чуть ли не ловить начали. Вежливо выдворили. Стройка идет полным ходом.



Вариант 1: взять вот так и отвалить налом 150 000 долларов.

Вариант 2: оплатить 50% прайсовой цены (обратите внимание: напрямую застройщику), подписать Предварительный договор, оставшуюся часть выплачивать в течение 24 месяцев как сказали в офисе "любыми малыми частями".

Вариант 3: оплатить 60% прайсовой цены - примерно 90 000 долларов. Тогда остаток в турецких лирах фиксируется и можно выиграть на возможном и вероятном падении курса лиры к доллару за 24 месяца. Кроме того: скидка в 50 000 - 90 000 лир (около 10 000 долларов).



Выигрыш инвестора: по предварительным данным, квартира, в которую сегодня можно инвестировать прайсовую цену в 1 200 000 - 1 300 000 лир в момент сдачи будет иметь цену в 1 500 000 лир как минимум. Вывод сделан на примере предыдущего жилого комплекса этого застройщика.

Изучили ситуацию с квартирами в предыдущем комплексе - все квартиры выкуплены.

Всего 2 квартиры сдается в аренду по 5000 лир (примерно по 750 долларов в месяц). Причем условия аренды: залог 5000+депозит 5000 лир + риэлтору 5000 лир+ предоплата за 12 месяцев вперед. Итого условия аренды: одномоментно выложить 12х5000+5000+5000=70 000 лир или примерно 10 000 долларов.

Дополнительное условие: аренда только на 12 месяцев - через 12 месяцев арендатор обязан покинуть квартиру, так как сам владелец в нее планирует вселиться.



Для облегчения решения задачи - сравните в Киевом, Львовом, Днепром и Харьковом:

1 кв. метр получается примерно по 1250 долларов США.

"Полный фарш", частично - мебель (встроенные шкафы, кухня - "под ключ"), 2 санузла, все - "под ключ", крытый и открытый плавательные бассейн, фитнесс-центр, подземная парковка. Площадь около 120 кв. метров.

Я не очень "держу" руку на пульсе цен в Украине - знаю только, что приятели взяли квартиру на 25 (!!!) этаже в Одессе на этапе стен по 850 баксов квадрат и еще сделали предоплату в 2х50 000 долларов на этапе фундамента - за квартиры-однушки (под будущую сдачу).



Чтобы выбрали форумчане?

Варианты "не покупать" не предлагать: люди реально думают, куда деть нахомяченные не последние 150 000 долларов США.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.