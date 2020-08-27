Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Кстати, clientage - в ваших расчётах НЕТ электроэнергии
Сорри. Дасс, лепездричество в др. квиташке = +368.88грн за 266кВт
Ну вот... то, что Вы писали ранее: счетчики в Украине стоят забавные. Если у меня кондишки работали практически круглосуточно и намотал я свой рекорд - 388 кВтчас, то без кондишек и особо не энергоемких приборов - 266 - даже удивительно.
Я как-то написал, но потом удалил, чтобы не раздражать кое-кого: я тут много времени до мая провел с нашим человеком, который занимался очень благородным делом: сопровождал лечение жены от онкологии в Медикалпарк Анталии - есть такая клиника, в которой - то-ли к сожалению, то-ли к счастью лечатся очень многие украинцы. Так вот Саша живет в Украине сейчас - а по Анталии ездил на своем авто украинском на газе - так вот Саша мне сказал о забавной вещи: в Анталии 1 заправки газом ему хватало на 550 км пробега. А вот в (название города удалено) хватает чуть ли не на половину от 550 км.
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djbnd777 написав:Акурт, Вы не рассматривате связь: открытие месторождений газа в Средиземном море и "дружбу" Греции и Турции?
Я очень спокойно отношусь к процессам, который происходят в этой области. Есть основания.
Вот не все знают, но три дня назад в Турцию прибыла ОЧЕНЬ представительная делегация Украины. И вопрос не только в закупках вооружения - а турецкие компании входят в ТОП поставщиков оружия в мире. Все еще и почему: Турция, несмотря на свои экономические - во многом преувеличенные нашими форумчанами, опиравшимися на российские статьи российских студентов, ведет реально независимую региональную политику. Им есть на что опираться: - одна из самых крупных стран в мире - более 84 миллионов реального, а не "дутого" населения. - кажется место 10 в количестве золотого запаса в мире. - мощная армия - тут на 100% идет призыв в армию и отмазаться через взятку врачам или военкомам невозможно - и что интересно - срок службы всего 6 месяцев. НО СЛУЖАТ ВСЕ ДО ОДНОГО. - Народ реально различиет своего президента и свою страну. На президента могут катить бочку (тихим шёпотом). Но за свою страну встанут все как один. Но я не вижу реальных врагов-соседей. Есть проблема с Сирией - так они там хозяева в том регионе, который их интересует. На днях вон конфликт США и РФ в Сирии. А с турками конфликта нет: сразу по роже вмажут... - проблема газа и нефти - реальная. Вот самое важное: Нефть поступает из Ирана и Турция - если не ошибаюсь - единственная страна в мире, которая ПРЕНЕБРЕГАЕТ санкциями США против Ирана и ведет закупку нефти - и получает из этой нефти бензин. С газом так: раньше получали из РФ, стоя на коленях, как и Украина. А потом нет - переориентирвались на газ из Азербайджана, других стран (чуть ли не из Нигерии (пишу по памяти) получают). И все - закупка за валюту. Потому они создали в 2011 году самое умное судно в мире по поиску нефти и газа. Оно такое ценное, что его всегда сопровождают 5 (пять) фрегатов. Я его 2 раза видел в порту Анталии. Вот это судно и нашло газ в Черном море, недалеко от турецко-украинских, между прочим, территориальных вод. Запасы газа оцениваются в 320 миллиардов кубических метров.,что хватит стране минимум на 7 лет. 7 лет - мало? Мало. Но ведь у нас форум Финансовый: это огромный козырь в переговорах с Азербайджаном о цене на газ. Козырь. Козырный.
А вообще товарищам надо меньше смотреть на проблемы мусульманства в мусульманской стране и на особенности характера злобного султана в этой же стране. Нужно чаще оглядываться по сторонам там, где живут. Много можно заметить интересного...
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RomaS написав:djbnd777 Газ в Черном море. Греции там нет.
Газ нашли вроде как с западной стороны Кипра. Вот там и проблема. Турки сделали хитро: они заключили с Ливией соглашение о совместном использовании морских вод, там работают какие то хитрые морские законы, что существует некая морской полоса от берегов Ливиии до берегов Турции. И типа Ливия разрешила использовать свою часть этой полосы. Греция не признает существование этой морской полосы... Вот Греция и защищает свои интересы... Пока ощущение, что это турки устроили "развод" греков... Будем посмотреть... В любом случае интересна настойчивость, с которой Турция борется за нефть и газ... Где делась украинская буровая установка, стоявшая на западе от Крыма? Ее еще называли "Вышка Бойко" - канула в лету... Россияне вроде ее эксплуатируют... А нам - кукиш... И еще интересно: американская компания (забыл название) 15 (!!!) лет ищет газ в Черном море - и так и не нашла...
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Вчера с 12-00 до 14-00 опять с приятелями занимались вопросом инвестирвоания в новый крутой жилой комплекс. "И хочется, и колется и мама не велит..." Сегодня после 14-00 опять будем в офисе застройщика. Предлагаю обещанную деловую финансовую игру. Итак, инвестирование в квартиру "2+1" в реально шикарном новом крутом жилом комплексе гораздо ближе к центру, чем живу я, но чуть дальше от моря (вчера специально поставил спидометр на "0" и проехал к пляжу: 2 400 м от пляжа. Итак, исходные данные задачи: бабло у людей есть. Вот квартира стоит примерно 150 000 долларов - вот все 150 000 налом имеются. Стандартные любимые всеми украинцами зеленые купюры, нахомяченные в Украине и не в Украине.
Срок ввода в эксплуатацию - через 18 месяцкв. На сегодня готовность такая: у всех корпусов уже готовы по 5 примерно этажей. akurt вчера попытался проникнуть в тот корпус, который инвестора интересует: слегка повезло (инвесторы тихонько сидели в авто): "Наглость второе счастье" - территория комплекса жестко ограждена, на входе будка охранника и сам грозный охранник, но вот подошла курьер - женщина с документами - что-то сказала, охранник пропустил, а я типа с нею вместе - ушел дойти до второго корпуса и уже попытался внутрь зайти - тут начался такой переполох, что меня чуть ли не ловить начали. Вежливо выдворили. Стройка идет полным ходом.
Вариант 1: взять вот так и отвалить налом 150 000 долларов. Вариант 2: оплатить 50% прайсовой цены (обратите внимание: напрямую застройщику), подписать Предварительный договор, оставшуюся часть выплачивать в течение 24 месяцев как сказали в офисе "любыми малыми частями". Вариант 3: оплатить 60% прайсовой цены - примерно 90 000 долларов. Тогда остаток в турецких лирах фиксируется и можно выиграть на возможном и вероятном падении курса лиры к доллару за 24 месяца. Кроме того: скидка в 50 000 - 90 000 лир (около 10 000 долларов).
Выигрыш инвестора: по предварительным данным, квартира, в которую сегодня можно инвестировать прайсовую цену в 1 200 000 - 1 300 000 лир в момент сдачи будет иметь цену в 1 500 000 лир как минимум. Вывод сделан на примере предыдущего жилого комплекса этого застройщика. Изучили ситуацию с квартирами в предыдущем комплексе - все квартиры выкуплены. Всего 2 квартиры сдается в аренду по 5000 лир (примерно по 750 долларов в месяц). Причем условия аренды: залог 5000+депозит 5000 лир + риэлтору 5000 лир+предоплата за 12 месяцев вперед. Итого условия аренды: одномоментно выложить 12х5000+5000+5000=70 000 лир или примерно 10 000 долларов. Дополнительное условие: аренда только на 12 месяцев - через 12 месяцев арендатор обязан покинуть квартиру, так как сам владелец в нее планирует вселиться.
Для облегчения решения задачи - сравните в Киевом, Львовом, Днепром и Харьковом: 1 кв. метр получается примерно по 1250 долларов США. "Полный фарш", частично - мебель (встроенные шкафы, кухня - "под ключ"), 2 санузла, все - "под ключ", крытый и открытый плавательные бассейн, фитнесс-центр, подземная парковка. Площадь около 120 кв. метров. Я не очень "держу" руку на пульсе цен в Украине - знаю только, что приятели взяли квартиру на 25 (!!!) этаже в Одессе на этапе стен по 850 баксов квадрат и еще сделали предоплату в 2х50 000 долларов на этапе фундамента - за квартиры-однушки (под будущую сдачу).
Чтобы выбрали форумчане? Варианты "не покупать" не предлагать: люди реально думают, куда деть нахомяченные не последние 150 000 долларов США.
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djbnd777 написав:akurt предлагаю поплавать с 16 по 21 сентября
Очень интересный вариант может быть: - с 12 сентября заезжает семейная пара на 2 недели. Сейчас на airbnb смотрю в аренду для них апартаменты в ХОРОШЕМ месте - первая линия - цены 45-55-65 долларов в сутки. В отель не хотят. - с 17 сентября прилетает племянница с мужем на недельку. Можем устроить "форменное безобразие". Например, для приятелей их Херсона вчера вечером забронировал яхту на вторник - выйдем в открытое море и покуражимся на необитаемом острове... Пока нас 5 взрослых... Вот был бы классный вариант и вас с собою взять... Там такие пляжи, такие пляжи, и подводные пещеры... Сказка...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 сер, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Пане Франте! Вас не візьмемо, не пніться: там оплата по 120 лір з людини - то 450 гривень - на весь день з обідом на яхті та полудником - звідки вони у Вас такі гроші - 450 гривень. Та ще й треба пиво закупити баночне... Вилізеш з водички, знімеш маску та ласти - так хочеться холодненького пива... То вже тихенько вдома сидіть - строчіть щось - щоби люди з вас гучно сміялися - і не хрюкайте...
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