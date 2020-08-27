Ну вот... то, что Вы писали ранее: счетчики в Украине стоят забавные.
Если у меня кондишки работали практически круглосуточно и намотал я свой рекорд - 388 кВтчас, то без кондишек и особо не энергоемких приборов - 266 - даже удивительно.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:06
Ну вот... то, что Вы писали ранее: счетчики в Украине стоят забавные.
Если у меня кондишки работали практически круглосуточно и намотал я свой рекорд - 388 кВтчас, то без кондишек и особо не энергоемких приборов - 266 - даже удивительно.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 сер, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:23
Я очень спокойно отношусь к процессам, который происходят в этой области.
Есть основания.
Вот не все знают, но три дня назад в Турцию прибыла ОЧЕНЬ представительная делегация Украины.
И вопрос не только в закупках вооружения - а турецкие компании входят в ТОП поставщиков оружия в мире.
Все еще и почему: Турция, несмотря на свои экономические - во многом преувеличенные нашими форумчанами, опиравшимися на российские статьи российских студентов, ведет реально независимую региональную политику.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 сер, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 07:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:07
Газ нашли вроде как с западной стороны Кипра. Вот там и проблема.
Турки сделали хитро: они заключили с Ливией соглашение о совместном использовании морских вод, там работают какие то хитрые морские законы, что существует некая морской полоса от берегов Ливиии до берегов Турции. И типа Ливия разрешила использовать свою часть этой полосы.
Греция не признает существование этой морской полосы...
Вот Греция и защищает свои интересы...
Пока ощущение, что это турки устроили "развод" греков... Будем посмотреть...
В любом случае интересна настойчивость, с которой Турция борется за нефть и газ...
Где делась украинская буровая установка, стоявшая на западе от Крыма?
Ее еще называли "Вышка Бойко" - канула в лету... Россияне вроде ее эксплуатируют...
А нам - кукиш...
И еще интересно: американская компания (забыл название) 15 (!!!) лет ищет газ в Черном море - и так и не нашла...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:38
ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
Вчера с 12-00 до 14-00 опять с приятелями занимались вопросом инвестирвоания в новый крутой жилой комплекс.
"И хочется, и колется и мама не велит..."
Сегодня после 14-00 опять будем в офисе застройщика.
Предлагаю обещанную деловую финансовую игру.
Итак, инвестирование в квартиру "2+1" в реально шикарном новом крутом жилом комплексе гораздо ближе к центру, чем живу я, но чуть дальше от моря (вчера специально поставил спидометр на "0" и проехал к пляжу: 2 400 м от пляжа.
Итак, исходные данные задачи: бабло у людей есть. Вот квартира стоит примерно 150 000 долларов - вот все 150 000 налом имеются. Стандартные любимые всеми украинцами зеленые купюры, нахомяченные в Украине и не в Украине.
Срок ввода в эксплуатацию - через 18 месяцкв. На сегодня готовность такая: у всех корпусов уже готовы по 5 примерно этажей. akurt вчера попытался проникнуть в тот корпус, который инвестора интересует: слегка повезло (инвесторы тихонько сидели в авто): "Наглость второе счастье" - территория комплекса жестко ограждена, на входе будка охранника и сам грозный охранник, но вот подошла курьер - женщина с документами - что-то сказала, охранник пропустил, а я типа с нею вместе - ушел дойти до второго корпуса и уже попытался внутрь зайти - тут начался такой переполох, что меня чуть ли не ловить начали. Вежливо выдворили. Стройка идет полным ходом.
Вариант 1: взять вот так и отвалить налом 150 000 долларов.
Вариант 2: оплатить 50% прайсовой цены (обратите внимание: напрямую застройщику), подписать Предварительный договор, оставшуюся часть выплачивать в течение 24 месяцев как сказали в офисе "любыми малыми частями".
Вариант 3: оплатить 60% прайсовой цены - примерно 90 000 долларов. Тогда остаток в турецких лирах фиксируется и можно выиграть на возможном и вероятном падении курса лиры к доллару за 24 месяца. Кроме того: скидка в 50 000 - 90 000 лир (около 10 000 долларов).
Выигрыш инвестора: по предварительным данным, квартира, в которую сегодня можно инвестировать прайсовую цену в 1 200 000 - 1 300 000 лир в момент сдачи будет иметь цену в 1 500 000 лир как минимум. Вывод сделан на примере предыдущего жилого комплекса этого застройщика.
Изучили ситуацию с квартирами в предыдущем комплексе - все квартиры выкуплены.
Всего 2 квартиры сдается в аренду по 5000 лир (примерно по 750 долларов в месяц). Причем условия аренды: залог 5000+депозит 5000 лир + риэлтору 5000 лир+предоплата за 12 месяцев вперед. Итого условия аренды: одномоментно выложить 12х5000+5000+5000=70 000 лир или примерно 10 000 долларов.
Дополнительное условие: аренда только на 12 месяцев - через 12 месяцев арендатор обязан покинуть квартиру, так как сам владелец в нее планирует вселиться.
Для облегчения решения задачи - сравните в Киевом, Львовом, Днепром и Харьковом:
1 кв. метр получается примерно по 1250 долларов США.
"Полный фарш", частично - мебель (встроенные шкафы, кухня - "под ключ"), 2 санузла, все - "под ключ", крытый и открытый плавательные бассейн, фитнесс-центр, подземная парковка. Площадь около 120 кв. метров.
Я не очень "держу" руку на пульсе цен в Украине - знаю только, что приятели взяли квартиру на 25 (!!!) этаже в Одессе на этапе стен по 850 баксов квадрат и еще сделали предоплату в 2х50 000 долларов на этапе фундамента - за квартиры-однушки (под будущую сдачу).
Чтобы выбрали форумчане?
Варианты "не покупать" не предлагать: люди реально думают, куда деть нахомяченные не последние 150 000 долларов США.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:52
Очень интересный вариант может быть:
- с 12 сентября заезжает семейная пара на 2 недели. Сейчас на airbnb смотрю в аренду для них апартаменты в ХОРОШЕМ месте - первая линия - цены 45-55-65 долларов в сутки. В отель не хотят.
- с 17 сентября прилетает племянница с мужем на недельку.
Можем устроить "форменное безобразие".
Например, для приятелей их Херсона вчера вечером забронировал яхту на вторник - выйдем в открытое море и покуражимся на необитаемом острове...
Пока нас 5 взрослых... Вот был бы классный вариант и вас с собою взять... Там такие пляжи, такие пляжи, и подводные пещеры... Сказка...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 сер, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:54
Акурт, нагадую Вам, що варто перечитувати свої ж опуси і
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:59
Пане Франте! Вас не візьмемо, не пніться: там оплата по 120 лір з людини - то 450 гривень - на весь день з обідом на яхті та полудником - звідки вони у Вас такі гроші - 450 гривень.
Та ще й треба пиво закупити баночне... Вилізеш з водички, знімеш маску та ласти - так хочеться холодненького пива...
То вже тихенько вдома сидіть - строчіть щось - щоби люди з вас гучно сміялися - і не хрюкайте...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:23
akurt
Боливар вытерпит двоих?
Мы в Калеичи остановимся.Двухкомнатный суперлюкс, примерно 56 евро с завтраком. Хочу посмотреть город и окрестности.Присматриваюсь уже.
А какие плюшки, если 100% предоплата?
на оплате 60%-скидка 70 000 лир, плюс тысяч 200 000 в лире разница при продаже, это около 20% в лире за два года примерно, ну и проседание курса.. надо хорошо и правильно думать.
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