Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:08

Не пніться, пане Фванте - я ваші цікаві думки не читаю.

Краще розкажіть, чому виїхав з вашого одного з двох хрущиків черговий орендар.

Якось враження , що з вашої затії зробити "свечной заводик" получився повний пшик.

Рахуємо разом:

- купили в 2015 році два неліквідли побудови 1964 року за 2х45 000 доларів.

- вкладено в ремонт двух неліквідів 5000+6000=11 000 доларів.

- будинки зовсім поганеньки та ще й бічні квартири - грибок на кутах стін - прийшлося винути в утеплення стін разом за два хрущика 1800 доларів;

- єдиний плюс: пішки шкандибати від кожного неліквіда до метро не більше 15 хвилин.

Разом вкинуто/викинуто 2х45000+11000+1800=102 800 доларів.



Беремо калькулятор:

- в період 2016-2018 років здавали по 200 доларів на місяць, тобто мали 3х12х2х200=14 400 доларів за 3 роки.

- в період 2019 року ледве вийшли на прибуток в 2х300х12=7 200 доларів, а реально - менше.

- в 2020 війшла повна халепа: спочатку виїхали обидва орендарі (погано підбираєете орендарів - не можна брати неплатіжоспроможних) потім одну вдалося заселити.

Тобто припустимо за 2020 рік заробите 1х12х300+1х12/2х300=5 400 доларів.

Я вже мовчу, що навіть за 2х300=600 доларів на місяць зараз неможливо прожити вашій родині, тобто свічний заводик виявився поганеньким.

Але рахуємо прибутковість:

- вкладання 102 800 доларів.

Середня прибутковість за 5 років:

(14400+7200+5400)/5= 5 400 доларів, або:

102800 - 100%

5400 - х%

х=5400х100/102800=5,25% (п"ять цілих двадцять п"ять сотих відсотка).

Тепер всі розуміють, чого ви так бісетеся та пістрибуєте тут кожного дня: поганий свічний заводик. Зовсім нікчемний...

А ще якщо врахувати падіння ціни неліквіда - в такому люди вже не живуть або не хочуть жити...

З Вас регочуть всі лендлорди київської гілки.

Я мовчу...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.