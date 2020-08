Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:45

А вони просять ваших порад???Ситуація нагадує київські будівельні піраміди Войцеховича.Пане Акурт, а чи не вийде пшик з тих інвештицій у турецьку нерухомість?Взагалі-то, ситуація з турецькою куротною нерухомістю - не є вигідним вкладенням:"Apartments with pools that were selling for £500,000 a year ago were down to £350,000 and less at one point this week. Two-bed apartments were being offered for under £40,000 to those able to act immediately.As the currency fluctuated, some apartment prices in Marmaris went from £26,200 down to £18,500"