а ви покупаєте, чи продаєте?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:24
а ви покупаєте, чи продаєте?
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:27
уже нет.Куплено и продано,и снова куплено
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:18
Это как раз те вопросы, которые планируем задавать сегодня после 14-00.
Я подговорил семейную турецкую пару посетить офис продаж и выяснить именно эти вопросы. За эту услугу потом завезу их в ресторан. Мало ли что - вдруг цены будут совсем другие, чем озвучили иностранцам с переводчиком.
1. Про 100% оплату застройщик даже не начинал разговор - предлагают 50%.
2. Особый акцент делают на оплату НАЛИЧНЫМИ. Тогда предлагали скидку так: при цене квартиры 1 200 000 - площадью кажется 100 квадратов - 50 000 лир (примерно 7500 долларов). При оплате 60% - скидка на квартире "2+1" бОльшей площади - там и цена 1 300 000 лир - была озвучена в 90 000 лир - примерно 13 000 долларов.
3. Очень правильная фраза - "надо хорошо и правильно думать".
Я им советую так (учитывая, что реальные деньги реально есть):
а) зарезервировать выбранную квартиру путем внесения задатка - скажем в 500 или 1000 долларов.
б) договориться об оплате в 60% в срок до 15 сентября.
в) перепроверить, чтобы в Предварительном договоре четко было указано, что цена фиксируется в турецких лирах и не меняется.
Там еще надо выяснить такой момент: у других застройщиков при предоплате в 60% сразу оформляют Право собственности на квартиру (с обременением на продажу).
Сегодня попытаемся узнать все нюансы.
Между прочим, меня удивило, что лакомых квартир "2+1" в продаже уже нет: разобрали.
На момент разговора, при котором присутствовал я, - в одном корпусе остались хорошие угловые только этаж 1 - реально по высоте это наверное по нашим меркам 3 или 4 - первые два этажа магазины и над ними - офисы фирм. И самый верхний этаж - 7 - это свыше первых двух. По нашим меркам примерно 9-10 этаж. В другом корпусе все квартиры проданы, в третьем - есть только "центральные" на этаже квартиры - смотрятся красиво, но реально там площадь меньше чуть ли не на 20 квадратов. При почти той же цене.
На 80% вероятность, что наши люди станут инвесторами.
Навел вчера справки: мало того, что застройщик очень и очень известный, но у него еще и обороты в миллиард лир.
Уже роют фундамент под следующий комплекс - старт продаж через 6 месяцев.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:45
А вони просять ваших порад???
Ситуація нагадує київські будівельні піраміди Войцеховича.
Пане Акурт, а чи не вийде пшик з тих інвештицій у турецьку нерухомість?
Взагалі-то, ситуація з турецькою куротною нерухомістю - не є вигідним вкладенням:
"Apartments with pools that were selling for £500,000 a year ago were down to £350,000 and less at one point this week. Two-bed apartments were being offered for under £40,000 to those able to act immediately.
As the currency fluctuated, some apartment prices in Marmaris went from £26,200 down to £18,500"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:08
Не пніться, пане Фванте - я ваші цікаві думки не читаю.
Краще розкажіть, чому виїхав з вашого одного з двох хрущиків черговий орендар.
Якось враження , що з вашої затії зробити "свечной заводик" получився повний пшик.
Рахуємо разом:
- купили в 2015 році два неліквідли побудови 1964 року за 2х45 000 доларів.
- вкладено в ремонт двух неліквідів 5000+6000=11 000 доларів.
- будинки зовсім поганеньки та ще й бічні квартири - грибок на кутах стін - прийшлося винути в утеплення стін разом за два хрущика 1800 доларів;
- єдиний плюс: пішки шкандибати від кожного неліквіда до метро не більше 15 хвилин.
Разом вкинуто/викинуто 2х45000+11000+1800=102 800 доларів.
Беремо калькулятор:
- в період 2016-2018 років здавали по 200 доларів на місяць, тобто мали 3х12х2х200=14 400 доларів за 3 роки.
- в період 2019 року ледве вийшли на прибуток в 2х300х12=7 200 доларів, а реально - менше.
- в 2020 війшла повна халепа: спочатку виїхали обидва орендарі (погано підбираєете орендарів - не можна брати неплатіжоспроможних) потім одну вдалося заселити.
Тобто припустимо за 2020 рік заробите 1х12х300+1х12/2х300=5 400 доларів.
Я вже мовчу, що навіть за 2х300=600 доларів на місяць зараз неможливо прожити вашій родині, тобто свічний заводик виявився поганеньким.
Але рахуємо прибутковість:
- вкладання 102 800 доларів.
Середня прибутковість за 5 років:
(14400+7200+5400)/5= 5 400 доларів, або:
102800 - 100%
5400 - х%
х=5400х100/102800=5,25% (п"ять цілих двадцять п"ять сотих відсотка).
Тепер всі розуміють, чого ви так бісетеся та пістрибуєте тут кожного дня: поганий свічний заводик. Зовсім нікчемний...
А ще якщо врахувати падіння ціни неліквіда - в такому люди вже не живуть або не хочуть жити...
З Вас регочуть всі лендлорди київської гілки.
Я мовчу...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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