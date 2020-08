Додано: Суб 29 сер, 2020 06:39

akurt Вы бы Вашим знакомым подсказали, как на низах купить акции какой-нибудь Теслы, продать повыше, и купить 3+1 вместо 2+1, а на сдачу корейский холодильник Самсунг, раскладной столик и диван от самого фирменного магазина, холодненького пивка в баночках и сводить турков в ресторан Вы бы Вашим знакомым подсказали, как на низах купить акции какой-нибудь Теслы, продать повыше, и купить 3+1 вместо 2+1, а на сдачу корейский холодильник Самсунг, раскладной столик и диван от самого фирменного магазина, холодненького пивка в баночках и сводить турков в ресторан