Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:18

djbnd777 написав: А какие плюшки, если 100% предоплата?

на оплате 60%-скидка 70 000 лир, плюс тысяч 200 000 в лире разница при продаже, это около 20% в лире за два года примерно, ну и проседание курса.. надо хорошо и правильно думать. А какие плюшки, если 100% предоплата?на оплате 60%-скидка 70 000 лир, плюс тысяч 200 000 в лире разница при продаже, это около 20% в лире за два года примерно, ну и проседание курса.. надо хорошо и правильно думать.

Я им советую так

На 80% вероятность, что наши люди станут инвесторами.

Это как раз те вопросы, которые планируем задавать сегодня после 14-00.Я подговорил семейную турецкую пару посетить офис продаж и выяснить именно эти вопросы. За эту услугу потом завезу их в ресторан. Мало ли что - вдруг цены будут совсем другие, чем озвучили иностранцам с переводчиком.1. Про 100% оплату застройщик даже не начинал разговор - предлагают 50%.2. Особый акцент делают на оплату НАЛИЧНЫМИ. Тогда предлагали скидку так: при цене квартиры 1 200 000 - площадью кажется 100 квадратов - 50 000 лир (примерно 7500 долларов). При оплате 60% - скидка на квартире "2+1" бОльшей площади - там и цена 1 300 000 лир - была озвучена в 90 000 лир - примерно 13 000 долларов.3. Очень правильная фраза - "надо хорошо и правильно думать".(учитывая, что реальные деньги реально есть):а) зарезервировать выбранную квартиру путем внесения задатка - скажем в 500 или 1000 долларов.б) договориться об оплате в 60% в срок до 15 сентября.в) перепроверить, чтобы в Предварительном договоре четко было указано, что цена фиксируется в турецких лирах и не меняется.Там еще надо выяснить такой момент: у других застройщиков при предоплате в 60% сразу оформляют Право собственности на квартиру (с обременением на продажу).Сегодня попытаемся узнать все нюансы.Между прочим, меня удивило, что лакомых квартир "2+1"разобрали.На момент разговора, при котором присутствовал я, - в одном корпусе остались хорошие угловые только этаж 1 - реально по высоте это наверное по нашим меркам 3 или 4 - первые два этажа магазины и над ними - офисы фирм. И самый верхний этаж - 7 - это свыше первых двух. По нашим меркам примерно 9-10 этаж. В другом корпусе все квартиры проданы, в третьем - есть только "центральные" на этаже квартиры - смотрятся красиво, но реально там площадь меньше чуть ли не на 20 квадратов. При почти той же цене.Навел вчера справки: мало того, что застройщик очень и очень известный, но у него еще и обороты в миллиард лир.Уже роют фундамент под следующий комплекс - старт продаж через 6 месяцев.