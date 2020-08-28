Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 744745746747 Додано: Суб 29 сер, 2020 09:06 iov написав: akurt Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь. Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.



1. Є приказка "Готуй санчата влітку". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан.

2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології.

3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати.

4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП - то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто - страхування SGK (страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів.

ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини (!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах. Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків.

Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів.

Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що:

а) виглядає досить добре;

б) більша частина ліків ніде не продається - він погодився на експериментальне лікування. 1. Є приказка ". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки.2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології.3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати.4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині,- то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ -- страхування(страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів.ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище.(!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро.Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків.Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів.Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що:а) виглядає досить добре;б)- він погодився на експериментальне лікування. В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал. akurt

Повідомлень: 4692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1551 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12 akurt написав: iov написав: akurt Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь. Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.



1. Є приказка "Готуй санчата влітку". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан.

2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології.

3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати.

4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП - то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто - страхування SGK (страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів.

ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини (!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах. Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків.

Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів.

Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що:

а) виглядає досить добре;

б) більша частина ліків ніде не продається - він погодився на експериментальне лікування. 1. Є приказка ". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки.2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології.3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати.4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині,- то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ -- страхування(страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів.ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище.(!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро.Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків.Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів.Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що:а) виглядає досить добре;б)- він погодився на експериментальне лікування.

тільки є ньюанс: роботи не буде, і тре мати гроші, багато, наприклад як після колядування в епоху біденості. тільки є ньюанс: роботи не буде, і тре мати гроші, багато, наприклад як після колядування в епоху біденості. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21277 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1160 раз. Подякували: 1538 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 744745746747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 543 , 544 , 545

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21 5447 603259

Козак-характерник Суб 29 сер, 2020 12:58 Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 106 , 107 , 108

Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24 Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24 1075 125564

change_pm Суб 29 сер, 2020 12:45 Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит

Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49 5 4459

Мизантрóп Сер 15 лип, 2020 21:34