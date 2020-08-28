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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:06
iov написав:akurt
Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.
1. Є приказка "Готуй санчата влітку"
. Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан.
2. Поліс медичного страхування іноземця
оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології.
3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати.
4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП
- то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто
- страхування SGK
(страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів.
ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини
(!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах.
Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків.
Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів.
Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що:
а) виглядає досить добре;
б) більша частина ліків ніде не продається
- він погодився на експериментальне лікування.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12
akurt написав: iov написав:akurt
Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.
1. Є приказка "Готуй санчата влітку"
. Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан.
2. Поліс медичного страхування іноземця
оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології.
3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати.
4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП
- то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто
- страхування SGK
(страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів.
ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини
(!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах.
Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків.
Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів.
Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що:
а) виглядає досить добре;
б) більша частина ліків ніде не продається
- він погодився на експериментальне лікування.
тільки є ньюанс: роботи не буде, і тре мати гроші, багато, наприклад як після колядування в епоху біденості.
https://fi202x.blogspot.com/
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