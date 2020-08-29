Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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iov написав:akurt Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.
1. Є приказка "Готуй санчата влітку". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан. 2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології. 3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати. 4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП - то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто - страхування SGK (страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів. ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини (!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах. Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків. Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів. Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що: а) виглядає досить добре; б) більша частина ліків ніде не продається - він погодився на експериментальне лікування.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
iov написав:akurt Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.
1. Є приказка "Готуй санчата влітку". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан. 2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології. 3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати. 4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП - то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто - страхування SGK (страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів. ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини (!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах. Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків. Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів. Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що: а) виглядає досить добре; б) більша частина ліків ніде не продається - він погодився на експериментальне лікування.
тільки є ньюанс: роботи не буде, і тре мати гроші, багато, наприклад як після колядування в епоху біденості.
Справу зроблено! Наші люди уклали Попередній договір на інвестицію в нову квартиру "2+1" в новому комплексі в дуже гарному районі Анталії. Площа 110 кв. метрів. Здача на Новий 2021/2022 рік. Квартира "Повний фарш". Передоплата 50%. Загальна вартість 1 250 000 турецьких лір. Умови оплати: - завдаток 900 доларів сьогодні за резервацію квартири номер (видалено). - перші 50% на протязі 2-х тижнів. - станом на березень 2021 року повинно бути сплачено 70% будь-якими траншами в будь-який термін, але до березня 2021, тому що на березень 2021 року готовність очікується 70%. В трьох блоках В, C, D - тільки там є квартири "2+1" - залишилося 2 (дві) квартири на перших поверхах. Очікувана дохідність інвестиції - 10% по валюті на рік. Вид - на гори. До моря - 2000 м.
В умовах Договору записано такий пункт: "В разі непередбачених обставин, наприклад, пандемії, неможливості попадання Замовника в Туреччину, або іншого, Замовник отримує від Забудовника всі сплачені на момент розірвання Договору проплачені гроші".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.