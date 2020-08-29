Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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iov написав:akurt Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.
1. Є приказка "Готуй санчата влітку". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан. 2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології. 3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати. 4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП - то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто - страхування SGK (страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів. ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини (!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах. Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків. Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів. Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що: а) виглядає досить добре; б) більша частина ліків ніде не продається - він погодився на експериментальне лікування.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
iov написав:akurt Питання до пана Акурта. Підкажить, якщо Вам відомо. Яка вартість мед.страховки для особи 65+ років в місяць (як я розумію, це може бути виключно державна страховка, оскільки приватні осіб старше 65 років вже не страхують). Особа, яка буде на ВНЖ, громадянин України. Чи зможе ця літня особа включити в цю держстраховку свою літню дочку (яка можливо не є членом родини у розумінні надання послуг/пільг), яка буде проживати в Туреччині перший рік а томц ій держстраховка "не положена" (тільки з другого року проживанння в Туреччині). Тобто наприклад якщо приїзджає мама 70 років з дочкою 50 років, отримують ВНЖ по нерухомості, як вирішити питання зі страхуванням, щоб виконати місцеві умови та водночас заощадити.Без страховки жити в такому віці це авантюризм. Платити в місяць 500-700 лір за одну страховку на одного накладно. Та чі потрібно зараз показувати 6000 доларів на рахунку кожному українцю, хто запитує ВНЖ? Дуже дякую за відповідь.
1. Є приказка "Готуй санчата влітку". Для інших читачів: єдина країна в світі, яка чекає українців та легко видає ВНП - то Туреччина, яку ну дуже не люблять флудери цієї гілки. Флудери досить вдало дезінформують всіх форумчан. 2. Поліс медичного страхування іноземця оформлюється для іноземців у віці до 65 років. Це "приватне медичне стархування" - доступ до приватних клінік. Тобто можете укласти, якщо людині не більше 64 років 11 місяців та 29 днів. Після 65 років жодна Страхова компанія не укладає такі Поліси. До цього Поліса (обов"язковий докумнет для отримання ВНП) можна укладати додатковий Поліс з розширенним покриттям, наприклад, стоматології. 3. Найбільш небезпечний для іноземція в Туреччині період віку 65-66 років. Тут треба сподіватися на власне здоров"я, а в разі негараздів - на витрати. 4. ГОЛОВНЕ: якщо українець прожив один рік в Туреччині, та цей рік мав ВНП - то він може укласти Договір страхування здоровь"я з ДЕРЖАВОЮ - це круто - страхування SGK (страхування називається BAGKUR) - це доступ до найсучаснійшої діагностики, найсучаснішого обладнання, найсучасніших лікарень та найкращіх лікарів. ГОЛОВНЕ: це договір страхування НА ВСЮ РОДИНУ, в тому числі на батьків віком, як зазначено вище. Не треба оформлювати страхування на кожного члена родини (!!!). Щомісячний внесок за всю родину приблизно 850 лір (3 200 гривень) - за рік 1600 ойро. Це безкоштовне медичне обслуговавання в усіх державних медичних закладах. Розповсюджується на ВСІ види захворювань та покриває 80% вартості ліків. Сумно, але факт: 1 лютого 2020 в Україні помер родич від раку: боровся рівно 2 роки і витратив більше 80 000 доларів. Вчора спілкувався із чоловіком 77 років в Анталії. Діабет, стоять вже 6 (шість) стентів (можливо, я помилився, але пролунало саме "6"). Отримує "експериментальне лікування" - щодня вживає 18 пігулок ліків. Важливо відмітити, що: а) виглядає досить добре; б) більша частина ліків ніде не продається - він погодився на експериментальне лікування.
тільки є ньюанс: роботи не буде, і тре мати гроші, багато, наприклад як після колядування в епоху біденості.
Справу зроблено! Наші люди уклали Попередній договір на інвестицію в нову квартиру "2+1" в новому комплексі в дуже гарному районі Анталії. Площа 110 кв. метрів. Здача на Новий 2021/2022 рік. Квартира "Повний фарш". Передоплата 50%. Загальна вартість 1 250 000 турецьких лір. Умови оплати: - завдаток 900 доларів сьогодні за резервацію квартири номер (видалено). - перші 50% на протязі 2-х тижнів. - станом на березень 2021 року повинно бути сплачено 70% будь-якими траншами в будь-який термін, але до березня 2021, тому що на березень 2021 року готовність очікується 70%. В трьох блоках В, C, D - тільки там є квартири "2+1" - залишилося 2 (дві) квартири на перших поверхах. Очікувана дохідність інвестиції - 10% по валюті на рік. Вид - на гори. До моря - 2000 м.
В умовах Договору записано такий пункт: "В разі непередбачених обставин, наприклад, пандемії, неможливості попадання Замовника в Туреччину, або іншого, Замовник отримує від Забудовника всі сплачені на момент розірвання Договору проплачені гроші".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
change_pm написав:Ойропейці збираються водити санкції проти Туречина в кінці вересня за те, що вона хоче частину свого газу і нафти.
Санкції проти Туречині зі сторони ойропейців - це вистріл в ногу ойропейській економіці через дуже тісні зв"язки двох економік.
Санкції можуть привести до дефолту Туречини по держоблігаціям, девальвації ліри і можуть стати трігером обвалу ойро і деяких частин світового борговогу ринку.
Економічна ситуація може поставити Ердогана в ситуацію, коли війна з греками буде єдиним виходом. А тепер уявимо цю ситуацію і які можуть бути ходи в ній:
- війна між двома державами НАТО, підтягне ще деякі держави НАТО і не Нато по дві сторони фронту. Вже можна бачити протиТурецьку коаліцію - Франція, Єгипет, ОАЄ. - Дуже цікаво чию сторону займе Німечина, вважаючи кількість турецької диаспори в ній? - Молодий французький Наполеон хоче порбрякати зброєю, забуваючи кількість мусульманського населення в самій Франції. Достатньо Ердогану сказати одне слово на літеру Д, і Західна Ойропа мінімум стане одним великим протесним полем, а можливо і ареною війни. - Ще є один козир у Ердогана - це 2-3-4 млн біженців, яких він прихистив у себе, і утримує. Як тільки санкції почнуть діяти, то ми можемо знову побачити ці толпи народу, які йдуть через всю Йоропу за кращим життям.
Короче кажучи, найближчий час може стати таким гарячим, що ми всі будемо хотіти повернутись в початок 20 року.
Я дуже сподіваюсь, що яйцеголові ойропейські політики не будуть дібілами і знайдуть компроміс. Хоча спостерігаючи за рішеннями політиків, я все більше починаю вірити, що всі все більше хотять одну невеличку війнушку.
Проблема в тому, що треба вибирати з ким воювати по своїм можливостям, і не треба забувати, що політики сидять в своїх теплих кабінетах, а в полях гинуть прості люди!