Додано: Нед 30 сер, 2020 07:59

ПРО НЕРУХОМІСТЬ



Один найактивніший учасник форуму дуже любить повторювати слово "диверсифікація", не розуміючи що воно таке.

Візьмемо приклад вище.



В прикладі вище 3 цікавих економічниї аспекти:

- озирнулися по боках (це те, що akurt неодноразово радив форумчанам): О! Ще одна наша ділянка землі в селі Бог знає де від великого міста. А ну давай-но сюди докУменти! Що? Що таке, "старий" земельний акт без кадастрового номера???? Швидко отримати кадастровий номер!

- було багато пропозицій купити ті 14 сільських соток за 40 000 доларів - але люди, прочитавши київську гілку, де чітко сказано, що землиця в селі виросла ціною, стояли на своєму: 50 000! Принесли у дзобику саме 50 000 зелених папірців...

- так само стійко стояв на своєму ріелтор: тільки 5% від суми продажу - і отримав чистоганом з продавця 5%х50000=2 500 доларів. Є на хліб з маслом...

Ну ось: так саме, як кругла Земля крутиться, так і збільшується багатство людей (мають клепку в голові): попередню квартиру-двушку в хрущику купили за 28 000 доларів, вклали в ремонт 7 000 (планували 5000 - не получилося), разом витрати склали 35 000 доларів.

Орнедар-ІТ-шник в дзьобику вже через тиждень (!!!) після оголошення на ОЛХ приніс 10 000 завдатку та 10 000 плати за місяць.

Беремо рахівницю:

35000 - 100%

12х10000/27,50 - х%

х=((12х10000/27,50)х100)/35000= 12,47% по валюті в рік.

Термін окупності (прогнозований): 100/12,47=8 (вісім) років. Стандарт українського бізнесу!!!!

Ось так.

А то "умничают" на цій гілці ті, що ледве мають 5,25% по валюті в рік, і думають що вони вумні.

Не тільки НЕ вумні, а... ну, нехай надувають щоки від "вумності"...

Ми то бачимо все наскрізь...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.