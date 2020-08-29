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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:06

  akurt написав:Нашо воно Bас хвилює.
Не краще займатися Жулянами?

Там ще було про те, що Україну поділять РФ, РП, Угорщина і Румунія.
Я от переживаю, чи не пройде кордон, як колись, по річці Ірпінь.

До речі, з аеропорта Київ є/були рейси до Анталії, якщо є/були, то це ловкости чи чартерні?

Я от планую з часом перемістити "плацдарм" поближче до повітряних воріт, щоб за 9+9 євро злітати на Віденьську каву, або скупатися в Середземному морі, і назад. Що скажете, пане акурте.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:23

Нарешті, пане Флаймане, правильний напрямок думок: інвестиції...
Сьогодні Вайбером отримав приємну звістку - люблю приємні звістки: приятелі мене послухали та продали в селі другу свою ділянку землі - дякуючі Коронавірусу - і є підтвердження форумчан на київській гілці - зросла в ціні нерухомість та земля в селах - віддали 14 соток за 50 000 доларів.
Куплять за ті гроші квартиру під оренду.
6 (шість) квартир вже мають - буде сьома...
Я їм Вайбером написав:
- Вам дадуть Переходящій червоний вимпел!
Відповіли (цитую і не жартую):
- Уже дали! Деньги должны работать, а не лежать в банке с крышкой!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 07:59

ПРО НЕРУХОМІСТЬ

Один найактивніший учасник форуму дуже любить повторювати слово "диверсифікація", не розуміючи що воно таке.
Візьмемо приклад вище.

В прикладі вище 3 цікавих економічниї аспекти:
- озирнулися по боках (це те, що akurt неодноразово радив форумчанам): О! Ще одна наша ділянка землі в селі Бог знає де від великого міста. А ну давай-но сюди докУменти! Що? Що таке, "старий" земельний акт без кадастрового номера???? Швидко отримати кадастровий номер!
- було багато пропозицій купити ті 14 сільських соток за 40 000 доларів - але люди, прочитавши київську гілку, де чітко сказано, що землиця в селі виросла ціною, стояли на своєму: 50 000! Принесли у дзобику саме 50 000 зелених папірців...
- так само стійко стояв на своєму ріелтор: тільки 5% від суми продажу - і отримав чистоганом з продавця 5%х50000=2 500 доларів. Є на хліб з маслом...
Ну ось: так саме, як кругла Земля крутиться, так і збільшується багатство людей (мають клепку в голові): попередню квартиру-двушку в хрущику купили за 28 000 доларів, вклали в ремонт 7 000 (планували 5000 - не получилося), разом витрати склали 35 000 доларів.
Орнедар-ІТ-шник в дзьобику вже через тиждень (!!!) після оголошення на ОЛХ приніс 10 000 завдатку та 10 000 плати за місяць.
Беремо рахівницю:
35000 - 100%
12х10000/27,50 - х%
х=((12х10000/27,50)х100)/35000=12,47% по валюті в рік.
Термін окупності (прогнозований): 100/12,47=8 (вісім) років. Стандарт українського бізнесу!!!!
Ось так.
А то "умничают" на цій гілці ті, що ледве мають 5,25% по валюті в рік, і думають що вони вумні.
Не тільки НЕ вумні, а... ну, нехай надувають щоки від "вумності"...
Ми то бачимо все наскрізь...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:50

  djbnd777 написав:akurt
возврат в лирах???!!!


Чувствуется «деловая хватка».
Вопрос правильный и приятно, что на ветке есть умные люди.
Итак, во время переговоров было предложено на выбор:
- цена в турецких лирах ( в чем же ещё??? Это только в Украине каждая бабушка и дедушка выставляют цену за свою избушку в противных долларах), оплата всех траншей в турецких лирах.
- цена в турецких лирах, фиксация цены (как вариант - первый взнос в 50% в турецких лирах по текущему курсу), оплата далее в американских противных деньгах (было заметно, что второй вариант для застройщика более интересный).

Какой бы вариант посоветовали выбрать вы?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:52

akurt
Я бы рискнула в лирах договор. Форс-мажор не частое явление, застройщик надежный с Ваших слов. Если форс мажор связан с пандемией и невозможностью прилететь и заплатить, то перевод лир всегда можно провести через кассу украинского банка, заплатив комиссию. Как основание платежа - счет-фактура с реквизитами получателя.
Я в 18 году переводила деньги за авто, примерно 8000 дол. Через Альфу было дорого, через Приват- что-то около 50 дол. На фоне 60 000 дол допустим 6 траншей по 10-ке,
300 дол - не деньги..
djbnd777
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