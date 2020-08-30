Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нарешті, пане Флаймане, правильний напрямок думок: інвестиції... Сьогодні Вайбером отримав приємну звістку - люблю приємні звістки: приятелі мене послухали та продали в селі другу свою ділянку землі - дякуючі Коронавірусу - і є підтвердження форумчан на київській гілці - зросла в ціні нерухомість та земля в селах - віддали 14 соток за 50 000 доларів. Куплять за ті гроші квартиру під оренду. 6 (шість) квартир вже мають - буде сьома... Я їм Вайбером написав: - Вам дадуть Переходящій червоний вимпел! Відповіли (цитую і не жартую): - Уже дали! Деньги должны работать, а не лежать в банке с крышкой!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Один найактивніший учасник форуму дуже любить повторювати слово "диверсифікація", не розуміючи що воно таке. Візьмемо приклад вище.
В прикладі вище 3 цікавих економічниї аспекти: - озирнулися по боках (це те, що akurt неодноразово радив форумчанам): О! Ще одна наша ділянка землі в селі Бог знає де від великого міста. А ну давай-но сюди докУменти! Що? Що таке, "старий" земельний акт без кадастрового номера???? Швидко отримати кадастровий номер! - було багато пропозицій купити ті 14 сільських соток за 40 000 доларів - але люди, прочитавши київську гілку, де чітко сказано, що землиця в селі виросла ціною, стояли на своєму: 50 000! Принесли у дзобику саме 50 000 зелених папірців... - так само стійко стояв на своєму ріелтор: тільки 5% від суми продажу - і отримав чистоганом з продавця 5%х50000=2 500 доларів. Є на хліб з маслом... Ну ось: так саме, як кругла Земля крутиться, так і збільшується багатство людей (мають клепку в голові): попередню квартиру-двушку в хрущику купили за 28 000 доларів, вклали в ремонт 7 000 (планували 5000 - не получилося), разом витрати склали 35 000 доларів. Орнедар-ІТ-шник в дзьобику вже через тиждень (!!!) після оголошення на ОЛХ приніс 10 000 завдатку та 10 000 плати за місяць. Беремо рахівницю: 35000 - 100% 12х10000/27,50 - х% х=((12х10000/27,50)х100)/35000=12,47% по валюті в рік. Термін окупності (прогнозований): 100/12,47=8 (вісім) років. Стандарт українського бізнесу!!!! Ось так. А то "умничают" на цій гілці ті, що ледве мають 5,25% по валюті в рік, і думають що вони вумні. Не тільки НЕ вумні, а... ну, нехай надувають щоки від "вумності"... Ми то бачимо все наскрізь...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Чувствуется «деловая хватка». Вопрос правильный и приятно, что на ветке есть умные люди. Итак, во время переговоров было предложено на выбор: - цена в турецких лирах ( в чем же ещё??? Это только в Украине каждая бабушка и дедушка выставляют цену за свою избушку в противных долларах), оплата всех траншей в турецких лирах. - цена в турецких лирах, фиксация цены (как вариант - первый взнос в 50% в турецких лирах по текущему курсу), оплата далее в американских противных деньгах (было заметно, что второй вариант для застройщика более интересный).
Какой бы вариант посоветовали выбрать вы?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt Я бы рискнула в лирах договор. Форс-мажор не частое явление, застройщик надежный с Ваших слов. Если форс мажор связан с пандемией и невозможностью прилететь и заплатить, то перевод лир всегда можно провести через кассу украинского банка, заплатив комиссию. Как основание платежа - счет-фактура с реквизитами получателя. Я в 18 году переводила деньги за авто, примерно 8000 дол. Через Альфу было дорого, через Приват- что-то около 50 дол. На фоне 60 000 дол допустим 6 траншей по 10-ке, 300 дол - не деньги..
"Богатые тоже плачут" - вспомнил вчера знаменитый сериал. Итак: - нахомяченные в Украине на продаже чего-то, которое по документам идет, как "продукты", 400 000 евро. Четыреста тысяч евро. - покупка реально шикарной виллы за 400 000 евро в славном городке Марбелья в Испании... - горькие слезы августа 2020 оттого, что ДАВНО не могут туда попасть и неизвестно, когда попадут... - всё время содержат садовника и охрану...
х х х Вчера перепроверял бланк заявления на ВНЖ в Турции своих приятелей (оформляют ВНЖ по владению недвижимостью). В Заявлении всё верно. Самое приятное в центре страницы: - плата за ID-карту 110 лир или 412, 50 гривны. - госпошлина - 680 лир или 2 550 гривен. Доступность недвижимости: в эти дни - в период с 26 августа по 04 сентября - школа, понимаешь ли - чартерные рейсы из Украины в Турцию и из Турции в Украину в любой город по 47 - 67 (!!!) евро в одну сторону. Ничего личного: просто математика, точнее - арифметика. Еще точнее: здравый смысл и трезвый расчет...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.