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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:23

Нарешті, пане Флаймане, правильний напрямок думок: інвестиції...
Сьогодні Вайбером отримав приємну звістку - люблю приємні звістки: приятелі мене послухали та продали в селі другу свою ділянку землі - дякуючі Коронавірусу - і є підтвердження форумчан на київській гілці - зросла в ціні нерухомість та земля в селах - віддали 14 соток за 50 000 доларів.
Куплять за ті гроші квартиру під оренду.
6 (шість) квартир вже мають - буде сьома...
Я їм Вайбером написав:
- Вам дадуть Переходящій червоний вимпел!
Відповіли (цитую і не жартую):
- Уже дали! Деньги должны работать, а не лежать в банке с крышкой!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 07:59

ПРО НЕРУХОМІСТЬ

Один найактивніший учасник форуму дуже любить повторювати слово "диверсифікація", не розуміючи що воно таке.
Візьмемо приклад вище.

В прикладі вище 3 цікавих економічниї аспекти:
- озирнулися по боках (це те, що akurt неодноразово радив форумчанам): О! Ще одна наша ділянка землі в селі Бог знає де від великого міста. А ну давай-но сюди докУменти! Що? Що таке, "старий" земельний акт без кадастрового номера???? Швидко отримати кадастровий номер!
- було багато пропозицій купити ті 14 сільських соток за 40 000 доларів - але люди, прочитавши київську гілку, де чітко сказано, що землиця в селі виросла ціною, стояли на своєму: 50 000! Принесли у дзобику саме 50 000 зелених папірців...
- так само стійко стояв на своєму ріелтор: тільки 5% від суми продажу - і отримав чистоганом з продавця 5%х50000=2 500 доларів. Є на хліб з маслом...
Ну ось: так саме, як кругла Земля крутиться, так і збільшується багатство людей (мають клепку в голові): попередню квартиру-двушку в хрущику купили за 28 000 доларів, вклали в ремонт 7 000 (планували 5000 - не получилося), разом витрати склали 35 000 доларів.
Орнедар-ІТ-шник в дзьобику вже через тиждень (!!!) після оголошення на ОЛХ приніс 10 000 завдатку та 10 000 плати за місяць.
Беремо рахівницю:
35000 - 100%
12х10000/27,50 - х%
х=((12х10000/27,50)х100)/35000=12,47% по валюті в рік.
Термін окупності (прогнозований): 100/12,47=8 (вісім) років. Стандарт українського бізнесу!!!!
Ось так.
А то "умничают" на цій гілці ті, що ледве мають 5,25% по валюті в рік, і думають що вони вумні.
Не тільки НЕ вумні, а... ну, нехай надувають щоки від "вумності"...
Ми то бачимо все наскрізь...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:50

  djbnd777 написав:akurt
возврат в лирах???!!!


Чувствуется «деловая хватка».
Вопрос правильный и приятно, что на ветке есть умные люди.
Итак, во время переговоров было предложено на выбор:
- цена в турецких лирах ( в чем же ещё??? Это только в Украине каждая бабушка и дедушка выставляют цену за свою избушку в противных долларах), оплата всех траншей в турецких лирах.
- цена в турецких лирах, фиксация цены (как вариант - первый взнос в 50% в турецких лирах по текущему курсу), оплата далее в американских противных деньгах (было заметно, что второй вариант для застройщика более интересный).

Какой бы вариант посоветовали выбрать вы?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:52

akurt
Я бы рискнула в лирах договор. Форс-мажор не частое явление, застройщик надежный с Ваших слов. Если форс мажор связан с пандемией и невозможностью прилететь и заплатить, то перевод лир всегда можно провести через кассу украинского банка, заплатив комиссию. Как основание платежа - счет-фактура с реквизитами получателя.
Я в 18 году переводила деньги за авто, примерно 8000 дол. Через Альфу было дорого, через Приват- что-то около 50 дол. На фоне 60 000 дол допустим 6 траншей по 10-ке,
300 дол - не деньги..
djbnd777
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:21

Бинго!
Приятно общаться с умными людьми!
Они так и решили: в лирах. Турецкий товар продается в Турции в лирах.
Приятно, что Ваше мнение совпало с моим советом приятелям.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:35

НЕДВИЖИМОСТЬ И ВНЖ
Вчера перепроверял бланк заявления на ВНЖ в Турции своих приятелей (оформляют ВНЖ по владению недвижимостью).
В Заявлении всё верно.
Самое приятное в центре страницы:
- плата за ID-карту 110 лир или 412, 50 гривны.
- госпошлина - 680 лир или 2 550 гривен.
Доступность недвижимости: в эти дни - в период с 26 августа по 04 сентября - школа, понимаешь ли - чартерные рейсы из Украины в Турцию и из Турции в Украину в любой город по 47 - 67 (!!!) евро в одну сторону.
Ничего личного: просто математика, точнее - арифметика.
Еще точнее: здравый смысл и трезвый расчет...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Не Турцией единой. Зацените как в Остине дома дорожают. Калифорния рынулась в Техас. Бегут от демократов :)
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это вам не эрдоганщина.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 05:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Думаю все поняли, что в европе последняя стабильная страна - это Белорусь. Вы ж посмотрите как одни протестуют! Не одного разбитого магазина. Турции еще 300 лет до такого уровня :)
А какой президент! Как сплотил народ! Обожаю эту страну.
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:04

  akurt написав:Ну якщо панове про бублики, то і я вставлю свої "5 копійок".
Найбільше на цій гілці найбільш агресивно пишуть люди, які не бачили іншого життя, крім власного - спробую обережне слово знайти - обережне слово ... (слово видалено, синонім "не дуже гарного, точніше зовсім не гарного") і безперспективного.
Така в них біда.
А ось вам сьогодні, 14-00. Наша українка сидить вдома із двома дітьми. Чоловік - що ще робити жонатому - о 14-00 спить і спить.
Раптом дзвінок в переговорний пристрій:
- Квартира п"ять?
- Evet. Спустіться вниз. Під'їхало авто мерії...
Зображення
Вручили 8 пачок літрових молока.
- Дякую...
- Гарного дня!
ЗображенняН
Ні вибори вам, ні депутатів, ні гречки... просто дітям.
Ось так дикуни живуть...
(Фото передали мені Вайбером).

До чего же дожили... при работающем муже малоимущие... Хотя правительство молодцы. Подкармливает нищих с доставкой на дом. Одобряю. У нас для такого пришлось бы самому ехать в фудбанк.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:05

К сожалению, я тексты Понаехала не читаю, но думаю, что он дает хорошие советы форумчанам.

х х х

Куда деть бабло из под груши в связи с падением депозитных ставок в банках в Украине?

Наши люди сделали в понедельник первый транш платежа за квартиру "2+1" в новом жилом комплексе класса "Люкс".
Я для "смеха" предложил ДО ПОДПИСАНИЯ договора присутствовавшему переводчику из украинской диаспоры задать вопрос:
- На той неделе была одна цена, а сегодня - понедельник новой недели, может не 1 250 000 лир, а 1 200 000 лир?
Ответ был простой и понятный - я бы тоже так сделал:
- У нас осталось 2 квартиры "2+1" в трех корпусах - говорим цену уже 1 350 000 лир. Берут..."

Подписали Договор, внесли первый транш турецкими лирами (принести полный рюкзак).
Застройщик сказал, что, судя по ходу строительства - готовы уже почти все корпуса на высоту от 3-х до 7-ми этажей - сдадим в сентябре 2021. Ну, может затянем на пару месяцев по причинам, которые от нас не зависят...
Цену зафиксировали в турецких лирах.

Поговорили о проектах на ближайшее время: через 6 месяцев старт продаж в другом их жилом комплексе: дальше от центра, но тоже крутой: квартир "1+1" не будет вообще, а квартиры "2+1" площадью в 125 кв. метров. Старт цены 1 800 000 турецких лир.
Интересный факт в разговоре: сказали, если захотите "переброситься" на новый комплекс - не вопрос - посчитаем разницу в цене и вперед!
Вчера неожиданно была озвучена важная новость: по состоянию на март 2021 должно быть Покупателем оплачено 70% цены квартиры, и как только платеж составит 70% цены, Продавец поможет получить на руки Право собственности на квартиру (ТАРU).
Это даст возможность покупателю не только чувствовать себя увереннее, но и начать оформление ВНЖ.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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