Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нарешті, пане Флаймане, правильний напрямок думок: інвестиції... Сьогодні Вайбером отримав приємну звістку - люблю приємні звістки: приятелі мене послухали та продали в селі другу свою ділянку землі - дякуючі Коронавірусу - і є підтвердження форумчан на київській гілці - зросла в ціні нерухомість та земля в селах - віддали 14 соток за 50 000 доларів. Куплять за ті гроші квартиру під оренду. 6 (шість) квартир вже мають - буде сьома... Я їм Вайбером написав: - Вам дадуть Переходящій червоний вимпел! Відповіли (цитую і не жартую): - Уже дали! Деньги должны работать, а не лежать в банке с крышкой!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Один найактивніший учасник форуму дуже любить повторювати слово "диверсифікація", не розуміючи що воно таке. Візьмемо приклад вище.
В прикладі вище 3 цікавих економічниї аспекти: - озирнулися по боках (це те, що akurt неодноразово радив форумчанам): О! Ще одна наша ділянка землі в селі Бог знає де від великого міста. А ну давай-но сюди докУменти! Що? Що таке, "старий" земельний акт без кадастрового номера???? Швидко отримати кадастровий номер! - було багато пропозицій купити ті 14 сільських соток за 40 000 доларів - але люди, прочитавши київську гілку, де чітко сказано, що землиця в селі виросла ціною, стояли на своєму: 50 000! Принесли у дзобику саме 50 000 зелених папірців... - так само стійко стояв на своєму ріелтор: тільки 5% від суми продажу - і отримав чистоганом з продавця 5%х50000=2 500 доларів. Є на хліб з маслом... Ну ось: так саме, як кругла Земля крутиться, так і збільшується багатство людей (мають клепку в голові): попередню квартиру-двушку в хрущику купили за 28 000 доларів, вклали в ремонт 7 000 (планували 5000 - не получилося), разом витрати склали 35 000 доларів. Орнедар-ІТ-шник в дзьобику вже через тиждень (!!!) після оголошення на ОЛХ приніс 10 000 завдатку та 10 000 плати за місяць. Беремо рахівницю: 35000 - 100% 12х10000/27,50 - х% х=((12х10000/27,50)х100)/35000=12,47% по валюті в рік. Термін окупності (прогнозований): 100/12,47=8 (вісім) років. Стандарт українського бізнесу!!!! Ось так. А то "умничают" на цій гілці ті, що ледве мають 5,25% по валюті в рік, і думають що вони вумні. Не тільки НЕ вумні, а... ну, нехай надувають щоки від "вумності"... Ми то бачимо все наскрізь...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Чувствуется «деловая хватка». Вопрос правильный и приятно, что на ветке есть умные люди. Итак, во время переговоров было предложено на выбор: - цена в турецких лирах ( в чем же ещё??? Это только в Украине каждая бабушка и дедушка выставляют цену за свою избушку в противных долларах), оплата всех траншей в турецких лирах. - цена в турецких лирах, фиксация цены (как вариант - первый взнос в 50% в турецких лирах по текущему курсу), оплата далее в американских противных деньгах (было заметно, что второй вариант для застройщика более интересный).
Какой бы вариант посоветовали выбрать вы?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt Я бы рискнула в лирах договор. Форс-мажор не частое явление, застройщик надежный с Ваших слов. Если форс мажор связан с пандемией и невозможностью прилететь и заплатить, то перевод лир всегда можно провести через кассу украинского банка, заплатив комиссию. Как основание платежа - счет-фактура с реквизитами получателя. Я в 18 году переводила деньги за авто, примерно 8000 дол. Через Альфу было дорого, через Приват- что-то около 50 дол. На фоне 60 000 дол допустим 6 траншей по 10-ке, 300 дол - не деньги..
НЕДВИЖИМОСТЬ И ВНЖ Вчера перепроверял бланк заявления на ВНЖ в Турции своих приятелей (оформляют ВНЖ по владению недвижимостью). В Заявлении всё верно. Самое приятное в центре страницы: - плата за ID-карту 110 лир или 412, 50 гривны. - госпошлина - 680 лир или 2 550 гривен. Доступность недвижимости: в эти дни - в период с 26 августа по 04 сентября - школа, понимаешь ли - чартерные рейсы из Украины в Турцию и из Турции в Украину в любой город по 47 - 67 (!!!) евро в одну сторону. Ничего личного: просто математика, точнее - арифметика. Еще точнее: здравый смысл и трезвый расчет...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Думаю все поняли, что в европе последняя стабильная страна - это Белорусь. Вы ж посмотрите как одни протестуют! Не одного разбитого магазина. Турции еще 300 лет до такого уровня А какой президент! Как сплотил народ! Обожаю эту страну.
akurt написав:Ну якщо панове про бублики, то і я вставлю свої "5 копійок". Найбільше на цій гілці найбільш агресивно пишуть люди, які не бачили іншого життя, крім власного - спробую обережне слово знайти - обережне слово ... (слово видалено, синонім "не дуже гарного, точніше зовсім не гарного") і безперспективного. Така в них біда. А ось вам сьогодні, 14-00. Наша українка сидить вдома із двома дітьми. Чоловік - що ще робити жонатому - о 14-00 спить і спить. Раптом дзвінок в переговорний пристрій: - Квартира п"ять? - Evet. Спустіться вниз. Під'їхало авто мерії... Вручили 8 пачок літрових молока. - Дякую... - Гарного дня! Н Ні вибори вам, ні депутатів, ні гречки... просто дітям. Ось так дикуни живуть... (Фото передали мені Вайбером).
До чего же дожили... при работающем муже малоимущие... Хотя правительство молодцы. Подкармливает нищих с доставкой на дом. Одобряю. У нас для такого пришлось бы самому ехать в фудбанк.
К сожалению, я тексты Понаехала не читаю, но думаю, что он дает хорошие советы форумчанам.
х х х
Куда деть бабло из под груши в связи с падением депозитных ставок в банках в Украине?
Наши люди сделали в понедельник первый транш платежа за квартиру "2+1" в новом жилом комплексе класса "Люкс". Я для "смеха" предложил ДО ПОДПИСАНИЯ договора присутствовавшему переводчику из украинской диаспоры задать вопрос: - На той неделе была одна цена, а сегодня - понедельник новой недели, может не 1 250 000 лир, а 1 200 000 лир? Ответ был простой и понятный - я бы тоже так сделал: - У нас осталось 2 квартиры "2+1" в трех корпусах - говорим цену уже 1 350 000 лир. Берут..."
Подписали Договор, внесли первый транш турецкими лирами (принести полный рюкзак). Застройщик сказал, что, судя по ходу строительства - готовы уже почти все корпуса на высоту от 3-х до 7-ми этажей - сдадим в сентябре 2021. Ну, может затянем на пару месяцев по причинам, которые от нас не зависят... Цену зафиксировали в турецких лирах.
Поговорили о проектах на ближайшее время: через 6 месяцев старт продаж в другом их жилом комплексе: дальше от центра, но тоже крутой: квартир "1+1" не будет вообще, а квартиры "2+1" площадью в 125 кв. метров. Старт цены 1 800 000 турецких лир. Интересный факт в разговоре: сказали, если захотите "переброситься" на новый комплекс - не вопрос - посчитаем разницу в цене и вперед! Вчера неожиданно была озвучена важная новость: по состоянию на март 2021 должно быть Покупателем оплачено 70% цены квартиры, и как только платеж составит 70% цены, Продавец поможет получить на руки Право собственности на квартиру (ТАРU). Это даст возможность покупателю не только чувствовать себя увереннее, но и начать оформление ВНЖ.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.