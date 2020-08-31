Додано: Вів 01 вер, 2020 07:05

К сожалению, я тексты Понаехала не читаю, но думаю, что он дает хорошие советы форумчанам.



х х х



Куда деть бабло из под груши в связи с падением депозитных ставок в банках в Украине?



Наши люди сделали в понедельник первый транш платежа за квартиру "2+1" в новом жилом комплексе класса "Люкс".

Я для "смеха" предложил ДО ПОДПИСАНИЯ договора присутствовавшему переводчику из украинской диаспоры задать вопрос:

- На той неделе была одна цена, а сегодня - понедельник новой недели, может не 1 250 000 лир, а 1 200 000 лир?

Ответ был простой и понятный - я бы тоже так сделал:

- У нас осталось 2 квартиры "2+1" в трех корпусах - говорим цену уже 1 350 000 лир. Берут..."



Подписали Договор, внесли первый транш турецкими лирами (принести полный рюкзак).

Застройщик сказал, что, судя по ходу строительства - готовы уже почти все корпуса на высоту от 3-х до 7-ми этажей - сдадим в сентябре 2021. Ну, может затянем на пару месяцев по причинам, которые от нас не зависят...

Цену зафиксировали в турецких лирах.



Поговорили о проектах на ближайшее время: через 6 месяцев старт продаж в другом их жилом комплексе: дальше от центра, но тоже крутой: квартир "1+1" не будет вообще, а квартиры "2+1" площадью в 125 кв. метров. Старт цены 1 800 000 турецких лир.

Интересный факт в разговоре: сказали, если захотите "переброситься" на новый комплекс - не вопрос - посчитаем разницу в цене и вперед!

Вчера неожиданно была озвучена важная новость: по состоянию на март 2021 должно быть Покупателем оплачено 70% цены квартиры, и как только платеж составит 70% цены, Продавец поможет получить на руки Право собственности на квартиру (ТАРU).

Это даст возможность покупателю не только чувствовать себя увереннее, но и начать оформление ВНЖ.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.