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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:27

  Мизантрóп написав:О Болгарии для себя или в аренду.Даже абзац есть:не доверяете таксистам. https://minfin.com.ua/realty/articles/g ... za-10-tys/

Наскільки я в пам"ятаю, ВНЖ для пенсіонерів досить просто отримати в Болгарії.
Взяти хатинку за 10К євро, в 10 км від моря цілком реально.

Для чого тратити мульйони з гаком лір, щоб мати ВНЖ в Туреччині?
"Умом Россію нє понять".
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:34

Умом не понять только двух человек в мире: Мизантропа и Флаймана.
Большие оригиналы...
А так да, Флайман: берете под ручку Мизантропа - и надо валить в Болгарию.
Тикы так.
Мизантропу хоть легче - в самом деле в Болгарии есть специальная программа для пенсионеров...
А Флайману до пенсии еще 15 лет...
Так и то пенсии не будет: нет ни стажа, ни соціальних внесків...
Не, не обижайтесь, но болгары Флаймана на пропитание не возьмут...
Хотя... если учесть что вчера мы отмечали 35-ти летие славного события: школьник Флайман вернулся из пионерской поездки в Болгарию.
Так та девочка, которой он подарил красный пионерский галстук за 78 копеек, выставила свой дом на продажу.
По цене последней кавалирки Флаймана площадью 15 квадратов..
https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gIvAPD_BwE
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:48

  akurt написав:Умом не понять только двух человек в мире: Мизантропа и Флаймана.
Большие оригиналы...
А так да, Флайман: берете под ручку Мизантропа - и надо валить в Болгарию.
Тикы так.
Мизантропу хоть легче - в самом деле в Болгарии есть специальная программа для пенсионеров...
А Флайману до пенсии еще 15 лет...
Так и то пенсии не будет: нет ни стажа, ни соціальних внесків...
Не, болгары не возьмут...


акурт, не переживай, є кілька варіантів, і кавалірка в Жулянах, один із них, щоб "вжух" і ловкостом за 9 євро на берег Середземного моря, або Атлантичного.

Я от ще маю достатньо часу щоб визначитися де буде європейська дача. В турецуьку щось не сильно віриться, так як перельоти в основному чартерами і в сезон. Я би хотів, щоб було регулярне сполучення цілий рік.

До Болгарії колись щільно придивлявся, але поки що вона випала з фокуса.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00

Даремно... Даремно... ми ще пам"ятаємо, як Ви тут рулили за болЬгарію...
Зараз весь форум споглядає, чим закінчиться Ваша передоплата виконоробу за непочату роботу по перетворенню чергового нежитлового приміщення в солодку казку...

Розкрийте секрет: я думав - гадаю, що не тільки я - що ви створите 3 офіси, де будете тримати негрів, які будуть на Вас працювати... Тому треба якраз поблизу метро...
Мені - до речі - ця ідея подобалася... Я Вам писав: вумно реально.

Теперь з"ясувалося, що ідея інша: накупити чергового непотрібу, щоби вкинути в нього шалені гроші в цінах 2020 на ремонти, щоби здавати за 3 000 гривень (мрія 5000 - нездійснена).
Я вам наводив приклад: за ті самі гроші, що коштують три "кавалірки" в незаконно побудованих стінах, які невідомо коли будуть здані в експлуатацію - ВИ Ж НЕ ЗАБУЛИ, ЩО НА РУКАХ У ВАС ДОСІ НЕМАЄ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (записів в Держреєестрі нерухомого майна) НА ТІ НЕДОБУДИ - краше купити ОДНУ квартиру біля метро Житомирська - ще рік або два тому - я й цифри наводив - 48 000 доларів - двушка - заселити ще рік або два тому НОРМАЛЬНОГО квартиранта та мати чистими без клопоту 12 000 на місяць.
Навіщо Ви колотитеся з к.к.д. = 0?

P.S. Ніяких "ловкостів" до берегів океанів в найближчі 3 роки з Жулян не буде.
Я вже писав на днях: дійсно виросли ціни на земельні ділянки - приятелі продали те, що і не мріяли - 14 соток в селі - ну дуже далеко від великого імста - за 50 000 доларів (мінус 2 500 - рієлтору).
В ці дні інтенсивно шукають кваратиру під орендарів на вторинному ринку.
Я вам напишу, як люди без економічної освіти славетного київського університету з грошей роблять гроші.
Повчитеся...
Попередній їх успіх простий як турецький апельсин: бабушатник (двушка-хрущовка) за 26 000 доларів + ремонт за 7 000 доларів (планували вкластися в 5 000 - не вдалося) + нормальний орендар (молодий хлопець-одинак) = 10 000 гривень на місяць. Вчора - 31 серпня - відвідали та оримали готівкою 10 000 гривень. Нагадаю: Ви ніц 31 серпня не отримали....
Порахуйте прибутковість: більше за 12% річних по валюті.
Жуляни... Середземне море... Океани.... наче дитина...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:21

  akurt написав:Навіщо Ви колотитеся з к.к.д. = 0?


У Флая кпд не 0, недооценивает)


Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:32

Не пиши, а лучше помоги Флайману с ремонтом. Ты же умный вроде как? Он уже сделал глупость : отдал прорабу наперед деньги.
Все равно заказов на обрезку веток на дачах за Окружной Киева до весны не будет...
А так хоть какая-то польза...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:34

  akurt написав:Не пиши, а лучше помоги Флайману с ремонтом. Ты же умный вроде как? Он уже сделал глупость : отдал прорабу наперед деньги.
Все равно заказов на обрезку веток на дачах за Окружной Киева до весны не будет...
А так хоть какая-то польза...

Некогда мне,пилу точить надо на осень,да и уроков много задают.Закончу школу и буду поступать в ДНУЗТ на железнодорожника,хорошая профессия.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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