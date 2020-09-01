Додано: Вів 01 вер, 2020 22:00

Даремно... Даремно... ми ще пам"ятаємо, як Ви тут рулили за болЬгарію...

Зараз весь форум споглядає, чим закінчиться Ваша передоплата виконоробу за непочату роботу по перетворенню чергового нежитлового приміщення в солодку казку...



Розкрийте секрет: я думав - гадаю, що не тільки я - що ви створите 3 офіси, де будете тримати негрів, які будуть на Вас працювати... Тому треба якраз поблизу метро...

Мені - до речі - ця ідея подобалася... Я Вам писав: вумно реально.



Теперь з"ясувалося, що ідея інша: накупити чергового непотрібу, щоби вкинути в нього шалені гроші в цінах 2020 на ремонти, щоби здавати за 3 000 гривень (мрія 5000 - нездійснена).

Я вам наводив приклад: за ті самі гроші, що коштують три "кавалірки" в незаконно побудованих стінах, які невідомо коли будуть здані в експлуатацію - ВИ Ж НЕ ЗАБУЛИ, ЩО НА РУКАХ У ВАС ДОСІ НЕМАЄ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (записів в Держреєестрі нерухомого майна) НА ТІ НЕДОБУДИ - краше купити ОДНУ квартиру біля метро Житомирська - ще рік або два тому - я й цифри наводив - 48 000 доларів - двушка - заселити ще рік або два тому НОРМАЛЬНОГО квартиранта та мати чистими без клопоту 12 000 на місяць.

Навіщо Ви колотитеся з к.к.д. = 0?



P.S. Ніяких "ловкостів" до берегів океанів в найближчі 3 роки з Жулян не буде.

Я вже писав на днях: дійсно виросли ціни на земельні ділянки - приятелі продали те, що і не мріяли - 14 соток в селі - ну дуже далеко від великого імста - за 50 000 доларів (мінус 2 500 - рієлтору).

В ці дні інтенсивно шукають кваратиру під орендарів на вторинному ринку.

Я вам напишу, як люди без економічної освіти славетного київського університету з грошей роблять гроші.

Повчитеся...

Попередній їх успіх простий як турецький апельсин: бабушатник (двушка-хрущовка) за 26 000 доларів + ремонт за 7 000 доларів (планували вкластися в 5 000 - не вдалося) + нормальний орендар (молодий хлопець-одинак) = 10 000 гривень на місяць. Вчора - 31 серпня - відвідали та оримали готівкою 10 000 гривень. Нагадаю: Ви ніц 31 серпня не отримали....

Порахуйте прибутковість: більше за 12% річних по валюті.

Жуляни... Середземне море... Океани.... наче дитина...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.