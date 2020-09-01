Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Умом не понять только двух человек в мире: Мизантропа и Флаймана. Большие оригиналы... А так да, Флайман: берете под ручку Мизантропа - и надо валить в Болгарию. Тикы так. Мизантропу хоть легче - в самом деле в Болгарии есть специальная программа для пенсионеров... А Флайману до пенсии еще 15 лет... Так и то пенсии не будет: нет ни стажа, ни соціальних внесків... Не, не обижайтесь, но болгары Флаймана на пропитание не возьмут... Хотя... если учесть что вчера мы отмечали 35-ти летие славного события: школьник Флайман вернулся из пионерской поездки в Болгарию. Так та девочка, которой он подарил красный пионерский галстук за 78 копеек, выставила свой дом на продажу. По цене последней кавалирки Флаймана площадью 15 квадратов.. https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gIvAPD_BwE
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Умом не понять только двух человек в мире: Мизантропа и Флаймана. Большие оригиналы... А так да, Флайман: берете под ручку Мизантропа - и надо валить в Болгарию. Тикы так. Мизантропу хоть легче - в самом деле в Болгарии есть специальная программа для пенсионеров... А Флайману до пенсии еще 15 лет... Так и то пенсии не будет: нет ни стажа, ни соціальних внесків... Не, болгары не возьмут...
акурт, не переживай, є кілька варіантів, і кавалірка в Жулянах, один із них, щоб "вжух" і ловкостом за 9 євро на берег Середземного моря, або Атлантичного.
Я от ще маю достатньо часу щоб визначитися де буде європейська дача. В турецуьку щось не сильно віриться, так як перельоти в основному чартерами і в сезон. Я би хотів, щоб було регулярне сполучення цілий рік.
До Болгарії колись щільно придивлявся, але поки що вона випала з фокуса.
Даремно... Даремно... ми ще пам"ятаємо, як Ви тут рулили за болЬгарію... Зараз весь форум споглядає, чим закінчиться Ваша передоплата виконоробу за непочату роботу по перетворенню чергового нежитлового приміщення в солодку казку...
Розкрийте секрет: я думав - гадаю, що не тільки я - що ви створите 3 офіси, де будете тримати негрів, які будуть на Вас працювати... Тому треба якраз поблизу метро... Мені - до речі - ця ідея подобалася... Я Вам писав: вумно реально.
Теперь з"ясувалося, що ідея інша: накупити чергового непотрібу, щоби вкинути в нього шалені гроші в цінах 2020 на ремонти, щоби здавати за 3 000 гривень (мрія 5000 - нездійснена). Я вам наводив приклад: за ті самі гроші, що коштують три "кавалірки" в незаконно побудованих стінах, які невідомо коли будуть здані в експлуатацію - ВИ Ж НЕ ЗАБУЛИ, ЩО НА РУКАХ У ВАС ДОСІ НЕМАЄ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (записів в Держреєестрі нерухомого майна) НА ТІ НЕДОБУДИ - краше купити ОДНУ квартиру біля метро Житомирська - ще рік або два тому - я й цифри наводив - 48 000 доларів - двушка - заселити ще рік або два тому НОРМАЛЬНОГО квартиранта та мати чистими без клопоту 12 000 на місяць. Навіщо Ви колотитеся з к.к.д. = 0?
P.S. Ніяких "ловкостів" до берегів океанів в найближчі 3 роки з Жулян не буде. Я вже писав на днях: дійсно виросли ціни на земельні ділянки - приятелі продали те, що і не мріяли - 14 соток в селі - ну дуже далеко від великого імста - за 50 000 доларів (мінус 2 500 - рієлтору). В ці дні інтенсивно шукають кваратиру під орендарів на вторинному ринку. Я вам напишу, як люди без економічної освіти славетного київського університету з грошей роблять гроші. Повчитеся... Попередній їх успіх простий як турецький апельсин: бабушатник (двушка-хрущовка) за 26 000 доларів + ремонт за 7 000 доларів (планували вкластися в 5 000 - не вдалося) + нормальний орендар (молодий хлопець-одинак) = 10 000 гривень на місяць. Вчора - 31 серпня - відвідали та оримали готівкою 10 000 гривень. Нагадаю: Ви ніц 31 серпня не отримали.... Порахуйте прибутковість: більше за 12% річних по валюті. Жуляни... Середземне море... Океани.... наче дитина...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Не пиши, а лучше помоги Флайману с ремонтом. Ты же умный вроде как? Он уже сделал глупость : отдал прорабу наперед деньги. Все равно заказов на обрезку веток на дачах за Окружной Киева до весны не будет... А так хоть какая-то польза...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Не пиши, а лучше помоги Флайману с ремонтом. Ты же умный вроде как? Он уже сделал глупость : отдал прорабу наперед деньги. Все равно заказов на обрезку веток на дачах за Окружной Киева до весны не будет... А так хоть какая-то польза...
Некогда мне,пилу точить надо на осень,да и уроков много задают.Закончу школу и буду поступать в ДНУЗТ на железнодорожника,хорошая профессия,а если выбиться в вагоновожатый то можно за деньги чай с пивом подносить
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
akurt написав:Даремно... Даремно... ми ще пам"ятаємо, як Ви тут рулили за болЬгарію... Зараз весь форум споглядає, чим закінчиться Ваша передоплата виконоробу за непочату роботу по перетворенню чергового нежитлового приміщення в солодку казку...
Розкрийте секрет: я думав - гадаю, що не тільки я - що ви створите 3 офіси, де будете тримати негрів, які будуть на Вас працювати... Тому треба якраз поблизу метро... Мені - до речі - ця ідея подобалася... Я Вам писав: вумно реально.
Теперь з"ясувалося, що ідея інша: накупити чергового непотрібу, щоби вкинути в нього шалені гроші в цінах 2020 на ремонти, щоби здавати за 3 000 гривень (мрія 5000 - нездійснена). Я вам наводив приклад: за ті самі гроші, що коштують три "кавалірки" в незаконно побудованих стінах, які невідомо коли будуть здані в експлуатацію - ВИ Ж НЕ ЗАБУЛИ, ЩО НА РУКАХ У ВАС ДОСІ НЕМАЄ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (записів в Держреєестрі нерухомого майна) НА ТІ НЕДОБУДИ - краше купити ОДНУ квартиру біля метро Житомирська - ще рік або два тому - я й цифри наводив - 48 000 доларів - двушка - заселити ще рік або два тому НОРМАЛЬНОГО квартиранта та мати чистими без клопоту 12 000 на місяць. Навіщо Ви колотитеся з к.к.д. = 0?
P.S. Ніяких "ловкостів" до берегів океанів в найближчі 3 роки з Жулян не буде. Я вже писав на днях: дійсно виросли ціни на земельні ділянки - приятелі продали те, що і не мріяли - 14 соток в селі - ну дуже далеко від великого імста - за 50 000 доларів (мінус 2 500 - рієлтору). В ці дні інтенсивно шукають кваратиру під орендарів на вторинному ринку. Я вам напишу, як люди без економічної освіти славетного київського університету з грошей роблять гроші. Повчитеся... Попередній їх успіх простий як турецький апельсин: бабушатник (двушка-хрущовка) за 26 000 доларів + ремонт за 7 000 доларів (планували вкластися в 5 000 - не вдалося) + нормальний орендар (молодий хлопець-одинак) = 10 000 гривень на місяць. Вчора - 31 серпня - відвідали та оримали готівкою 10 000 гривень. Нагадаю: Ви ніц 31 серпня не отримали.... Порахуйте прибутковість: більше за 12% річних по валюті. Жуляни... Середземне море... Океани.... наче дитина...