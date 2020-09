Додано: Вів 01 вер, 2020 23:11

Мизантрóп написав: flyman написав: Семенич, дивись не дограйся з росповсюдженням наклепів у соцмережах

https://zib.com.ua/ua/141185-yak_podati_pozov_za_obrazi_u_socmerezhah_poradili_u_sudi.html Семенич, дивись не дограйся з росповсюдженням наклепів у соцмережах

Меня он иногда доводит до суицида,когда укоряет и мнит себя выше любого из нас.Еле сдерживаюсь написать предсмертную записку,кого винить,кто виноват и как его зовут. Меня он иногда доводит до суицида,когда укоряет и мнит себя выше любого из нас.Еле сдерживаюсь написать предсмертную записку,кого винить,кто виноват и как его зовут.

Акурт, що скажеш на рахунок флаймена біля ЛА на висоті 900 м?Dwóch pilotów American Airlines twierdzi, że podchodząc do lądowania w Los Angeles na wysokości około 900 metrów nad ziemią- poinformował we wtorek portal Fox News.Zdarzenie miało miejsce w niedzielę przed zmrokiem, ok. 16 km od pasa startowego największego lotniska Los Angeles. Piloci - zgodnie z nagraniami, do których dostęp uzyskał Fox News - poinformowali wieże kontrolną o "osobie z plecakiem odrzutowym" na wysokości ponad 900 metrów nad ziemią.Zgodnie z relacjami pilotów, minęła ona samolot w odległości niespełna 300 metrów.Według naukowych danych możliwe jest, by wznieść się z plecakiem odrzutowym na wysokość blisko kilometra. Niektórzy w internecie spekulują jednak, że piloci za plecak odrzutowy mogli uznać balon lub drona.