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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:07

Чого б вам, пане Флаймане, та не взяти собі цю пораду?
Вже стільки помиїів на мене вилили - що можна дивуватися...
Я жодного разу наклепів не писав.
Тільки правду - і то зацініть - я вас не блокую:
- ідея з "кавалірками", якими слід оточити Кийов - мудра.
- реалізація - нікчемна.
- к.к.д.=0
- віддавати гроші виконробу, який і не планує починати роботу в найближчий час - неправильно. А раптом "Аннушка" розіл"є олію...
- ніяки "ловкости" з Жулян на океани літати не будуть...
- даремно ви щодня пишете на цій гілці - вона вас ніяк не стосується, ви до неї не маєте ніякого відношення. Тільки принижуєте себе - і більше нічого.
- щоденно читаю ваші пости на київській гілці - тут я в захваті - так НЕкиянину майстерно повчати киян, як їм жити в Києві - то вищій пілотаж.
Все просто... Чиста правда...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:11

Сенсація: Mr. Flyman біля ЛА на висоті 900 м

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Семенич, дивись не дограйся з росповсюдженням наклепів у соцмережах
https://zib.com.ua/ua/141185-yak_podati_pozov_za_obrazi_u_socmerezhah_poradili_u_sudi.html

Меня он иногда доводит до суицида,когда укоряет и мнит себя выше любого из нас.Еле сдерживаюсь написать предсмертную записку,кого винить,кто виноват и как его зовут.


Акурт, що скажеш на рахунок флаймена біля ЛА на висоті 900 м?

https://stooq.pl/n/?f=1372548

Dwóch pilotów American Airlines twierdzi, że podchodząc do lądowania w Los Angeles na wysokości około 900 metrów nad ziemią ich samolot minęła osoba lecąca z plecakiem odrzutowym - poinformował we wtorek portal Fox News.
Zdarzenie miało miejsce w niedzielę przed zmrokiem, ok. 16 km od pasa startowego największego lotniska Los Angeles. Piloci - zgodnie z nagraniami, do których dostęp uzyskał Fox News - poinformowali wieże kontrolną o "osobie z plecakiem odrzutowym" na wysokości ponad 900 metrów nad ziemią.

Zgodnie z relacjami pilotów, minęła ona samolot w odległości niespełna 300 metrów.

Według naukowych danych możliwe jest, by wznieść się z plecakiem odrzutowym na wysokość blisko kilometra. Niektórzy w internecie spekulują jednak, że piloci za plecak odrzutowy mogli uznać balon lub drona.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 вер, 2020 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:15

О! Хоч повчіть Мизантропа польської мови - він там в житті не був і вже не буде.
А нам з Вами, пане Флаймане, - повезло - я працював там років з 7 підряд, та й Ви попрацювали...
А Мизантропу не повезло...
Як він любив повторювати: "Жизнь - боль..."

P.S. Не лякайте мене, пане Флаймане, Ви ж не... osoba lecąca z plecakiem odrzutowym...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:20

  akurt написав:О! Хоч повчіть Мизантропа польської мови - він там в житті не був і вже не буде.
А нам з Вами, пане Флаймане, - повезло - я працював там років з 7 підряд, та й Ви попрацювали...
А Мизантропу не повезло...
Як він любив повторювати: "Жизнь - боль..."

Та ладно,
https://stooq.pl/n/?f=1372541

Szef Tesli Elon Musk wyprzedził na liście miliarderów założyciela Facebooka Marka Zuckerberga i jest trzecią najbogatszą osobą na świecie - poinformował portal Bloomberga. Pierwsze dwa miejsce zajęli kolejno: Jeff Bezos i Bill Gates.


Цікаво, Ілон скільки люксів купив "для себе, а не в оренду" в Туреччині? А Біл? А Джеф? Якщо ніскільки, то вони лузери?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:37

Такі люди, пане Флаймане, не купують люкси в Туреччині.
Це я вам точно скажу, як особа, яка особисто за кермом проїхала від міста Chula Vista на півдні США до Lynwood на Півночі США. При чому неодноразово та різними маршрутами... І часто стояв напроти будинків вказаних осіб або аналогічних осіб...
І там є така цікава - у нас незрозуміла річ - повна відустність парканів - їх замінює просто табличка "Private property"... Перетнув невидиму лінію - і вказані вище особи мають право стріляти, якщо ліньки викликати поліцію...
Всі вони купуть тільки там - на узбережжі Тихого океану...
Зображення
Опуститеся на таке життєве дно, на яке опустивнся Мизантроп - вже ніколи там не побуваєте...
А так ще є шанси...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:40

  akurt написав:Такі люди, пане Флаймане, не купують люкси в Туреччині.
Це я вам точно скажу, як особа, яка особисто за кермом проїхала від міста Chula Vista на півдні США до Lynwood на Півночі США. При чому неодноразово та різними маршрутами... І часто стояв напроти будинків вказаних осіб або аналогічних осіб...
І там є така цікава - у нас незрозуміла річ - повна відустність парканів - їх замінює просто табличка "Private property"... Перетнув невидиму лінію - і вказані вище особи мають право стріляти, якщо ліньки викликати поліцію...
Всі вони купуть тільки там - на узбережжі Тихого океану...
Зображення

не мають такого права стріляти, не тре ляля

а в світлі останніх подій там повиний BLM
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:54

Да-да... розкажите...
Крім такої таблички, як я написав вище, ще дуже дисциплінує табличка приблизно такого змісту (висить така майже на кожному стовпі на вулицях приватних будинків):
"На нашій вулиці діє система колективного захисту. Завжди наші сусіди можуть викликати поліцію"
Дуже дисціплінує... Зупинишся просто роздивитсия красивий будинок і думаєш: О! Вже сусідка подзвонила... Вже їдуть...

Я вам більше скажу: 2 роки тому мене впіймав рейнджер в закритій для відвідування лісовій зоні.
Я бачив табличку Private Property - але поїхав, бажаючи подивитися на покинутий в лісі гігантський металевий міст, побудований, здається в 1865 році...
Це було десь ось тут посередині фото...
Зображення
До мосту я не доїхав метрів 800 - бо почалося повне бездоріжжя і мій легковик вже шкода було псувати... Здалеку подивився...
На зворотньому шляху дорогу мені перегородив велетенський Форд, з якого не соромлячись, вийшов кремезний дядько із - не жартую - велетенським дробовиком чи як його там. Як у кіно...
Він дуже просто на моїх очах його дістав з задньої частини велетенського Форда, спрямував на мене і задав просте питання:
- Ви бачили табличку Private Property?

Не буду розказувати що було далі, що я молов ніби-то англійською, чому та як так сталося, що він мене відпустив живим, але коли він мене відпустив, то я на авто мчав так швидко лісовими дорогами, шо пропустив перехрестя лісової дороги, гальмував так, що авто їхало наче човен по воді, а потім гнав, не оглядуючись, дуже довго до берега Тихого океану (ліворуч на мапі, а дорога - внизу жовтою лінією)... Там - біля океану - куди за вашою думкою будуть літати ловкости - серце тільки заспокоїлося від шаленого барабанного бою...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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