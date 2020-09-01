Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Чого б вам, пане Флаймане, та не взяти собі цю пораду? Вже стільки помиїів на мене вилили - що можна дивуватися... Я жодного разу наклепів не писав. Тільки правду - і то зацініть - я вас не блокую: - ідея з "кавалірками", якими слід оточити Кийов - мудра. - реалізація - нікчемна. - к.к.д.=0 - віддавати гроші виконробу, який і не планує починати роботу в найближчий час - неправильно. А раптом "Аннушка" розіл"є олію... - ніяки "ловкости" з Жулян на океани літати не будуть... - даремно ви щодня пишете на цій гілці - вона вас ніяк не стосується, ви до неї не маєте ніякого відношення. Тільки принижуєте себе - і більше нічого. - щоденно читаю ваші пости на київській гілці - тут я в захваті - так НЕкиянину майстерно повчати киян, як їм жити в Києві - то вищій пілотаж. Все просто... Чиста правда...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Dwóch pilotów American Airlines twierdzi, że podchodząc do lądowania w Los Angeles na wysokości około 900 metrów nad ziemią ich samolot minęła osoba lecąca z plecakiem odrzutowym - poinformował we wtorek portal Fox News. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę przed zmrokiem, ok. 16 km od pasa startowego największego lotniska Los Angeles. Piloci - zgodnie z nagraniami, do których dostęp uzyskał Fox News - poinformowali wieże kontrolną o "osobie z plecakiem odrzutowym" na wysokości ponad 900 metrów nad ziemią.
Zgodnie z relacjami pilotów, minęła ona samolot w odległości niespełna 300 metrów.
Według naukowych danych możliwe jest, by wznieść się z plecakiem odrzutowym na wysokość blisko kilometra. Niektórzy w internecie spekulują jednak, że piloci za plecak odrzutowy mogli uznać balon lub drona.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 вер, 2020 23:22, всього редагувалось 2 разів.
О! Хоч повчіть Мизантропа польської мови - він там в житті не був і вже не буде. А нам з Вами, пане Флаймане, - повезло - я працював там років з 7 підряд, та й Ви попрацювали... А Мизантропу не повезло... Як він любив повторювати: "Жизнь - боль..."
P.S. Не лякайте мене, пане Флаймане, Ви ж не... osoba lecąca z plecakiem odrzutowym...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:О! Хоч повчіть Мизантропа польської мови - він там в житті не був і вже не буде. А нам з Вами, пане Флаймане, - повезло - я працював там років з 7 підряд, та й Ви попрацювали... А Мизантропу не повезло... Як він любив повторювати: "Жизнь - боль..."
Szef Tesli Elon Musk wyprzedził na liście miliarderów założyciela Facebooka Marka Zuckerberga i jest trzecią najbogatszą osobą na świecie - poinformował portal Bloomberga. Pierwsze dwa miejsce zajęli kolejno: Jeff Bezos i Bill Gates.
Цікаво, Ілон скільки люксів купив "для себе, а не в оренду" в Туреччині? А Біл? А Джеф? Якщо ніскільки, то вони лузери?
Такі люди, пане Флаймане, не купують люкси в Туреччині. Це я вам точно скажу, як особа, яка особисто за кермом проїхала від міста Chula Vista на півдні США до Lynwood на Півночі США. При чому неодноразово та різними маршрутами... І часто стояв напроти будинків вказаних осіб або аналогічних осіб... І там є така цікава - у нас незрозуміла річ - повна відустність парканів - їх замінює просто табличка "Private property"... Перетнув невидиму лінію - і вказані вище особи мають право стріляти, якщо ліньки викликати поліцію... Всі вони купуть тільки там - на узбережжі Тихого океану... Опуститеся на таке життєве дно, на яке опустивнся Мизантроп - вже ніколи там не побуваєте... А так ще є шанси...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Такі люди, пане Флаймане, не купують люкси в Туреччині. Це я вам точно скажу, як особа, яка особисто за кермом проїхала від міста Chula Vista на півдні США до Lynwood на Півночі США. При чому неодноразово та різними маршрутами... І часто стояв напроти будинків вказаних осіб або аналогічних осіб... І там є така цікава - у нас незрозуміла річ - повна відустність парканів - їх замінює просто табличка "Private property"... Перетнув невидиму лінію - і вказані вище особи мають право стріляти, якщо ліньки викликати поліцію... Всі вони купуть тільки там - на узбережжі Тихого океану...
Да-да... розкажите... Крім такої таблички, як я написав вище, ще дуже дисциплінує табличка приблизно такого змісту (висить така майже на кожному стовпі на вулицях приватних будинків): "На нашій вулиці діє система колективного захисту. Завжди наші сусіди можуть викликати поліцію" Дуже дисціплінує... Зупинишся просто роздивитсия красивий будинок і думаєш: О! Вже сусідка подзвонила... Вже їдуть...
Я вам більше скажу: 2 роки тому мене впіймав рейнджер в закритій для відвідування лісовій зоні. Я бачив табличку Private Property - але поїхав, бажаючи подивитися на покинутий в лісі гігантський металевий міст, побудований, здається в 1865 році... Це було десь ось тут посередині фото... До мосту я не доїхав метрів 800 - бо почалося повне бездоріжжя і мій легковик вже шкода було псувати... Здалеку подивився... На зворотньому шляху дорогу мені перегородив велетенський Форд, з якого не соромлячись, вийшов кремезний дядько із - не жартую - велетенським дробовиком чи як його там. Як у кіно... Він дуже просто на моїх очах його дістав з задньої частини велетенського Форда, спрямував на мене і задав просте питання: - Ви бачили табличку Private Property?
Не буду розказувати що було далі, що я молов ніби-то англійською, чому та як так сталося, що він мене відпустив живим, але коли він мене відпустив, то я на авто мчав так швидко лісовими дорогами, шо пропустив перехрестя лісової дороги, гальмував так, що авто їхало наче човен по воді, а потім гнав, не оглядуючись, дуже довго до берега Тихого океану (ліворуч на мапі, а дорога - внизу жовтою лінією)... Там - біля океану - куди за вашою думкою будуть літати ловкости - серце тільки заспокоїлося від шаленого барабанного бою...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.