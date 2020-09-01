Додано: Вів 01 вер, 2020 23:07

Чого б вам, пане Флаймане, та не взяти собі цю пораду?

Вже стільки помиїів на мене вилили - що можна дивуватися...

Я жодного разу наклепів не писав.

Тільки правду - і то зацініть - я вас не блокую:

- ідея з "кавалірками", якими слід оточити Кийов - мудра.

- реалізація - нікчемна.

- к.к.д.=0

- віддавати гроші виконробу, який і не планує починати роботу в найближчий час - неправильно. А раптом "Аннушка" розіл"є олію...

- ніяки "ловкости" з Жулян на океани літати не будуть...

- даремно ви щодня пишете на цій гілці - вона вас ніяк не стосується, ви до неї не маєте ніякого відношення. Тільки принижуєте себе - і більше нічого.

- щоденно читаю ваші пости на київській гілці - тут я в захваті - так НЕкиянину майстерно повчати киян, як їм жити в Києві - то вищій пілотаж.

Все просто... Чиста правда...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 вер, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.