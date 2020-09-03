Цікава історія.
Могло вже і не бути письменника, а діти б вже продали нікому не потрібну нерухомість, а гроші б пробухали.
Напевно, той рейнджер любить прозу суржиком.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 00:36
Цікава історія.
Могло вже і не бути письменника, а діти б вже продали нікому не потрібну нерухомість, а гроші б пробухали.
Напевно, той рейнджер любить прозу суржиком.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:02
і в Туреччині - ці інвестори теж нічого не купили.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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