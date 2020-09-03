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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:36

Цікава історія.
Могло вже і не бути письменника, а діти б вже продали нікому не потрібну нерухомість, а гроші б пробухали.
Напевно, той рейнджер любить прозу суржиком.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:02

  akurt написав:Да-да... розкажите...
Можете мені не вірити, але - цитую - "... Ілон ... Біл... Джеф..." нічого не купили в Жулянах.
Та й в Києві...
і в Туреччині - ці інвестори теж нічого не купили.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:05

7,43
За долар
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flyman
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