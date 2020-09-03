Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:10

Якщо ви за 1 і той же ЗАРОБЛЕНИЙ/НАХОМ"ЯЧЕНИЙ долар або за одну і ту ж зароблену/нахом"ячену гривню маєте БІЛЬШЕ, то то ж просто супер.



Приклад 2.

Наприклад, купуєте ви в чудовому новому комплексі (не в ТТ - не дай Боже - ще з вогнегасниками бігати) квартиру площею в 110 квадратів - повний фарш - за 1 250 000 турецьких лір і коштує вона вам на день купівлі 1 250 000/7,31= 170 998 доларів США.

Ну, за ціною залізобетонного паралелепіпеда в Києві.



Ви вносите передоплату в 220 000 лір (умова укладання Договору) із обіцянкою Забудовнику "під чесне слово" внести на протязі 2-х тижнів 50% від ціни квартири, тобто 1 250 000/2-220 000=405 000 турецьких лір.

Два тижні потрібні для того, щоби офіційно та законно, не прив"язуючи нахом"ячені в Україні на торгівлі тим, що зовні виглядає як продукти харчування, долари до спини, переправити їх в Туреччину.

І ось почнеш переправляти 405 000/7,31=55 403 долари США, переправив, зливаш їх в банку в Туреччині по 7,45-0,02 з метою перерахувати на IBAN рахунок забудовника і раптом виявлється, що треба перерахувати 405000 або 405000/(7,45-0,02)=54 508 або на 55403-54508=на 895 доларів менше. Ну, за 895 доларів можа купити величезний холодильник LG в нову квартиру...

НА 895 ДОЛАРІВ МЕНШЕ.

Бачите, як все просто та цікаво.



P.S. Якось теж цікаво: Киїів +40, Дніпро +36, Анталія +32...

Море тепле чисте: штиль...

akurt, кожного дня з величезним інтересом читає киівську гілку про нерухомість. Дуже цікаво. Всім раджу...

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 07:14, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.