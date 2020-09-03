Цікава історія.
Могло вже і не бути письменника, а діти б вже продали нікому не потрібну нерухомість, а гроші б пробухали.
Напевно, той рейнджер любить прозу суржиком.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 вер, 2020 00:36
Цікава історія.
Могло вже і не бути письменника, а діти б вже продали нікому не потрібну нерухомість, а гроші б пробухали.
Напевно, той рейнджер любить прозу суржиком.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:02
і в Туреччині - ці інвестори теж нічого не купили.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 04 вер, 2020 06:50
Дякую пану flyman"у за цікаву ідею.
Ну, насаправді ліра-долар плигала вчора і до 7,45.
І це дуже добре.
Може здаватися, що це погано, коли хтось НЕ знає, що "принцип суперпозиції"- це поняття НЕ з математики, як це було заявлено на днях одним МБА на цьому форумі, а з фізики.
Але тепер до наших грошей - на тему "сім-сорок" - черговий приклад дуже простої, але такої незрозумілої багатьом речі:
Якщо ви за 1 і той же ЗАРОБЛЕНИЙ/НАХОМ"ЯЧЕНИЙ долар або за одну і ту ж зароблену/нахом"ячену гривню маєте БІЛЬШЕ, то то ж просто супер.
Два простих приклади про нерухомість:
Приклад 1.
Ось, наприклад, хтось із форумчан з метою зароблення шалених грошей купив за 245 000 гривень чудову квратиру в Києві площею 15 кв. метрів. В неї після ремонту, не пізніше 2021 року, можна буде заселити аж за 5 000 гривень (за оцінкою київських фахівців - за 3000 гривень) орендаря.
Найкраще - IT-шника.
Звісно, орендар потребує мінімум обладнання: кровать, стіл, стілець, кондиціонер, пральну машину, посудомийку, електричний чайник та телевізор з інтернетом. Для цього орендар буде купувати ТВ LG 70 UM7100 - діагональ 70 дюймів (в наш час вже менше брати не варто).
Орендодавець заходить на сайт Розетка та купує його за 31 999 гривні або за 31999/27,35=1169 доларів США. До речі, виробництво Польщя. Запам"ятаємо: 1 169 доларів США. Польщя.
- в той же час такий орендодавець реально прочитав кивську гілку - де пани вже почали чухати потилицю - куди бігти із мішками грошей, а - можливо - й цю - і прийшов до висновку, що гроші краще заробляти в Україні, а жити НЕ в Україні (наприклад в Туреччині, бо в НІЯКУ іншу країну він на согодні НІЯК НЕ ПОПАДЕ - за деякими виключеннями - наприклад, в неділю вилітають в Чорногорію кум та кума: погостити у дочки та зятя, зятю привезти в подарунок сала, а онуку - трохи грошенят. Живе дочка із зятем в Чорногорії вже років 5 - там і синочка народили).
Так ось, іде він за таким сами ТВ в супермаркет МЕТРО в Анталії і дивиться: коштує ТВ LG 70 UM7100 6 990 турецьких лір або трохи менше 1000 доларів. Думає: купити чи не купити. До речі: польського виробництва! Зверніть на це увагу: ПОЛЬСЬКОГО!!! в Україні коштує 1 169 доларів, а в Туреччині - менше 1000 доларів.
Коли ось ліра до долара стала 7,45, а ціна на ТВ змінилася.
Змінилася вона дивно/недивно - так не буває в Україні - але так буває в деяких інших країнах: була ціна 6 990 лір, а ліра то подешевшала і ціна - звісно змінилася - вже коштує ТВ 6 599 лір або 6599/(7,45-0,02(маржа банку при купівлі долара))=888 доларів.
Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=на 280 доларів дорожче.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:10
Якщо ви за 1 і той же ЗАРОБЛЕНИЙ/НАХОМ"ЯЧЕНИЙ долар або за одну і ту ж зароблену/нахом"ячену гривню маєте БІЛЬШЕ, то то ж просто супер.
Приклад 2.
Наприклад, купуєте ви в чудовому новому комплексі (не в ТТ - не дай Боже - ще з вогнегасниками бігати) квартиру площею в 110 квадратів - повний фарш - за 1 250 000 турецьких лір і коштує вона вам на день купівлі 1 250 000/7,31= 170 998 доларів США.
Ну, за ціною залізобетонного паралелепіпеда в Києві.
Ви вносите передоплату в 220 000 лір (умова укладання Договору) із обіцянкою Забудовнику "під чесне слово" внести на протязі 2-х тижнів 50% від ціни квартири, тобто 1 250 000/2-220 000=405 000 турецьких лір.
Два тижні потрібні для того, щоби офіційно та законно, не прив"язуючи нахом"ячені в Україні на торгівлі тим, що зовні виглядає як продукти харчування, долари до спини, переправити їх в Туреччину.
І ось почнеш переправляти 405 000/7,31=55 403 долари США, переправив, зливаш їх в банку в Туреччині по 7,45-0,02 з метою перерахувати на IBAN рахунок забудовника і раптом виявлється, що треба перерахувати 405000 або 405000/(7,45-0,02)=54 508 або на 55403-54508=на 895 доларів менше. Ну, за 895 доларів можа купити величезний холодильник LG в нову квартиру...
НА 895 ДОЛАРІВ МЕНШЕ.
Бачите, як все просто та цікаво.
P.S. Якось теж цікаво: Киїів +40, Дніпро +36, Анталія +32...
Море тепле чисте: штиль...
akurt, кожного дня з величезним інтересом читає киівську гілку про нерухомість. Дуже цікаво. Всім раджу...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 07:14, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:53
Акурт, при всём уважении, но розетка не совсем тот магазин, где следует покупать ТВ.
В Украине на этот ТВ плюс-минус такая же цена1
цена2
и есть много других вариантов.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:57
С интересом читаю на киевской ветке про отчаянную борьбу киевлян и не киевлян за свои будущие квартиры - которые пока в виде ж/б параллелепипедов.
А как там у буржуинов?
Вот фотокопия Договора (орфография и пуктуация Застройщика) на покупку квартиры нашими украинцами в новом реально элитном комплексе в хорошем микрорайоне.
Цена квартиры 1 250 000 турецких лир или 4 687 500 гривен.
Квартира куплена площадью 110 кв. метров - всё "под ключ" - система "умный дом".
Мебель (в кухне), в прихожей (прихожая + встроенные шкафы), в спальнях (встроенные шкафы и в мастер-спальне - комната-гардеробная). Два санузла. Готовый балкон с видом на горы.
В квартиру нужно будет докупить: холодильник, ТВ, двуспалку, диван-кровать, кресло, мебель для балкона.
Примечания:
а) под "крытой парковкой" подразумевается "подземный паркинг".
На квартиру "2+1" - одно место, на квартиру "3+1" - два места.
б) под "кафетерия" подразумевается наличие на территории комплекса кафе для жильцов с полностью бесплатным обслуживанием (чай, кофе, напитки, легкие закуски) и возможностью проведения семейных мероприятий или встреч с приятелями. Из кафе выход к плавательным бассейнам и в фитнесс-центр (сауна, хамам, тренажерный зал, крытый бассейн).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:27
При всем уважении, я конечно знаю, где покупать ТВ в Украине и Розетка из них - последнее место.
И именно эта модель - ИМЕННО ЭТА - как в моем тексте (!!!) - была только на Розетке!
Для себя во Львове я покупал ТВ LG 50 дюймов последней модели, просто пересекая границу с Польшей и купил в Жешуве (купил много чего для квартиры, даже мойку и смеситель). На обратном пути на границе оформил возврат VAT, кроме того, попал нечаянно "на акцию" - при покупке именно этой самой дорогой модели ТВ была акция - выслав на электронную почту производителя фотокопию этикетки на коробке ТВ - получил на свой счет в польском банке INGBank Шлёнски еще 200 (двести) злотых.
Еще покупал в спальню ТВ LG 43 дюйма то сделал просто: позвонил по номеру телефона на ОЛХ - проверенный парень из Львова - живет в Залізничном районе - занимается тем, что таскает ТВ из Польши и имеет прибыль на возврате именно этого VAT - притаскал мне заказанный ТВ в квартиру, ТВ запечатан, распечатал, проверили, отдал мне копии квитанций покупки в Польше, получил бабки в долларах и уехал. Парень заработал на возврате польского VAT. Ну и хорошо. Точнее как в песне: "И тебе, и мене - хАрАшО..."
Правда, глупо бы было ехать специально в Польшу за еще одним ТВ? Так хоть парень заработал.
А я купил по цене магазина в Польше.
Как видите, акурт знает многие места... И - конечно - себе на Розетке не покупал бы...
Но мне нужно было в тексте и я привел РЕАЛЬНЫЕ цены у реальных продавцов и именно на реальную модель.
Иначе был бы вопрос откуда я взял цифры. А я - как Вы заметили - люблю точные цифры...
P.S. При всем уважении: я бы не стал не только покупать ТВ в подворотне типа приведенной выше, но и рекомендовать там покупать форумчанам - о подворотне известен только номер телефона Киевстар.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:51
Акурт, це коли в Києві було 40°С???
І взагалі, що це за Киїїв?
Село під Анталією?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:56
Пане Франте, дякую за вашу наполегливу роботу по підняттю гілки в ТОП розділу.
Але сильно не хвилюйтеся: в найближчі роки Вам не світить купити ТВ з діагоналлю 70 дюймів.
Дав би Вам пораду зробити, як я - купив портативний відопроектор ZTE - в спальні зараз дивлюсь серіал The umberlla academy - зображення на білій стіні приблизно 3х2 метри - але то Вам прийдеться витратити виручку відразу з двох своїх хрущиків, обідрати шпалери в квіточку, підготовувати поверхню та пофарбувати стіну гарною фарбою - то зовсім неможливо - то й не даю...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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